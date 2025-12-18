La causa de muerte de Peter Greene sigue sin esclarecerse tras ser encontrado con lesiones graves hace una semana

La muerte de Peter Greene sigue siendo un misterio. (Captura de video)

La muerte del actor Peter Greene, recordado por su inquietante participación como villano en Pulp Fiction, continúa rodeada de interrogantes.

A una semana de que su cuerpo fuera hallado sin vida en su departamento de Nueva York, las autoridades aún no han logrado determinar qué causó las lesiones encontradas en su cuerpo ni cuál fue el motivo exacto de su fallecimiento, de acuerdo con fuentes policiales citadas por TMZ.

Según la información disponible, el artista fue encontrado con “algunas lesiones”, aunque hasta el momento no se ha establecido qué las provocó.

El caso sigue bajo investigación y el examen forense no ha arrojado conclusiones definitivas sobre la causa ni la manera de su muerte.

La muerte de Peter Greene aún no ha sido revelada por los forenses. (Crédito: wikipedia )

Las autoridades no descartan ninguna posibilidad: homicidio, suicidio, una sobredosis de drogas u otras circunstancias continúan siendo consideradas mientras avanza el análisis médico-legal.

El actor fue encontrado muerto el viernes pasado en su apartamento de Manhattan, luego de que la policía realizara una revisión de bienestar, conocida como welfare check.

La intervención se produjo tras la preocupación de vecinos del edificio, quienes reportaron haber escuchado música a alto volumen proveniente del interior del departamento durante varios días consecutivos.

Al no obtener respuesta y ante el paso del tiempo, los residentes notificaron primero a la administración del inmueble, que posteriormente dio aviso a las autoridades.

Los vecinos de Peter Greene reportaron su ausencia a las autoridades. (Créditos: The Mirror)

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los oficiales acudieron al lugar acompañados de un cerrajero para poder ingresar al departamento.

Una vez dentro, el cuerpo de Peter Greene fue localizado en la sala de estar. No se han dado a conocer más detalles sobre la escena ni sobre el estado exacto en el que se encontraba el actor, en parte para no interferir con el proceso de investigación en curso.

La falta de claridad sobre las lesiones encontradas en el cuerpo ha generado especulación, aunque las autoridades han sido cautelosas y han reiterado que cualquier conclusión sería prematura.

El médico forense continúa realizando estudios complementarios para determinar si las heridas fueron producto de una caída, un incidente previo a la muerte o si están relacionadas directamente con la causa del fallecimiento.

Los forenses no han determinado si las lesiones en el cuerpo de Peter Greene están relacionadas con su muerte. (IMBD)

Peter Greene tuvo una carrera marcada por personajes intensos y memorables, especialmente en la década de los noventa. Su papel en Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino y producida por Miramax Films, lo colocó en el radar del público y de la industria.

También participó en otras producciones populares como The Mask, donde compartió pantalla con Jim Carrey, consolidando una imagen asociada a antagonistas duros y perturbadores.

A lo largo de los años, Greene fue reconocido por su capacidad para interpretar personajes complejos, muchas veces al margen de la ley, lo que le valió una base de seguidores fieles.

Peter Greene consolidó una gran base de fans gracias a su talento. (Captura de video)

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por altibajos, con periodos de menor visibilidad en Hollywood, algo común entre actores de reparto que alcanzan fama temprana en papeles muy específicos.

Hasta el momento, la familia del actor no ha hecho declaraciones públicas, y se espera que en los próximos días el médico forense pueda ofrecer mayor claridad sobre lo ocurrido.