Sean Murray, estrella de “Hocus Pocus”, reveló que sufrió su primer ataque de pánico al verse en la película

Sean Murray reveló que sufrió su primer ataque de pánico durante el estreno de la película de Disney Hocus Pocus en 1993

El actor Sean Murray, conocido actualmente por su papel de Timothy McGee en la serie “NCIS”, sorprendió al compartir una experiencia personal que vivió durante el estreno de una de las películas más recordadas de los años noventa: “Hocus Pocus” (también conocida como “Abracadabra”), el clásico de Halloween producido por Walt Disney Pictures.

Durante una entrevista en el podcast The Patrick LabyorSheaux, conducido por su amigo y ex compañero de “La casa de la pradera”, Patrick Labyorteaux, Murray confesó que sufrió su primer ataque de pánico al verse en la pantalla grande.

El intérprete, que entonces tenía apenas 15 años, recordó que asistió al estreno de la película en Universal City y decidió esconderse al fondo del cine para ver su actuación. Sin embargo, la experiencia fue abrumadora. “Recuerdo que no sabía lo que era un ataque de pánico hasta esa noche. La sensación de verme en una pantalla así... estaba aterrorizado. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo”, añadió.

Un recuerdo que marcó su relación con la actuación

Murray explicó que esa sensación de angustia lo acompañó durante años, al punto de que rara vez ve sus propios trabajos. “Quizá fue tan traumático que por eso no suelo verme en pantalla. Porque recuerdo verme en una pantalla gigante y pensar: ‘Dios mío, no puedo con esto. No puedo con esto’”, confesó el actor, de ahora 47 años.

El actor explicó que la experiencia de verse en pantalla grande lo llevó a evitar mirar sus propios trabajos posteriores.

En Hocus Pocus, Murray interpretó a Thackery Binx, un joven del siglo XVII que intenta salvar a su hermana de las malvadas hermanas Sanderson, tres brujas interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. En la historia, las brujas lanzan una maldición sobre él, convirtiéndolo en un gato inmortal. La voz del animal, sin embargo, fue interpretada por otro actor: Jason Marsden, quien dio vida al personaje en su versión felina.

El personaje de Binx se convirtió en uno de los favoritos del público infantil y juvenil, sobre todo cuando la película comenzó a transmitirse en televisión cada octubre. Aunque Hocus Pocus no fue un éxito inmediato, con el tiempo se transformó en un fenómeno cultural de Halloween, acumulando una base de seguidores intergeneracional.

Un fracaso inicial que se volvió de culto con los años

Durante la conversación, Murray también habló sobre el fracaso inicial de la película en taquilla. Hocus Pocus se estrenó en julio de 1993, una fecha poco habitual para una producción ambientada en Halloween, y quedó eclipsada por el éxito de “Free Willy”, que se estrenó el mismo fin de semana. “No funcionó nada bien”, recordó el actor. “Recuerdo que Bette Midler hizo algún comentario público diciendo que fue un fracaso total. Así que, en general, se coincidió en que fue el fracaso de Disney en Halloween”.

El intérprete recordó que Hocus Pocus fue un fracaso en taquilla antes de convertirse en un éxito en VHS y televisión.

Sin embargo, el tiempo cambió el destino de la cinta. Gracias a las ventas de VHS y los alquileres en video clubs, Hocus Pocus comenzó a ganar popularidad en los años siguientes. “Hay que reconocerle el mérito a Disney y a su maquinaria, porque gracias a los alquileres y al VHS se convirtió en algo que la gente veía y que les gustó”, explicó Murray.

El actor destacó que parte del encanto de la película radica en su tono familiar y humorístico, poco común en producciones de terror para niños. “No hay muchas películas de Halloween para niños que sean divertidas, accesibles y que toda la familia pueda disfrutar. Normalmente son cosas demasiado oscuras”, señaló. Hoy, más de tres décadas después de su estreno, Hocus Pocus es considerada una de las películas de Halloween más queridas de todos los tiempos.

La ausencia de Murray en la secuela de 2022

En 2022, Disney estrenó “Hocus Pocus 2” en su plataforma Disney+, una secuela largamente esperada por los fans. Aunque muchos esperaban ver nuevamente a Thackery Binx, Sean Murray no regresó. El actor aclaró que nunca tuvo intención de participar en la segunda parte y que su historia ya había concluido en la original. “Siempre iba a tratarse de esas tres brujas”, dijo en el podcast. “Su historia es el corazón de la película, y me alegra que hayan podido regresar”.

Sean Murray explicó que no participó en Hocus Pocus 2 porque la historia de la secuela se centró exclusivamente en las hermanas Sanderson, interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. (Disney)

En la secuela, las hermanas Sanderson vuelven accidentalmente al presente cuando dos adolescentes reavivan su hechizo en Salem. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy repitieron sus papeles, consolidando el legado de la trilogía de brujas que comenzó en 1993. Aunque algunos fanáticos expresaron nostalgia por la ausencia del gato Binx, Murray aseguró estar orgulloso del impacto duradero de la primera cinta.

Un recuerdo de juventud junto a Leonardo DiCaprio

Durante la entrevista, Murray también compartió una anécdota poco conocida: Leonardo DiCaprio estuvo a punto de interpretar a Max Dennison, el protagonista masculino de Hocus Pocus. Sin embargo, el entonces joven actor decidió rechazar el papel para protagonizar “What’s Eating Gilbert Grape”, película por la cual recibió su primera nominación al Óscar.

“En aquel entonces no entendía por qué había rechazado una gran película de Disney por una extraña película independiente”, admitió Murray. “Pero después me di cuenta de que tomó la decisión correcta”. Ambos habían trabajado juntos ese mismo año en el drama “This Boy’s Life”, donde DiCaprio actuó junto a Robert De Niro.

El legado de “Hocus Pocus” y su impacto cultural

Tres décadas después, Hocus Pocus continúa proyectándose cada Halloween y ha inspirado todo tipo de productos, disfraces, parques temáticos e incluso un musical. La cinta es hoy un símbolo nostálgico para quienes crecieron en los años noventa y un descubrimiento para nuevas generaciones.

Para Murray, el hecho de que una película que inicialmente se consideró un fracaso se haya transformado en un clásico es motivo de gratitud. “Ahora es mucho más popular que cuando hicimos la película. ¡Es increíble!”, dijo.