El primer ex marido de Jennifer Lopez afirmó que la cantante lo engañó durante su matrimonio: “Tú eres el problema”

Ojani Noa respondió a las declaraciones de Jennifer Lopez sobre nunca sentirse amada. (Créditos: WireImage)

El primer exmarido de Jennifer Lopez, Ojani Noa, reavivó la polémica en torno a la vida amorosa de la estrella al acusarla públicamente de haberlo engañado durante su matrimonio.

Las declaraciones del entrenador personal, de 51 años, surgieron después de que la cantante dijera en una reciente entrevista con Howard Stern que nunca había sido “verdaderamente amada” por ninguno de sus ex.

“Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro”, dijo la actriz.

Cuando Stern le preguntó directamente si creía que los hombres de su pasado no la habían amado, Lopez respondió tajante: “No lo hicieron”.

Jennifer Lopez aseveró que sus exparejas no la amaron lo suficiente. (REUTERS/Ronda Churchill)

Además, la actriz agregó que, aunque sus parejas le ofrecieron todo tipo de gestos materiales —“las casas, los anillos, el matrimonio”—, ninguno logró conectarse con ella emocionalmente. “Me dieron lo que tenían, pero no lo suficiente”, concluyó.

Ante estas declaraciones, Ojani Noa arremetió contra la protagonista de Selena, con quien estuvo casado entre 1997 y 1998, a través de una extensa publicación en Instagram.

“Déjenme decirles, dejen de menospreciarnos. Dejen de menospreciarme con su imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú”, escribió.

El ex modelo cubano aseguró que su relación con López se rompió por una supuesta infidelidad de la actriz y por lo que describió como su “obsesión con la fama”.

Ojani Noa aseguró que Jennifer Lopez no supo valorar lo que él le ofreció. (Instagram/Ojani Noa)

“Tú eres quien no pudo contenerse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones. Yo, por ejemplo”, expresó.

Incluso, en su mensaje, Ojani Noa recordó los sacrificios que, según él, hizo por apoyar la carrera de la artista.

“Estaba enamorado de ti. Me mudé de estado, dejé mi trabajo y a mi familia para acompañarte en Hollywood. Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé. Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti”, recordó.

Por si fuera poco, Noa también acusó a Jennifer Lopez de priorizar su éxito profesional sobre su matrimonio.

Ojani Noa acusó a Jennifer Lopez de preferir la fama a su matrimonio. (Albert L. Ortega/WireImage)

“Elegiste la fama y la fortuna antes que nuestra unión. Intenté mantener nuestro matrimonio unido después de que me mintieras y me engañaras. Di la verdad de una vez. Que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentirte avergonzada de ti misma”, señaló.

Cabe destacar que las reacciones de Ojani Noa no son nuevas. En octubre de 2024, el cubano ya había señalado que el rapero Sean “Diddy” Combs fue una de las causas de su ruptura con Jennifer.

En una entrevista con Despierta América, aseguró que el vínculo entre ambos comenzó cuando Diddy fue elegido productor de algunas canciones del álbum debut de la artista, On the 6 (1999). “Ahí empezó el engaño, las mentiras, la separación”, declaró entonces.

Ojani Noa declaró que Jennifer Lopez lo engañó cuando comenzó a salir con Sean "Diddy" Combs. (Grosby)

Según Noa, mientras él intentaba abrir un restaurante en Los Ángeles, la estrella de Hollywood viajaba constantemente entre Miami y Nueva York para grabar su disco

Jennifer López, por su parte, ha mantenido una vida sentimental muy pública a lo largo de las décadas. Tras su breve matrimonio con Noa, se casó con el bailarín Cris Judd (2001-2003), con el cantante Marc Anthony (2004-2014), con quien tuvo a los gemelos Emme y Max, y finalmente con el actor Ben Affleck, con quien contrajo matrimonio en 2022 y se separó en 2025.