Kevin Federline reveló que la infame noche en que Britney Spears salió de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan terminó su matrimonio

Una llamada telefónica protagonizada por Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan, apodadas por The New York Post en 2006 como el trío de la “Bimbo Summit”, marcó el punto final del matrimonio entre Kevin Federline y la estrella del pop. En sus memorias recién publicadas, You Thought You Knew, el exbailarín asegura que aquella noche fue el momento en que comprendió que su relación con Spears no tenía vuelta atrás.

“Estaba en Miami por trabajo, tratando de concentrarme en mis compromisos, y recibí una llamada”, relata Federline en el libro. “Eran ella, Paris Hilton y Lindsay Lohan al teléfono, borrachas como una cuba, rogándome que fuera. Podía oír a Preston y Jayden llorando de fondo. Debían ser las tres o cuatro de la mañana. Esa llamada fue la gota que colmó el vaso”.

El también rapero recuerda que ya había visto fotos en los tabloides que mostraban a Spears de fiesta junto a Hilton y Lohan en un club de Malibú, pero escuchar a sus hijos llorar mientras su esposa se divertía fue “el momento definitivo”. “Cualquier esperanza que tenía de arreglar las cosas por los niños se esfumó”, escribió.

La ruptura y el fin de un matrimonio mediático

El llamado “Bimbo Summit” se convirtió en un símbolo de la cultura del escándalo de los años 2000 y marcó la exposición mediática de Spears, Hilton y Lohan.

Kevin Federline, de 47 años, detalla que Spears, ahora de 43, “no estaba lista para cambiar” y que él “no podía seguir esperando a que se diera cuenta”. La pareja se casó en 2004 tras un breve noviazgo, pero el matrimonio apenas duró dos años. Spears solicitó el divorcio en noviembre de 2006 y este se finalizó en julio de 2007. Durante ese tiempo, tuvieron a Sean Preston (2005) y Jayden James (2006), quienes se convirtieron en el centro de una intensa batalla por la custodia.

El libro de Federline ofrece una versión detallada de los problemas que marcaron su convivencia con la cantante de Toxic. Entre los episodios que describe, uno de los más tensos fue cuando Spears lo abofeteó después de que uno de sus amigos dejara marihuana en la casa. “Se enfureció y perdió el control”, escribe el exbailarín, añadiendo que ese no fue el único momento violento entre ambos.

En otra ocasión, durante la fiesta de lanzamiento de su álbum Playing With Fire en 2006, asegura que sorprendió a Spears consumiendo cocaína junto a una amiga. Tras pedirle que no regresara a casa a amamantar a los niños en ese estado, ella supuestamente le arrojó una bebida en la cara. “Esa fue la gota que colmó el vaso, lo de la lactancia. Su reacción. Eso fue lo que nos arruinó”, sostiene en sus memorias.

Acusaciones graves y la respuesta del entorno de Spears

Además de los incidentes de violencia doméstica, Federline lanza acusaciones más serias contra la cantante, afirmando que en ocasiones “golpeó a su hijo mayor en la cara”, “deseó que sus hijos estuvieran muertos” y “los observaba dormir con un cuchillo en las manos”. También alega que Spears lo engañó al inicio de su relación y que intentó contactar a su exnovio Justin Timberlake un día antes de su boda.

La versión de Britney Spears y su defensa en redes sociales

A través de sus redes sociales, Britney Spears respondió a las afirmaciones de Federline. En una publicación, escribió: “El constante manejo de mis emociones por parte de [mi] exmarido es extremadamente doloroso y agotador. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha estado intentando vivir una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente, y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”.

En una segunda publicación, la cantante criticó la cobertura mediática del libro y las entrevistas promocionales de Federline, asegurando que él está “difundiendo historias falsas” sobre ella. “¿Por qué está tan enojado...? Y lo que da miedo es que es convincente”, escribió Spears. “Me asombra cómo se detiene antes de llorar: ‘¿Hablas en serio?’”.

Desde su liberación de la tutela legal en 2021, Spears ha tratado de mantener una vida alejada del escrutinio mediático, aunque sus relaciones familiares y sus publicaciones en redes sociales continúan generando atención pública. En su libro The Woman in Me, Spears relató su versión sobre los años más difíciles de su carrera, su matrimonio y su batalla legal por recuperar su independencia.

La herencia mediática del “Bimbo Summit” y la imagen pública

El episodio del “Bimbo Summit”, inmortalizado por la prensa en 2006, se convirtió en uno de los símbolos del auge del paparazzi y la cultura del escándalo en la era de los tabloides. Aquella imagen de Spears, Hilton y Lohan saliendo de una discoteca de Los Ángeles fue reproducida en miles de medios y se transformó en un punto de inflexión en la cobertura mediática de las celebridades femeninas.

En los años siguientes, tanto Hilton como Lohan han reflexionado sobre aquel momento. Hilton declaró en una entrevista con The Hollywood Reporter que fue “una época brutal para las mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento”, mientras que Lohan reconoció que la exposición mediática afectó su salud mental y su carrera.