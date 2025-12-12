50 Cent recuerda su ataque y cómo la pérdida de amigos marcaron su realidad: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta”

El músico estadounidense es mundialmente reconocido por sencillos como "If I Can't" (50 Cent)

El rapero Curtis “50 Cent” Jackson repasó con Esquire el episodio que marcó su vida, la influencia de su familia y su visión sobre el hip-hop. Su relato sobre la supervivencia y la fe define su trayecto: “Creo en Dios, hermano. No hay otra explicación para haber recibido nueve disparos y seguir aquí”.

Durante la entrevista, 50 Cent revivió el ataque que cambió su existencia y profundizó su espiritualidad. Aquel episodio le permitió entender el valor de seguir avanzando cuando muchos de sus amigos no lograron sobrevivir: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta. Miro fotos antiguas, llenas de seis, ocho tipos, y ya no queda nadie más que yo”.

Familia y orígenes del rapero

La influencia familiar es crucial para 50 Cent y atraviesa sus recuerdos y costumbres. “Tu madre o tu abuela te cuidan antes de que sepas pecar. Ellas ven todo lo bueno en ti porque te vieron cuando no había nada malo”, compartió.

50 Cent atribuyó su supervivencia tras recibir nueve disparos a una fe inquebrantable en Dios y la espiritualidad (REUTERS)

Rememoró los consejos y anécdotas de su abuela, como la sugerencia de usar ropa interior blanca para saber cuándo cambiarla, y recordó los bloques de queso que recibían como ayuda estatal: “Todavía como sándwiches de queso a veces. Hay pavo y de todo en la nevera, y yo sigo comiendo solo el queso y el pan. Los hábitos son hábitos”.

La generosidad hacia su familia se hace visible en hechos concretos. “Tengo cuatro tías y cuatro tíos. Este año les compré autos a mis tías. Mis tíos, eso es diferente. Ellos pueden conseguir sus propios autos. Son hombres adultos. Pero a mis tías, les compré autos”, compartió.

También refirió la mudanza de sus abuelos a Long Island y la inquietud de su abuela por mantener la cercanía con la iglesia: “Cuando mudé a mis abuelos de la casa donde crecí a una nueva en Long Island, mi abuela estaba preocupada por cuántas vueltas tenía que dar para volver a la iglesia”.

La influencia de la familia y los valores transmitidos por su abuela marcan la vida y costumbres del cantante (REUTERS)

Carrera con evolución personal

A lo largo de la charla, 50 Cent reflexionó sobre su cambio personal y su madurez en la música: “Evolucionamos. Si te quedas igual, solo te vas quedando atrás”.

Confesó que se siente seguro en el escenario: “Cuando llega el momento de actuar, sé lo que hago. He ensayado. No me importa cuánta gente venga, millones de personas, estaré bien. No estoy acostumbrado a ponerme nervioso. Pero tener que hablar delante de esa gente…”.

Habló además de la verdadera dimensión del éxito y el dinero: “Crees que tienes dinero hasta que estás en una habitación con gente que de verdad tiene dinero”. Mencionó a Quincy Jones para resaltar la importancia de elegir el equipo adecuado: “Quincy Jones decía: Tráeme a ese bajista de Chicago, ese chico era bueno. Y tráeme al pianista de cuando estuvimos en esa otra ciudad. Él reunía a la gente correcta. Esa experiencia fue la que hizo música exitosa”.

Sobre la mención que recibió en un disco de Taylor Swift, relató: “¿Sabes qué es lo genial del saludo en el disco de Taylor Swift? Para ella fue solo ser consciente de lo que pasaba en ese momento, quién era ella entonces y qué sonaba en esa época. Pero escuché todo su álbum y ese fue el único saludo que hizo en todo el disco”.

50 Cent subrayó la relevancia de elegir el equipo adecuado para alcanzar el éxito en la industria musical (REUTERS)

Visión sobre la cultura hip-hop y figuras del medio

El vínculo del rapero con el hip-hop y su opinión sobre sus referentes también surgió en el diálogo con Esquire: “No me gusta Puffy. No lo odio. Creo que ha desarrollado ese complejo de rey. Si no dijera nada cuando él se mete en problemas, podrías pensar que la cultura hip-hop está bien con todo lo que hizo. Soy la única persona que ha dicho algo todo el tiempo”.

A su vez, sostuvo que el silencio puede interpretarse como aprobación: “Si te mantienes en silencio sobre algo, significa que tal vez estés de acuerdo con ello”.

En cuanto al término “gánster”, explicó: “Para mí, ser gánster significa vivir como te gusta sin responder ante nadie. Pero hoy, ser gánster es ser un asesino”. Y añadió sobre el atractivo de la vulnerabilidad en su entorno: “La cultura hip-hop ama las cosas que están rotas”.

Sobre las letras explícitas del género manifestó: “Un chico escucha ‘Que se joda esa perra’ en una canción de hip-hop y sabe la diferencia entre la música y la vida. Sabe que hay una separación entre las emociones que hicieron que esa persona dijera eso y repetirlo en la música”.

La separación entre las letras explícitas del hip-hop y la vida real es clave en la perspectiva de 50 Cent sobre el género (REUTERS)

Relaciones personales y valores

En lo personal, realzó la reciprocidad y autenticidad en sus vínculos: “Reciprocidad en la energía que se pone en la relación, y entonces esa persona puede vivir toda una vida contigo”.

Por otra parte, en cuanto al paso del tiempo, expresó: “Tenemos cincuenta. No somos viejos. Estamos curtidos”. Valoró las relaciones y amistades que cultivó y confesó su disfrute con las versiones de inteligencia artificial de sí mismo: “Estoy disfrutando las nuevas versiones de IA de mí. Tal vez pueda hacer un mash-up. ¡50 Cent con IA!”.

Al cierre de la charla con Esquire mostró a un artista decidido a no imponerse límites y mantener intacta su misma ambición desde hace años, cuando ascendió en la industria musical.