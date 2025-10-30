“Cuando quiero algo, me esfuerzo”: Callum Turner reflexionó sobre los sacrificios que hizo para dedicarse a la actuación

Callum Turner destacó la similitud entre las emociones que le generan el cine y el fútbol, resaltando la disciplina y la adrenalina en ambos mundos (REUTERS/Remo Casilli)

El actor Callum Turner, famoso por Animales Fantásticos, Emma y la serie Los amos del aire y ser la pareja de Dua Lipa, sostuvo que el cine y el fútbol le generan sensaciones idénticas.

En una entrevista con ICON (Italy), explicó que la preparación, la disciplina y la adrenalina vividas en ambos mundos resultan para él equivalentes: “Las emociones que me da el cine y el fútbol son exactamente las mismas”, afirmó Turner, señalando el paralelismo entre marcar un gol y ofrecer su máximo esfuerzo en una escena.

El lazo de Turner con el fútbol y la actuación surgió en su infancia, en World’s End, un residencial de Chelsea, Londres. Criado por su madre, recuerda ese entorno como un espacio de tranquilidad y aprendizaje.

El actor británico atribuyó su pasión por la actuación y el fútbol a su infancia en Chelsea, Londres, y a la influencia de su madre

“Mi madre me enseñó a confiar en mí mismo, con la convicción de que, con esfuerzo, podía ser quien quisiera”, relató a ICON (Italy). Juntos compartían visitas al cine, museos y actividades deportivas, lo que alimentó su curiosidad y confianza.

El barrio aportó una comunidad sólida: “Mis amigos estaban todos allí, muchos siguen siendo parte de mi vida. Siempre había alguien con quien jugar al fútbol, a cualquier hora”.

Disciplina deportiva aplicada a la interpretación

A los 15 años, la pasión por el fútbol llevó a Turner a formar parte del Fisher Athletic F.C., un club semiprofesional del sureste de Londres. Entrenaba tres veces por semana y competía otros dos días, en partidos ante 3.000 espectadores.

Turner recordó la ovación de 70.000 hinchas en el estadio San Siro como uno de los momentos más impactantes de su vida como aficionado al fútbol (REUTERS/Mario Anzuoni)

“La adrenalina era máxima a esa edad”, recordó Turner. La preparación y la exigencia del deporte influyeron de manera natural en su carrera actoral: “La preparación, la disciplina y la adrenalina son iguales: ya sea marcando un gol o dando lo mejor en una escena”, explicó en la entrevista.

Su recorrido profesional supera los 15 años entre el modelaje, la televisión y el cine. Trabajó en distintos empleos para pagar el alquiler, reservando el resto del tiempo para su pasión.

“Cuando creces con poco, aprendes a trabajar. Para pagarme el alquiler hacía tres trabajos durante cuatro días a la semana. Los otros tres los dedicaba a mis intereses: la actuación, cursos, películas, teatro, guiones, entrevistas de mis actores favoritos. Cuando quiero algo, me esfuerzo”, explicó.

A pesar de su éxito internacional, Turner mantiene un fuerte arraigo en Londres, donde encuentra su hogar y el apoyo de su familia y amigos (Instagram/Dua Lipa)

El salto a la “major league” llegó con títulos internacionales y el trabajo con directores como Steven Spielberg y George Clooney, quienes, según Turner, “siempre se rodean de los mejores”.

Recuerdos inolvidables y filosofía vital

Entre sus experiencias más intensas como aficionado al fútbol, Turner destaca la noche en el estadio San Siro de Milán. Al ingresar en la tribuna, la ovación de 70.000 hinchas del Inter lo impactó: “Me quedé sin palabras. Perdimos 2-1, pero para mí sigue siendo el estadio más bonito del mundo. Y vi muchos”, compartió sobre aquel duelo de Champions.

Turner defiende la autenticidad y la sencillez, tanto en su estilo como en la actuación. “El estilo es simplemente ser yo mismo. Es difícil sentirse libre y espontáneo en la propia piel, pero cuando lo logras, no te abandona”, sostuvo. Prefiere la elegancia clásica, rechaza los excesos y evita lo llamativo.

Proyectos recientes y apego a sus raíces

Callum Turner presentó la película independiente Rose of Nevada en el Festival de Venecia, recibiendo elogios de la crítica especializada (REUTERS/Remo Casilli)

En lo profesional, presentó Rose of Nevada en el Festival de Venecia, una producción independiente que recibió elogios de la crítica. Pronto participará en Eternity, dirigida por David Freyne y coprotagonizada por Elizabeth Olsen y Miles Teller. Allí interpreta a Luke, un papel que le exigió equilibrio emocional frente al dilema del amor verdadero.

Apasionado del cine, mencionó a Paul Thomas Anderson como su director predilecto y se mostró entusiasta del próximo proyecto de este realizador junto a Leonardo DiCaprio. Al elegir proyectos, Turner prioriza el equipo creativo: “Cuando te elige un maestro, puedes crear algo de lo que siempre estarás orgulloso”.

Pese a sus viajes y rodajes internacionales, Turner mantiene un fuerte arraigo en Londres. La ciudad representa el hogar, el entorno familiar y el lugar donde reside con su familia y su perro Golo. Esa conexión, el sentido de pertenencia y la cercanía con los suyos definen el espacio al que Turner siempre aspira regresar.