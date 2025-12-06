Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

La intérprete destaca que su colaboración con Luca Guadagnino ha sido determinante para explorar nuevas capacidades emocionales en su carrera. REUTERS/Stephane Mahe

La actriz Dakota Johnson, protagonista de “Materialists” y cofundadora de la productora Tea Time Pictures desde 2019, habló con franqueza sobre su compleja relación con la industria cinematográfica durante una conversación en el Festival de Cine del Mar Rojo. La intérprete señaló que su vínculo con el cine es una constante oscilación entre fascinación y desgaste. “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo en todos los aspectos”, afirmó ante el público del evento.

Según explicó, producir películas ha sido una experiencia reveladora, pero también dura. Describió que observar los procesos detrás de cámara puede resultar “realmente desagradable” y que, en especial, descubrir la forma en que operan algunos inversores ha sido inquietante. Para ella, ver cómo los financieros pueden ser muy turbios genera una profunda tensión entre su rol como actriz y como productora.

Aun así, Johnson asegura que el esfuerzo vale la pena. Considera que su profesión también es una fuente de gran satisfacción personal y profesional, razón por la cual se siente agradecida de poder transitar ambos caminos dentro de la industria.

Dakota Johnson recuerda que Tilda Swinton la alentó durante el rodaje de “A Bigger Splash” en un momento crucial de su desarrollo actoral. REUTERS/Mario Anzuoni

Un repaso a su trayectoria y una búsqueda de evolución

Durante la charla, Johnson revisó los aprendizajes que le han dejado los proyectos en los que ha participado desde “50 Sombras de Grey”, la saga que la impulsó a la fama mundial. La actriz comentó que a lo largo de su carrera ha aceptado trabajos por decisiones externas que, en retrospectiva, no fueron adecuadas para ella. Sin embargo, considera que estos tropiezos forman parte natural del crecimiento profesional.

Hoy, con una visión más clara, afirma que está aprendiendo a identificar qué proyectos realmente le aportan algo y cuáles no. Indicó que se encuentra en un proceso personal para “superarse” y expandir sus capacidades como intérprete. “Quiero evolucionar más y llegar a lugares que no creía capaces de alcanzar”, señaló al describir su deseo por abandonar cargas creativas del pasado.

Johnson destacó que ahora se pregunta constantemente dónde está la versión más auténtica de sí misma dentro de cada proyecto, y cómo puede retarse para construir personajes más complejos y emocionalmente sólidos.

La productora confirma que su debut como directora con “A Tree Is Blue” responde a su interés por historias humanas y lideradas por mujeres. REUTERS/Benoit Tessier

La colaboración esencial con Luca Guadagnino

Uno de los temas más relevantes de su intervención fue su relación artística con el director Luca Guadagnino, con quien trabajó en producciones como “Suspiria” y “A Bigger Splash”. Johnson describió a Guadagnino como un colaborador fundamental en su carrera, incluso llegando a afirmar que trabajar con él es “lo más profundo” que ha experimentado con un director.

La actriz aseguró que estaría dispuesta a colaborar con él durante el resto de su vida, pues considera que el cineasta italiano la impulsó a descubrir nuevas dimensiones de su talento. Recordó el momento en que recibió la llamada para unirse a “A Bigger Splash” mientras viajaba en autobús con la banda del esposo de una amiga, una experiencia que describió como abrumadora debido a su juventud.

Con solo 24 años y recién salida del rodaje de la primera película de “50 Sombras”, Johnson temía no estar a la altura, especialmente al compartir escena con Tilda Swinton y Ralph Fiennes. Sin embargo, relató que Swinton la animó personalmente, asegurándole que su presencia en la película estaba justificada.

Nuevos proyectos y un enfoque centrado en historias humanas

La experiencia en “A Bigger Splash” reforzó en Johnson la convicción de apostar por proyectos que le resulten emocionalmente auténticos. Aseguró que ese rodaje le mostró el tipo de cine que realmente desea hacer, destacando el valor de trabajar con actores que admira profundamente.

Actualmente, Johnson se encuentra enfocada en el desarrollo de varios proyectos en Tea Time Pictures, incluido su debut como directora con “A Tree Is Blue”, una producción protagonizada por Charli XCX, Jessica Alba y Vanessa Burghardt, conocida por su participación en “Cha Cha Real Smooth”.