Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars

La historia sitúa a Vader en su periodo más oscuro, dominado por dilemas éticos y emocionales que redefinen su figura en la saga Star Wars (Star Wars)

Star Wars se prepara para adentrarse en uno de los episodios más misteriosos de la vida de Darth Vader con la llegada de la novela Star Wars: Master of Evil. La obra, escrita por Adam Christopher —autor con éxito en ventas reconocido por Shadow of the Sith—, profundizará en la ambición y los dilemas de un aprendiz marcado por la Regla de Dos.

Según informó ComicBook, el libro está disponible desde el 11 de noviembre de 2025 en formato impreso, digital y audiolibro, y ya puede reservarse.

El anuncio de la novela se produjo poco antes de la Star Wars Celebration Japan, despertando expectativa en la comunidad de seguidores. ComicBook destacó la portada, ilustrada por Simon Goinard, en la que se muestra un casco dañado de Darth Vader con una expresión fatigada, reflejo del tono oscuro de esta entrega.

La novela 'Star Wars: Master of Evil' explora la crisis interna y la ambición de Darth Vader antes de 'Una Nueva Esperanza'

La trama se sitúa poco antes de los hechos de “Una Nueva Esperanza”, en un momento crítico en el que Vader experimenta una crisis interna y permanece en un estado mental peligroso.

Regla de Dos y la lucha por el poder Sith

Uno de los aspectos centrales de la novela será la Regla de Dos, el principio que establece que solo puede existir un maestro y un aprendiz Sith.

Esta norma estructura la jerarquía de los Sith y es fuente tanto de su ambición como de los conflictos internos, condición clave para el funcionamiento del poder oscuro.

El libro profundizará en cómo esta dinámica influyó en la decisión de Palpatine de elegir a Anakin Skywalker por su ira y su ambición, atributos que el emperador consideraba esenciales para mantener y expandir su dominio.

La obra revela cómo la obsesión de Anakin Skywalker por superar la muerte lo llevó a abrazar el lado oscuro y convertirse en Vader

La motivación de Palpatine al seleccionar a Anakin como su aprendiz se basa en la convicción de que su rabia y su sed de poder lo hacían el candidato ideal para los propósitos Sith.

La novela también recuerda la razón original de Anakin para unirse al lado oscuro: la obsesión por superar la muerte, un objetivo marcado por su miedo a perder a quienes amaba.

En este punto de la historia, Vader cree que sus hijos murieron junto a Padmé, por lo que su búsqueda de poder parecería orientarse hacia la inmortalidad personal, más allá de la protección a otros. Esta ambición es un elemento clave que impulsa su evolución como figura trágica y temida en la galaxia.

Adam Christopher y la visión renovada de Vader

La novela destaca la influencia de la Regla de Dos en la jerarquía Sith y su impacto en los conflictos internos de los personajes (Créditos: YouTube / Collective Culture)

Adam Christopher ya incursionó en el universo Star Wars con títulos como Shadow of the Sith, situado entre El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza, donde Luke Skywalker y Lando Calrissian buscan a un asesino Sith responsable del secuestro de la hija de Lando.

Las acciones de Vader durante este periodo fueron tratadas previamente en cómics y la serie animada Star Wars: Rebels, pero Master of Evil promete ofrecer una óptica novedosa sobre la relación entre Vader y Palpatine, tal como subrayó ComicBook.

Star Wars: Master of Evil se posiciona como un análisis profundo de la obsesión de Vader por el poder supremo, impulsado por el deseo de desafiar a la muerte y por la compleja dinámica maestra-aprendiz que define a los Sith.

'Master of Evil' promete una visión renovada sobre la relación entre Darth Vader y el emperador Palpatine, según ComicBook

El libro también explora el conflicto constante dentro del propio Vader, que oscila entre la lealtad y la traición potencial hacia su maestro.

La novela promete mostrar a un Vader en el periodo más oscuro de su existencia, dominado por sus conflictos internos y la influencia de su maestro, Palpatine.

Se anticipa una exploración minuciosa de los límites éticos y emocionales del personaje, ofreciendo una nueva perspectiva para los admiradores del universo Star Wars.