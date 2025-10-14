Quién es Jaakko Ohtonen, el actor que será Jesús resucitado en la secuela de “La pasión de Cristo”

La edad actual de Jim Caviezel llevó a que la producción buscara otro actor para el rol protagonista (Captura: Instagram)

Tuvieron que pasar 21 años, pero por fin esta semana inició el rodaje de La resurrección de Cristo, secuela del fenómeno cinematográfico que estrenó Mel Gibson en 2004.

La gran novedad en la filmación fue el reemplazo del elenco estelar de La pasión de Cristo en su totalidad. Según informó Variety, el actor finlandés Jaakko Ohtonen, quien ha participado en series históricas como The Last Kingdom y Vikingos: Valhalla, será quien interprete al Nazareno tras la crucifixión.

El eurorpeo de 36 años releva a Jim Caviezel, quien encarnó a Jesús en una de las películas más taquilleras y controvertidas de la historia: el largometraje original recaudó más de 610 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en el filme independiente más exitoso de todos los tiempos.

La decisión de cambiar a los talentos principales no fue casual. Según una fuente de producción citada por Variety, “por la línea temporal en la que transcurre la historia —tres días después de la crucifixión— tenía sentido elegir un elenco completamente nuevo”.

Los productores señalaron que rejuvenecer digitalmente a los actores originales habría sido “muy costoso” y difícil de sostener visualmente.

Monica Bellucci tampoco será parte de la secuela de "La pasión de Cristo" (Captura: video)

Por esa razón, también se ha sustituido a Monica Bellucci por la actriz cubana Mariela Garriga (Mission: Impossible – Dead Reckoning) en el personaje de María Magdalena.

La carrera de Jaakko Ohtonen

Ohtonn nació el 25 de agosto de 1989 en Oulu, Finlandia, y en su filmografía se encuentran títulos de drama, acción y producciones históricas europeas.

Se hizo conocido en su país natal por haber participado en las series All the Sins, Syke y Hotel Swan Helsinki. También fue la voz oficial del reality Big Brother Finland.

Jaakko Ohtonen en una escena de la serie "The Last Kingdom" (Captura: Instagram)

Su salto a la televisión internacional llegó con The Last Kingdom (Netflix/BBC), donde interpretó al guerrero danés Wolland en la quinta temporada.

Más tarde apareció en Vikingos: Valhalla, lo que fortaleció su perfil como actor de dramas épicos.

Jaakko Ohtonen encarnó a Johan en la primera temporada de "Vikingos: Valhalla" (Captura: Instagram)

En 2025 participó en To Cook a Bear, la serie histórica sueca de Disney+, antes de ser elegido por Gibson para encarnar a Jesús.

Sobre su vida personal, Ohtonen se casó en julio de 2024 con la presentadora de televisión Alma Hätönen, tras ocho años de relación. El actor también comparte su trabajo y rutina diaria en su cuenta de instagram: @jaakkoohtonen.

El actor formó una familia con la presentadora finlandesa Alma Hätönen (Captura: Instagram)

El legado de Jim Caviezel

Para Jim Caviezel —el protagonista original—, su paso por la epopeya bíblica fue un punto de inflexión profesional y personal. Al estreno de La pasión de Cristo, se sinceró sobre el efecto que tuvo el duro rodaje en su reflexión sobre la vida y su fe.

“Como resultado de interpretar este papel, me volví más apasionado por el Vía Crucis. Se trata del sacrificio de Nuestro Señor por la humanidad, por nuestros pecados, y fue el amor lo que hizo esto”, dijo en 2004 a un portal católico.

Con esos factores en mente, el protagonista de Sonidos de libertad había manifestado durante años su deseo de retomar el papel. En 2018, declaró a USA Today que estaba dispuesto a regresar para la secuela de Gibson, y aseguró que el proyecto sería algo monumental:

“La película que Mel va a hacer será la más grande de la historia. Es así de buena”, dijo entusiasta en ese entonces.

El actor estadounidense dijo que filmar la cinta de Mel Gibson lo acercó más a su espiritualidad (Icon Productions)

Su optimismo reflejaba la cercanía entre actor y director, quienes mantuvieron conversaciones sobre cómo abordar el relato de la resurrección.

En 2016, en diálogo con el mismo medio, Gibson reconoció que el tema era enorme y difícil de tratar: “La Resurrección. Gran tema. Dios mío. Estamos intentando construirla de una forma cinematográficamente convincente y luminosa”.

Sin embargo, el paso del tiempo terminó por inclinar la balanza. Caviezel, que había interpretado a un Cristo de 33 años en 2004, tiene hoy 57, y los costos de rejuvenecerlo digitalmente resultaban inviables.

¿Cuándo se estrenará ‘La resurrección de Cristo’?

La película llegará a los cines en dos partes —la primera el 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo) y la segunda el 6 de mayo de 2027 (Día de la Ascensión).