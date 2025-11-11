La hija de Paul McCartney se burla de la famosa detención de su padre por llevar marihuana en la maleta: “Incluso un niño de 9 años lo habría escondido mejor”

Los recuerdos del arresto forman parte del libro Wings: The Story of a Band on the Run (Photo by Andrew Shaw REUTERS)

A más de cuatro décadas de uno de los episodios más insólitos en la vida de Paul McCartney, el propio músico y su familia trajeron a memoria aquella anécdota que casi le cuesta siete años en una prisión japonesa.

En su nuevo libro de memorias Wings: The Story of a Band on the Run (Liveright), el ex Beatle relata con detalle su arresto por posesión de marihuana en 1980, un hecho del que fue testigo su hija Stella McCartney cuando tenía casi 9 años.

El 16 de enero de 1980, McCartney aterrizó en el aeropuerto de Narita, en Tokio, junto a su esposa Linda y sus hijos.

Wings, la banda que había formado tras la separación de The Beatles, estaba a punto de iniciar una gira de 11 conciertos en Japón. Sin embargo, en la aduana descubrieron que el músico llevaba casi media libra de marihuana en su equipaje.

Paul McCartney fue encarcelado el 16 de enero de 1980 en Tokio por posesión de media libra de marihuana. Fotos: @elautobus885

El propio Paul reconoce en el libro que fue una decisión impulsiva y temeraria. “Estábamos a punto de volar a Japón y sabía que allí no podría conseguir nada para fumar. Esta hierba era demasiado bueno como para tirarla por el retrete”, consigna un fragmento.

El exBeatle admite que fue ingenuo al no intentar ocultarla en la maleta. “Puse una enorme bolsa de marihuana justo encima del equipaje. ¿Por qué no la escondí dentro de un suéter?”, se recriminó.

En ese entonces, el músico viajaba desde los Estados Unidos, donde la discusión sobre la despenalización del cannabis estaba en agenda política.

Con eso en mente, Paul creía que “no era un gran problema”. Sin embargo, Japón aplicaba —y aún aplica— leyes muy estrictas sobre drogas. El choque cultural fue inmediato.

Mary y Stella McCartney recordaron la reacción de sus padres al verse descubiertos por la policía (Maja Smiejkowska)

En el libro, sus hijas también recuerdan el momento crítico de la detención.

“Solo sé que les dijeron a mamá y papá: ‘¿De quién es esto?’. Y ellos se miraron como diciendo: ‘¿Quién va a hacerse cargo? Porque uno de nosotros debe quedarse con los niños’. Papá dijo que sería él, y entonces se lo llevaron”, relató Mary McCartney

Stella, con humor filoso, se ríe de la torpeza con la que su padre escondió la sustancia. “Recuerdo que el guardia abró la maleta y cogió una bolsa llena de marihuana del tamaño de una almohada. Incluso un niño de nueve años habría podido esconderla mejor que mis padres”, ironizó.

La consecuencia de esa audacia fue el riesgo de haber sido condenado a siete años de trabajos forzados. “Fue la cosa más loca que me pasó en la vida”, escribe McCartney en su libro. Estuvo nueve días encerrado en una celda de cuatro por ocho pies, sin calefacción y durmiendo sobre un colchón en el piso.

“Tenía que limpiar la celda con un trapo húmedo y lavarme con el agua de la cisterna que había detrás del inodoro, nos dejaban bañarnos una vez a la semana”, contó.

Cuando McCartney admite que su estatus de celebridad lo ayudó a no pasar más tiempo en prisión. En cambio, fue deportado del país (Fotos: @elautobus885)

No obstante, él sentía mucho temor al compartir espacio con otros prisioneros sentenciados por delitos graves. Se bañaba con ropa porque temía ser agredido sexualmente.

Para mantener el ánimo, recurrió a lo único que siempre lo ha salvado: la música. En el fragmento de su libro se menciona que organizaba sesiones de canto con otros reclusos. A pesar de la barrera del idioma, trataba de comunicarse y convertía saludos japoneses en canciones improvisadas.

La detención de Paul McCartney canceló los planes de gira de Wings. La banda también se disolvió poco después y la relación del artista con Japón quedó golpeada durante años.

Esa no es la única anécdota que detalla el libro del cantautor británico. En el texto, los lectores también explorarán el caos de la vida de McCartney después de The Beatles: drogas, giras improvisadas por universidades, malas críticas iniciales —como el demoledor análisis de Rolling Stone sobre el álbum Ram— y una frágil reputación que tuvo que reconstruir paso a paso.