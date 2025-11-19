Entretenimiento

Un actor de “La ley y el orden” impidió el secuestro de una joven de 19 años

George Pogatsia demostró determinación al enfrentar a un desconocido y evitar un posible crimen cerca de su hogar

El actor George Pogatsia logró frustrar un presunto intento de secuestro de una joven afuera de su casa en Jersey City (NBC)

George Pogatsia, conocido por sus papeles en series como La ley y el orden y Los Soprano, intervino para evitar el posible secuestro de una joven de 19 años en una calle de Jersey City Heights, Nueva Jersey, la noche del 1 de noviembre.

Según relató a People, regresaba de cenar junto a su esposa cuando ambos notaron un incidente inusual en la calle cerca de su coche. Identificaron a tres personas: un hombre corpulento, una joven y un chico posteriormente reconocido como su primo.

La esposa del actor, que es hispanohablante, se acercó y escuchó que la joven y su primo afirmaban no conocer al hombre. Ambos muchachos mostraban signos de embriaguez. Pogatsia afirmó que “el tipo estaba tratando de convencer a la chica de irse con él”.

“Esta chica no llegaba ni siquiera a cinco pies de altura. El hombre medía probablemente 1,88 metros y los tomó de la mano, jalándolos calle abajo”, recordó la estrella en declaraciones a NBC New York.

En esa misma línea, indicó que el comportamiento del sujeto era insistente y generaba el temor de que intentara un secuestro.

La intervención impidió que la víctima de 19 años fuera llevada a la fuerza por un desconocido mientras caminaba con su primo en Nueva Jersey (IMDB)

La situación escaló después de que la esposa de George Pogatsia anunció en voz alta su intención de llamar tanto a una ambulancia como a la policía.

En ese momento, el hombre presuntamente sujetó a los dos jóvenes y empezó a arrastrarlos calle abajo. Pogatsia decidió seguirlos mientras su esposa permanecía al teléfono con la policía.

Ya en la esquina de su calle, escuchó al sujeto advertir a la joven: “Si llega la policía, van a llamar a la ICE. Te van a deportar”.

La menor intentó escapar, pero el individuo la sujetó por la espalda y la alzó sobre su hombro. Al ver esto, Pogatsia intervino directamente.

“Le dije al hombre: ‘Baja a esa chica’. Me ignoró. Repetí: ‘Baja a esa maldita chica ahora’. Al no obtener respuesta, me acerqué y le advertí que si no la soltaba, intervendría físicamente”, explicó a People.

Pogatsia narró que el sospechoso soltó a la joven al verse confrontado y escapó antes de la llegada de las autoridades (IMDB)

Ante la confrontación, el hombre dejó a la joven en el suelo y huyó del lugar. “La soltó como si fuera un saco de patatas y salió corriendo”, detalló el actor a NBC New York.

Pogatsia persiguió brevemente al sospechoso antes de regresar a la escena para colaborar con la policía, ya presente tras la llamada al 911 realizada por su esposa. Una ambulancia también acudió al lugar.

“Sentí que era más útil quedarme con las autoridades para dar mi testimonio”, indicó.

Asimismo, destacó que su prioridad principal era la seguridad de la joven. “Todo lo que me importaba era que ella estuviera a salvo. Esa era mi prioridad número uno. Tenía solo 19 años y era menuda”, afirmó en diálogo con People.

Y añadió: “Ese tipo claramente intentaba secuestrarla. Fue bastante aterrador. Era un hombre grande, más grande que yo. Como padre, esposo y hermano, no podía quedarme de brazos cruzados”.

Donald Trump envió una carta de agradecimiento a George Pogatsia tras su intervención para evitar un posible secuestro en una calle de Jersey City (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La esposa del actor confirmó en NBC New York que fue ella quien notó el peligro y animó a George Pogatsia a seguirlos. Relató que el sujeto utilizó el miedo a la deportación como una amenaza para evitar que la joven y su primo pidieran ayuda.

El registro de la llamada al 911 obtenido por TMZ permite escuchar al actor informando a la operadora sobre la huida del hombre e interpelándolo directamente.

Aunque las autoridades no lograron detener al sospechoso, la joven resultó ilesa gracias a la intervención del actor.

El suceso llevó a que el artista recibiera una carta de agradecimiento por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó el propio actor.

Sobre su actuación, Pogatsia reconoció: “Solemos verme interpretando villanos, pero es mucho más gratificante ser el bueno en la vida real”, comentó a NBC New York. Y concluyó respecto a la noche del incidente: “Estoy feliz de haber podido intervenir y detenerlo”.

