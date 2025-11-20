Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

Jennifer Aniston y Jim Curtis se conocieron gracias a un amigo en común. (Créditos: AP/Jae C. Hong. Instagram/Jim Curtis)

Jennifer Aniston, una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento, ha compartido recientemente detalles poco conocidos sobre su relación con Jim Curtis. A los 56 años y en pleno apogeo de su carrera, la estrella de ‘The Morning Show’ no solo es noticia por sus logros profesionales, sino también por los elogios abiertos hacia su actual pareja, el hipnoterapeuta Jim Curtis.

En una entrevista concedida a Elle tras ser homenajeada como una de las Mujeres en Hollywood de 2025, Aniston habló sin reservas de Curtis, describiéndolo como una persona “extraordinaria”. Según sus propias palabras, su pareja no se limita al hipnotismo, sino que es alguien dedicado a ayudar a los demás.

“El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace”, explicó, resaltando que es “muy especial, muy normal y muy amable”, y que su vocación es ayudar a las personas a sanar y superar traumas. Para Aniston, esta faceta de su pareja reviste una “hermosa” dedicación vital, lo cual, según afirmó, ha sido fundamental en el vínculo que han forjado juntos.

El romántico mensaje de Jennifer Aniston a Jim Curtis por su cumpleaños (Instagram/@jenniferaniston)

Su homenaje personal a Curtis no se limitó a las palabras en la entrevista. El 2 de noviembre, Aniston hizo pública su relación de manera definitiva a través de Instagram, en ocasión del cumpleaños número 50 de Curtis. Compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparecen abrazados y escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero ❤️”. La publicación generó un amplio eco entre sus seguidores y atrajo una oleada de comentarios positivos, celebrando la oportunidad de verla en un momento feliz de su vida personal.

La primera vez que la pareja fue captada junta ocurrió en julio, a bordo de un yate, lo que coincidió con el momento en el que la revista PEOPLE confirmó la relación. Desde entonces, Curtis ha estado presente en eventos significativos para Aniston, demostrando un apoyo evidente.

Entre las ocasiones destacadas se cuentan el lanzamiento de LolaVie, la marca de la actriz, y la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show en Nueva York. La presencia de Curtis ha sido interpretada como una muestra tangible de respaldo mutuo, consolidando una imagen de pareja estable y comprometida ante los medios.

Jim Curtis acompaña a Jennifer Aniston en eventos clave como el lanzamiento de LolaVie y la premiere de The Morning Show en Nueva York (Apple TV+)

Fuentes cercanas a Jennifer Aniston han destacado el impacto positivo de su relación con Curtis. En declaraciones a PEOPLE en noviembre, un allegado afirmó que la actriz “está muy feliz y en un gran momento” gracias a esta unión. “Está radiante. Todo en su vida le está saliendo a pedir de boca y está muy ilusionada. Jim es el mejor”, aseguró la fuente, remarcando que el círculo de amigos de Aniston ha recibido con entusiasmo a Curtis.

Lo describen como una persona tranquila, cariñosa y un sólido apoyo, capaz de aportar una energía positiva y constante a la vida de la actriz. La misma fuente añadió que, para Aniston, la relación “se siente ligera, natural y realmente bien”, ubicándola “exactamente donde ella quiere estar ahora mismo”.

Más allá de su vida personal, Jennifer Aniston ha aprovechado la ocasión del homenaje en Elle para reflexionar sobre lo que implica ser mujer en Hollywood. Alineada con el resto de las homenajeadas, entre las que se encuentran Emily Blunt, Jessie Buckley, Chase Infiniti, Hailee Steinfeld y Teyana Taylor, la actriz reivindicó el avance femenino en la industria.

Fuentes cercanas destacan el impacto positivo de Jim Curtis en la felicidad y estabilidad emocional de Jennifer Aniston (REUTERS/Instagram/@jenniferaniston)

Desde su experiencia, subrayó la importancia de poder seguir dedicándose a lo que le apasiona y contribuir a la creación de proyectos que integren nuevas voces. “He trabajado muy duro y me encanta lo que hago. Y también el hecho de que podamos crear proyectos que marquen la diferencia e incluir voces femeninas es algo realmente maravilloso que podemos hacer ahora que se nos permite tener voz y voto”, comentó.

Aniston recordó cómo hace algunos años no se permitía la participación activa de las mujeres en los puestos de producción y dirección en Hollywood. Definió aquellos tiempos como un escenario abiertamente dominado por los hombres y subrayó que, aunque queda camino por recorrer, la presencia femenina en la industria es mayor.

“Hubo una época en la que no nos permitían estar en esa mesa”, admitió, refiriéndose a las decisiones de alto nivel dentro de la industria. “Las mujeres en Hollywood hacemos lo que hay que hacer. ¡Hacemos que las cosas sucedan!”, afirmó, evidenciando el empoderamiento que marca la actualidad en su sector.

Actualmente, Aniston se encuentra trabajando en la cuarta temporada de The Morning Show, que se estrenó en septiembre, reafirmando su vigencia profesional. El reconocimiento reciente por parte de Elle como una de las Mujeres en Hollywood 2025 corona un ciclo en el que vida personal y profesional parecen haber alcanzado un punto de equilibrio, tal como lo reflejan sus propias palabras y los testimonios cercanos sobre el efecto positivo de Jim Curtis en su día a día.