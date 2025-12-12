50 Cent recuerda su ataque y cómo la pérdida de amigos marcaron su realidad: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta”

El rapero Curtis “50 Cent” Jackson repasó con Esquire el episodio que marcó su vida, la influencia de su familia y su visión sobre el hip-hop. Su relato sobre la supervivencia y la fe define su trayecto: “Creo en Dios, hermano. No hay otra explicación para haber recibido nueve disparos y seguir aquí”.
Durante la entrevista, 50 Cent revivió el ataque que cambió su existencia y profundizó su espiritualidad. Aquel episodio le permitió entender el valor de seguir avanzando cuando muchos de sus amigos no lograron sobrevivir: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta. Miro fotos antiguas, llenas de seis, ocho tipos, y ya no queda nadie más que yo”.
Familia y orígenes del rapero
La influencia familiar es crucial para 50 Cent y atraviesa sus recuerdos y costumbres. “Tu madre o tu abuela te cuidan antes de que sepas pecar. Ellas ven todo lo bueno en ti porque te vieron cuando no había nada malo”, compartió.
Rememoró los consejos y anécdotas de su abuela, como la sugerencia de usar ropa interior blanca para saber cuándo cambiarla, y recordó los bloques de queso que recibían como ayuda estatal: “Todavía como sándwiches de queso a veces. Hay pavo y de todo en la nevera, y yo sigo comiendo solo el queso y el pan. Los hábitos son hábitos”.
La generosidad hacia su familia se hace visible en hechos concretos. “Tengo cuatro tías y cuatro tíos. Este año les compré autos a mis tías. Mis tíos, eso es diferente. Ellos pueden conseguir sus propios autos. Son hombres adultos. Pero a mis tías, les compré autos”, compartió.
También refirió la mudanza de sus abuelos a Long Island y la inquietud de su abuela por mantener la cercanía con la iglesia: “Cuando mudé a mis abuelos de la casa donde crecí a una nueva en Long Island, mi abuela estaba preocupada por cuántas vueltas tenía que dar para volver a la iglesia”.
Carrera con evolución personal
A lo largo de la charla, 50 Cent reflexionó sobre su cambio personal y su madurez en la música: “Evolucionamos. Si te quedas igual, solo te vas quedando atrás”.
Confesó que se siente seguro en el escenario: “Cuando llega el momento de actuar, sé lo que hago. He ensayado. No me importa cuánta gente venga, millones de personas, estaré bien. No estoy acostumbrado a ponerme nervioso. Pero tener que hablar delante de esa gente…”.
Habló además de la verdadera dimensión del éxito y el dinero: “Crees que tienes dinero hasta que estás en una habitación con gente que de verdad tiene dinero”. Mencionó a Quincy Jones para resaltar la importancia de elegir el equipo adecuado: “Quincy Jones decía: Tráeme a ese bajista de Chicago, ese chico era bueno. Y tráeme al pianista de cuando estuvimos en esa otra ciudad. Él reunía a la gente correcta. Esa experiencia fue la que hizo música exitosa”.
Sobre la mención que recibió en un disco de Taylor Swift, relató: “¿Sabes qué es lo genial del saludo en el disco de Taylor Swift? Para ella fue solo ser consciente de lo que pasaba en ese momento, quién era ella entonces y qué sonaba en esa época. Pero escuché todo su álbum y ese fue el único saludo que hizo en todo el disco”.
Visión sobre la cultura hip-hop y figuras del medio
El vínculo del rapero con el hip-hop y su opinión sobre sus referentes también surgió en el diálogo con Esquire: “No me gusta Puffy. No lo odio. Creo que ha desarrollado ese complejo de rey. Si no dijera nada cuando él se mete en problemas, podrías pensar que la cultura hip-hop está bien con todo lo que hizo. Soy la única persona que ha dicho algo todo el tiempo”.
A su vez, sostuvo que el silencio puede interpretarse como aprobación: “Si te mantienes en silencio sobre algo, significa que tal vez estés de acuerdo con ello”.
En cuanto al término “gánster”, explicó: “Para mí, ser gánster significa vivir como te gusta sin responder ante nadie. Pero hoy, ser gánster es ser un asesino”. Y añadió sobre el atractivo de la vulnerabilidad en su entorno: “La cultura hip-hop ama las cosas que están rotas”.
Sobre las letras explícitas del género manifestó: “Un chico escucha ‘Que se joda esa perra’ en una canción de hip-hop y sabe la diferencia entre la música y la vida. Sabe que hay una separación entre las emociones que hicieron que esa persona dijera eso y repetirlo en la música”.
Relaciones personales y valores
En lo personal, realzó la reciprocidad y autenticidad en sus vínculos: “Reciprocidad en la energía que se pone en la relación, y entonces esa persona puede vivir toda una vida contigo”.
Por otra parte, en cuanto al paso del tiempo, expresó: “Tenemos cincuenta. No somos viejos. Estamos curtidos”. Valoró las relaciones y amistades que cultivó y confesó su disfrute con las versiones de inteligencia artificial de sí mismo: “Estoy disfrutando las nuevas versiones de IA de mí. Tal vez pueda hacer un mash-up. ¡50 Cent con IA!”.
Al cierre de la charla con Esquire mostró a un artista decidido a no imponerse límites y mantener intacta su misma ambición desde hace años, cuando ascendió en la industria musical.