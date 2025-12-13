La curiosa historia de Jon Bon Jovi y su primer sueldo: USD180 por cantar para un disco de Star Wars

Jon Bon Jovi firmó su primer contrato discográfico en 1980 por solo USD 180, marcando el inicio de su carrera musical

El inicio de la carrera de Jon Bon Jovi es uno de esos hitos que revelan cómo los pequeños pasos pueden transformarse en historias de éxito global. El cantautor sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir en Instagram una imagen de su primer contrato discográfico, firmado en 1980, con el que recibió apenas USD 180 por prestar su voz a una canción del álbum navideño de Star Wars.

A través de ese modesto acuerdo, Jon Bon Jovi inició un viaje que lo convertiría, años más tarde, en una de las figuras más reconocidas y perdurables del rock internacional.

Inicios modestos y el primer contrato musical

La revelación del documento, firmado por el productor musical Meco Monardo para RSO Records Inc., permitió a los fanáticos acceder al instante en el que la carrera del joven artista dio su primer paso profesional.

En la publicación, Bon Jovi escribió: “Mi primer contrato fue en 1980, siempre es divertido encontrarlos... Seguro que está en internet”, dando cuenta de la nostalgia que le produce ese recuerdo. El trato no incluía el pago de regalías y apenas contemplaba una suma simbólica, pero marcó el comienzo de una trayectoria única.

El álbum navideño de Star Wars incluyó la primera grabación profesional de Jon Bon Jovi en la canción dedicada a R2-D2 (jonbonjovi instagram)

El álbum para el que Bon Jovi ofreció su voz, Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album, salió a la venta ese mismo año y tuvo como figura principal a Anthony Daniels, el actor que interpreta a C-3PO, quien se encargó de la narración y el canto.

Sin embargo, el disco pasó a la historia por otro detalle: presentar la primera grabación profesional de Jon Bon Jovi en la canción "R2-D2 We Wish You a Merry Christmas", un tema pensado para el icónico droide de la saga galáctica. Aquella primera participación, aunque sencilla y de escaso rédito económico, se transformó en un punto de partida fundamental.

El origen de la oportunidad: del estudio al micrófono

Durante una entrevista en abril de 2024, citada por PEOPLE, Bon Jovi describió cómo se presentó la posibilidad de grabar para el proyecto. En esa época, trabajaba como asistente de estudio, realizando tareas menores y aprendiendo el oficio que más tarde dominaría con maestría.

Según relató, Meco Monardo, conocido por sus producciones tributo inspiradas en el fenómeno Star Wars, intentó grabar el tema fingiendo la voz de un niño, pero no lo logró. Ante esa situación, recurrió a Bon Jovi y le preguntó si podía cantar la canción.

El productor Meco Monardo eligió a Jon Bon Jovi para cantar en el disco tras no lograr el efecto deseado con su propia voz (Wikipedia)

El músico recordó: “Había un tipo llamado Meco Monardo, que hacía este tipo de discos tributo aprovechando la fiebre de Star Wars. Él fingía ser un niño cantando la canción. Sonaba como un hombre mayor pretendiendo ser un niño, y me dijo: ‘Chico, ¿puedes cantar?’. Yo respondí: ‘Eso creo... sí, creo que puedo’. Él dijo: ‘Entra ahí y, si quieres hacerlo, paga USD 183’, y recibí USD 183 por cantar”, relató.

Aunque la cifra mencionada en la anécdota difiere ligeramente del monto oficial del contrato, ambos relatos coinciden en el carácter simbólico de ese primer pago.

Reconocimiento y salto a la fama

Ese modesto debut fue solo el primer peldaño de una carrera que pronto tomaría impulso. Poco tiempo después de grabar para el álbum navideño, Jon Bon Jovi entregó personalmente una maqueta de "Runaway" a un DJ, seguro de que la canción tenía potencial.

La pieza captó la atención del locutor y se convirtió en el primer sencillo de la banda capaz de ingresar al top 40. El impacto de ese éxito fue inmediato y marcó el inicio del ascenso meteórico del grupo en la escena musical internacional.

El sencillo 'Runaway' fue el primer gran éxito de Bon Jovi, impulsando a la banda al reconocimiento internacional

A lo largo de las décadas siguientes, Bon Jovi se consolidó como una fuerza creativa y comercial de enorme relevancia. La banda que lleva su nombre ha vendido más de 130 millones de discos alrededor del mundo, una cifra que testimonia el alcance global de su música. El grupo, lejos de estancarse, mantiene su vigencia y continúa grabando nuevo material.

El legado de una carrera forjada desde la sencillez

En 2024, el lanzamiento del decimosexto álbum de estudio reafirmó la capacidad de la banda para reinventarse y mantenerse relevante frente a la constante evolución del panorama musical.

El trayecto que comenzó con una canción dedicada a R2-D2 y un contrato casi anecdótico refleja la importancia de aprovechar cada oportunidad, por mínima que sea, y de mantener la pasión intacta ante los desafíos iniciales propios de la industria artística.

En 2024, la banda Bon Jovi lanzó su decimosexto álbum de estudio, demostrando su vigencia y capacidad de reinvención (Foto Drew Gurian/Invision/AP, archivo)

Así, lo que originalmente fue un simple encargo de estudio terminó siendo el primer capítulo de una carrera marcada por la perseverancia, la audacia y el talento inconfundible de Jon Bon Jovi. Hoy, esa imagen del contrato publicada en redes sociales no solo simboliza el humilde comienzo de una estrella, sino que inspira a nuevas generaciones a creer en sus sueños, incluso cuando el punto de partida parece modesto.