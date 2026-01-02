Will Smith ha sido demandado por acoso sexual y despido injustificado

Will Smith enfrenta una demanda civil presentada por el violinista Brian King Joseph (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Un violinista que formó parte de la gira musical de Will Smith presentó una demanda civil en la que acusa al actor y rapero de acoso sexual, represalias y despido injustificado. Según la prensa estadounidense, el caso se encuentra actualmente en trámite en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

El demandante es Brian King Joseph, un violinista qué previamente ha participado en el programa America’s Got Talent. Según la demanda, Joseph fue contratado inicialmente por Will Smith en noviembre de 2024 para tocar en un show en San Diego y, posteriormente, fue invitado a sumarse a la gira “Based on a True Story: 2025”, así como a colaborar en un próximo álbum del artista.

De acuerdo con la denuncia revisada por Variety, Joseph comenzó a trabajar de manera más cercana con Smith a finales de 2024 y se integró formalmente a la primera etapa del tour en marzo de 2025.

Brian King Joseph había sido invitado a colaborar en un próximo álbum de Will Smith antes de ser despedido, según la demanda (EFE/ Carlos Barba)

El músico afirma que en ese período percibió un interés inapropiado por parte del actor, que describe como “grooming”. Según la demanda, Smith le habría dicho frases como: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

El incidente en el hotel de Las Vegas

El núcleo del caso se centra en un episodio ocurrido alrededor del 20 de marzo de 2025, cuando la gira se encontraba en Las Vegas. Joseph relata que, tras regresar a su habitación de hotel cerca de las 11 de la noche, descubrió que alguien había ingresado mientras él no estaba, pese a que no había señales de entrada forzada.

En el documento, el demandante precisa que ese día perdió su bolso personal por unas horas, artículo que fue encontrado y devuelto por el equipo de gestión. Afirma también que solo personas del equipo de Smith tenían acceso a las habitaciones.

Entre los objetos que Joseph dice haber encontrado había toallitas húmedas, una botella de cerveza, un arete, una mochila roja, medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a un desconocido.

Además, el violinista halló una nota manuscrita que decía: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F”.

La gira “Based on a True Story: 2025” marcó el regreso musical de Will Smith a los escenarios (EFE / Juan Carlos Domínguez.)

“Él temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales con el demandante”, argumentó el texto judicial.

Joseph reportó el hecho a la seguridad del hotel, a representantes del artista y a la policía. Sin embargo, días después de haber denunciado ello, el violinista fue despedido.

Según su versión, un representante del entorno de Smith lo habría confrontado y acusado de haber mentido sobre lo ocurrido.

Aunque oficialmente se le habría dicho que la gira estaba “tomando una dirección diferente”, Joseph sostiene que esta explicación fue un pretexto. Según USA Today, otro violinista fue contratado rápidamente para ocupar su lugar, lo que, a juicio del demandante, refuerza la tesis de que su salida fue una represalia directa por haber denunciado el episodio.

El músico demanda a Will Smith y a su empresa, Treyball Studios Management, por acoso sexual, represalias, despido injustificado e intimidación.

En su demanda civil, Joseph alega haber sufrido pérdidas económicas significativas, así como estrés postraumático (PTSD) y otros daños psicológicos tras el despido. También sostiene que realizó inversiones financieras importantes en preparación para una gira que se extendía de julio a septiembre.

La defensa de Will Smith negó categóricamente las acusaciones (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La acusación presentada el martes pasado no especifica públicamente el monto de la compensación solicitada, y delega que los daños sean determinados por un jurado.

Este viernes 2 de enero, el abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, declaró a USA Today y refutó la denuncia.

“Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias. Lo negamos categóricamente, y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”, dijo.