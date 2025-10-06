Entretenimiento

El explosivo libro del ex esposo de Britney Spears reabre heridas del pasado: “Ella está profundamente preocupada”

La artista enfrenta ansiedad ante posibles revelaciones sobre su vida privada y la influencia en su vínculo con Sean y Jayden

Por Celeste Sawczuk

El libro de Kevin Federline
El libro de Kevin Federline reaviva la tensión en la vida de Britney Spears y preocupa a su entorno - (Bang Media International)

Britney Spears y Kevin Federline vivieron una relación que, desde el principio, se situó en el centro de la atención pública. En 2004 se casaron tras un romance veloz, formaron una familia con el nacimiento de Sean y Jayden, y rápidamente se transformaron en uno de los matrimonios más mediáticos de la época. Sin embargo, los conflictos marcaron la convivencia y, en 2007, la separación dejó huellas profundas tanto en la vida de la cantante como en la de sus hijos.

La inminente publicación del libro autobiográfico de Federline generó inquietud en el círculo de Spears. Según el Daily Mail, la cantante teme que las revelaciones de su ex esposo expongan aspectos delicados de su vida privada y pongan en riesgo la frágil reconciliación con sus hijos, después de años de distanciamiento y conflictos legales.

Spears, de 43 años, atravesó un periodo vulnerable tras el acercamiento más reciente con sus hijos, mientras la sombra de su paso por una tutela legal continúa presente en su vida.

La publicación amenaza la frágil
La publicación amenaza la frágil reconciliación de Spears con sus hijos tras años de distanciamiento

Fuentes cercanas a la artista indicaron al periódico británico que Spears se siente “profundamente preocupada” por el contenido del libro, titulado You Thought You Knew (Pensabas que lo sabías), cuya publicación está prevista para el 21 de octubre.

Un allegado a la artista explicó a People que Britney “se contuvo mucho en su propio libro y le preocupa cómo será percibida, especialmente como madre”. La artista teme que Federline, de 47 años, no muestre la misma cautela y que su relato provoque críticas sobre su papel materno, un aspecto que considera su mayor logro personal.

La historia entre ambos empezó en 2004, cuando contrajeron matrimonio tras un breve romance. Tuvieron dos hijos, pero la relación se deterioró y el divorcio se formalizó en 2007. Poco después, durante una crisis de salud mental de Spears, un tribunal de Los Ángeles otorgó a Federline la custodia exclusiva de los niños. Desde ese momento, la cantante mantuvo un contacto limitado con sus hijos, aunque pagó la manutención hasta que Jayden cumplió la mayoría de edad el año pasado. Amigos de Spears describieron ese periodo como el de mayor dolor y estrés en su vida.

Spears con sus hijos
Spears con sus hijos Sean y Jayden

El distanciamiento familiar se profundizó en 2008, cuando Spears quedó bajo una tutela legal de su padre, Jamie Spears, situación que se prolongó hasta 2021. Durante esos años, la artista denunció sentirse prisionera y acusó a Jamie Spears de manipular su salud mental para controlar su vida y patrimonio.

“Su estado vulnerable en aquel entonces no es algo que quiera revivir en el libro de Kevin”, confirmó un amigo de la estrella pop consultado por le Daily Mail. La experiencia de redactar su autobiografía, The Woman in Me, resultó perturbadora para la cantante, quien ahora teme que el relato de Federline reabra heridas aún sin cerrar.

Britney teme que las revelaciones
Britney teme que las revelaciones afecten su imagen como madre y su relación familiar

En su círculo más cercano, la maternidad figura como el pilar esencial en la vida de Spears. “La gente puede decir lo que quiera sobre Britney, pero en el fondo, ser madre es su mayor logro”, afirmó un amigo. Aunque la relación con sus hijos no resultó como soñaba, Spears “volcó su corazón en ellos”.

La cantante rara vez habló públicamente sobre Federline, pero en privado expresó su enojo por lo que consideró un abandono en sus momentos más vulnerables. Además, teme que cualquier conflicto con su ex esposo influya en la percepción que sus hijos tengan de ella, pues ambos crecieron bajo la influencia paterna.

El libro de Federline abordará
El libro de Federline abordará su matrimonio con Spears, el divorcio y su rol como padre - (Bang Media International)

El libro de Federline promete abordar su matrimonio con Spears, la vida tras el divorcio y su experiencia como padre. En un comunicado de prensa, adelantó: “Alcancé mis mayores sueños, enfrenté desilusiones devastadoras y soporté críticas constantes, todo mientras me convertía en el padre que mis hijos necesitaban durante una turbulencia emocional incesante”.

La publicación tambien genera revuelo entre las otras ex parejas de la cantante. Sam Asghari, por ejemplo, ironizó sobre el apodo de Federline como “padre profesional” y sugirió que el libro podría funcionar como manual para cambiar pañales. Federline restó importancia a las palabras de Asghari y aseguró que le agrada ese apodo.

El apoyo de los fans
El apoyo de los fans sigue siendo fundamental para Britney Spears ante nuevos desafíos - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mientras espera la publicación, Spears enfrenta presiones familiares para reconciliarse con su padre, Jamie Spears. Un allegado citado por el medio británico señaló: “Jamie quiso reconciliarse, con amigos y familiares insistiendo para que eso ocurriera”. Sin embargo, la artista mantiene una fuerte desconfianza como secuela de los años bajo tutela. Solo su hermano Bryan ocupa un lugar estable en su vida. La posibilidad de un reencuentro con Jamie permanece incierta, ya que Spears teme que su padre pueda volver a tomar el control sobre su vida.

Kevin Federline adelantó que sus
Kevin Federline adelantó que sus libro aborda años de "turbulencia emocional incesante" (Bang Media International)

El acercamiento con sus hijos, reflejado en una fotografía publicada en junio junto a Jayden, se interpretó como un símbolo de esperanza tras años de distanciamiento. Sin embargo, la inminente salida del libro de Federline amenaza con desestabilizar ese proceso, en un contexto en el que la presión mediática y las tensiones familiares persisten en la vida diaria de la artista.

