Tailandia emite orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude financiero

La empresaria tailandesa no se presentó a la audiencia en la que se leería la sentencia por un presunto fraude

Anne Jakapong es buscada por
Anne Jakapong es buscada por las autoridades tailandesas. (X)

El tribunal municipal del sur de Bangkok emitió una orden de arresto contra la empresaria transgénero Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, de 46 años, después de que no se presentara a la audiencia donde debía escucharse la sentencia por un caso de presunto fraude.

La medida, confirmada por la corte Bangkok South Kwaeng, corresponde a un proceso penal en el que la también copropietaria de Miss Universo enfrenta acusaciones relacionadas con la venta de bonos corporativos de JKN Global Group Public Company Limited, empresa fundada por ella.

De acuerdo con documentos judiciales, Jakrajutatip y su compañía están señaladas de presuntamente haber ocultado la situación financiera real de JKN al inversionista Raweewat Maschamadol para motivarlo a adquirir bonos por un valor de 30 millones de baht tailandeses —equivalentes a unos 880 mil dólares— entre 2022 y 2023.

Anne Jakrajutatip fue acusada de
Anne Jakrajutatip fue acusada de fraude hacia su iinversionista Raweewat Maschamadol. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Durante ese periodo, la compañía enfrentaba problemas de liquidez que no habrían sido informados con claridad al inversionista.

Este caso ocurre en el contexto de las dificultades económicas que JKN arrastra desde 2023, cuando solicitó un proceso de rehabilitación empresarial tras incumplir el pago de bonos por 3.400 millones de baht.

La empresa confirmó posteriormente que enfrentaba investigaciones de la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia debido a presuntas irregularidades en sus informes financieros.

En junio de 2024, Anne Jakrajutatip renunció a su cargo como directora ejecutiva de JKN luego de que se anunciaran investigaciones oficiales contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Anne Jakkaphong renunció a su
Anne Jakkaphong renunció a su cargo de presidencia en su propia empresa tras el inicio de las investigaciones. (REUTERS/Jose Cabezas)

Según un comunicado difundido entonces por la empresa, las acusaciones incluían la presunta inserción de información falsa en los estados financieros de 2023, así como la falta de registros contables completos y precisos en el primer trimestre de 2024.

Durante ese periodo, JKN vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, presidente actual del certamen.

La orden de arresto emitida ahora responde específicamente al caso de fraude denunciado por Maschamadol. Según información proporcionada por fuentes judiciales y policiales, Jakrajutatip no ha sido localizada en sus domicilios en Tailandia.

Medios locales han especulado sobre la posibilidad de que la empresaria haya salido del país, e incluso han señalado que podría encontrarse en México, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Medios locales sugieren que Anne
Medios locales sugieren que Anne Jakrajutatip huyó a México para evitar la sentencia - crédito redes sociales.

Conocida internacionalmente por la adquisición de la Organización Miss Universo en 2022, Anne Jakrajutatip ha mantenido un papel relevante en la estructura pública de la empresa a pesar de sus problemas financieros.

JKN conservó la propiedad mayoritaria del certamen hasta octubre de 2024, cuando transfirió la mitad de las acciones al grupo mexicano Legacy Holding, liderado por Rocha Cantú, mientras que Anne mantuvo el otro 50 % a título personal.

No obstante, desde noviembre, la empresaria dejó de aparecer en eventos públicos, lo que incrementó la atención mediática en torno a su situación judicial.

Anne Jakkaphong desapareció del ojo
Anne Jakkaphong desapareció del ojo público. (REUTERS/Jose Cabezas)

La web oficial de JKN eliminó recientemente el perfil de la empresaria marcando un distanciamiento institucional significativo. De acuerdo con los reportes del tercer trimestre de 2024, la empresaria aún poseía el 26,39 % de las acciones del conglomerado.

La compañía, fundada hace 12 años, continúa en proceso de reestructuración de deuda desde que en noviembre de 2023 solicitó formalmente al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia acogerse a un plan de reorganización.

