Lily Allen se disfrazó de Madeline para Halloween, en referencia a su divorcio con David Harbour

Lily Allen se disfrazó en un guiño sutil a su separación de David Harbour (Créditos: REUTERS/Isabel Infantes. Instagram/Lili Allen)

Lily Allen sorprendió este Halloween al transformarse en Madeline, la icónica heroína de los libros infantiles creados por Ludwig Bemelmans.

Sin embargo, su elección de disfraz no pasó desapercibida, pues muchos vieron en ella una alusión a “Madeline”, una de las canciones más comentadas de su nuevo álbum West End Girl, donde la intérprete explora los límites de la fidelidad y el desamor.

El 1 de noviembre, la cantante británica, de 40 años, compartió en TikTok un video en el que aparece luciendo el característico abrigo azul, el lazo rojo y los zapatos Mary Janes negros con calcetas blancas que distinguen al personaje literario.

La artista acompaña su desfile frente a cámara con la canción “Magnet” de Cardi B, moviéndose con actitud y elegancia. El look se completó con una peluca naranja y un sombrero de paja, replicando a la perfección la estética clásica de la intrépida niña francesa.

Lily Allen se disfrazó en homenaje a su reciente canción. (TikTok/Lily Allen)

Lily Allen llevó su interpretación a la exclusiva fiesta de Halloween organizada por Vas J. Morgan y Michael Braun en el legendario Chateau Marmont de Los Ángeles el 31 de octubre. Entre los invitados estuvieron Paris Hilton, Orlando Bloom, Kaia Gerber y Tiffany Haddish, quienes también lucieron sus mejores atuendos para la noche más esperada del año.

Cabe destacar que en “Madeline”, la artista narra el dolor de una traición amorosa. La voz de la canción interpela directamente a una mujer llamada Madeline, quien habría tenido un romance con su esposo. “¿Es solo sexo o hay emoción?”, pregunta la cantante en uno de los versos más directos del tema.

La coincidencia entre el nombre del personaje y el de la canción no pasó inadvertida entre sus seguidores, especialmente después de que Lily confirmara en entrevistas que el disco está “inspirado” en experiencias reales de su matrimonio con el actor David Harbour, conocido por su papel en Stranger Things.

Lily Allen dedicó su nuevo disco a su ruptura con David Harbour. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras cinco años de matrimonio, Allen y Harbour se separaron en febrero de 2025. Desde entonces, la artista ha canalizado esa ruptura en su nuevo trabajo discográfico, al que describe como “autoficción”, una mezcla entre vivencias personales y narración creativa.

En varias entrevistas, la famosa explicó que su intención no es contar verdades literales, sino expresar las emociones que atravesó durante la crisis.

“Hay cosas en el álbum que viví dentro de mi matrimonio, pero no todo es literal. Es una obra inspirada en lo que ocurrió, no un diario íntimo”, dijo en una conversación con British Vogue.

Según allegados a la artista, algunos temas fueron escritos antes de la separación con el actor de Stranger Things, pero cobraron un nuevo sentido tras el quiebre amoroso.

Lily Allen escribió algunos temas de desamor antes de su divorcio con David Harbour. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Otras canciones del nuevo álbum están claramente impactadas por eventos recientes, se escuchan temas familiares de angustia y desamor, junto con la visión irónica tradicional de Lily sobre la vida de los demás”, comentó una fuente de la industria musical al Daily Mail.

Hay que recordar que Lily Allen se había separado de David Harbour después de descubrir su “perfil secreto” en la aplicación de citas exclusiva Raya.

Por si fuera poco, en una grabación en vivo de su pódcast Miss Me?, realizada junto a su amiga Miquita Oliver en Londres, la cantante admitió que s divorcio la estaba haciendo pasar un momento difícil: “No lo he superado. Estoy huyendo, tal vez tenga una crisis nerviosa”, expresó.

Lily Allen confesó que la ha pasado mal después de su divorcio con David Harbour (REUTERS/Isabel Infantes)

Pese a este complicado proceso personal, el trabajo artístico parece haberle dado un nuevo impulso. En enero, Lily Allen mencionó su intención de “manifestar” la salida de un nuevo disco, y aunque ya contaba con alrededor de 50 canciones escritas, continuó componiendo hasta tener una selección definitiva.