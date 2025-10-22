Una petición que busca reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl con George Strait

Algunos fanáticos del Super Bowl juntan firmas para que Bad Bunny sea remplazado por George Strait en el medio tiempo. (Créditos: AP. Reuters)

Desde que se anunció que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, ha circulado en línea una petición en Change.org que insta a la NFL a reemplazar al artista puertorriqueño con el legendario cantante de música country George Strait.

La iniciativa, creada bajo un seudónimo, ha recabado más de 60 mil firmas hasta el momento de publicación.

La petición argumenta que el show de medio tiempo debe “unir a nuestro país, honrar la cultura estadounidense y mantenerse familiar, no convertirse en un acto político”.

La petición de Change.org aboga porque George Strait se presente en el medio tiempo del Super Bowl 2026. (Change.org)

Según el texto, Bad Bunny no cumpliría con estos criterios debido a su estilo en sus presentaciones, que incluyen ocasionalmente actos de drag, como ocurrió en el video de “No Perreo Sola”.

“Bad Bunny no representa ninguno de estos valores; sus actuaciones drag y su estilo son lo opuesto a lo que las familias esperan en el escenario más importante del fútbol americano”, reza la petición.

Sin embargo, expertos y comentaristas destacan que el drag ha sido históricamente parte de la cultura estadounidense y que Bad Bunny, nacido en Puerto Rico, es ciudadano estadounidense.

El creador de la petición sostiene que George Strait “encarna el corazón y el alma de la música estadounidense” y que su participación sería un homenaje a las raíces de la música del país.

La petición señala que Bad Bunny no representa los valores estadounidenses. (Evan Agostini/Invision/AP)

No obstante, la elección de Strait implicaría un cambio drástico en comparación con la masiva popularidad de Bad Bunny. Actualmente, wl reguetonero registra 81.4 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que George alcanza aproximadamente 8 millones de oyentes.

Cabe destacar que el artista puertorriqueño ha sido abierto sobre sus opiniones respecto a los derechos de los inmigrantes y las políticas de deportación del gobierno estadounidense.

En una entrevista con i-D magazine, el artista explicó que evitó realizar giras en Estados Unidos para proteger a sus seguidores latinos de posibles acciones de ICE durante sus conciertos.

Incluso Donald Trump calificó la decisión de que Bad Bunny encabezara el show como “absolutamente ridícula”.

A pesar de las críticas, los analistas culturales defienden la inclusión de Bad Bunny como un reflejo de la diversidad de Estados Unidos, donde los latinos representan cerca del 20% de la población.

Bad Bunny ha criticado abiertamente las políticas migratorias de Donald Trump. (AFP)

Una columna de Rolling Stone de julio señaló que “los prejuicios históricos hacia los artistas latinos han derivado en una reacción aún más intensa y siniestra bajo la administración actual. A pesar de esto, Bad Bunny se presentará en febrero, interpretando sus canciones en el idioma en que fueron escritas, representando a millones de personas en el país”.

La petición ha generado respuestas mixtas en redes sociales, pues algunos usuarios apoyan la idea de que el medio tiempo del Super Bowl represente una visión más “tradicional” de la música estadounidense, mientras que otros critican abiertamente la iniciativa, calificándola de racista y excluyente.