Dwayne Johnson se sinceró sobre su sorprendente transformación para “The Smashing Machine”

La transformación de Dwayne Johnson no se limitó al cuerpo. Para lograr una semejanza aún más exacta con Kerr, el actor utilizó alrededor de 22 prótesis aplicadas por el artista Kazu Hiro.

Dwayne Johnson llevó su transformación corporal a otro nivel para encarnar al luchador Mark Kerr en la película biográfica The Smashing Machine, que llegará a los cines este viernes 3 de octubre.

El actor de 53 años reveló en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que la preparación para el papel implicó ganar aproximadamente 30 libras (14 kilos) de músculo bajo la dirección y guía del cineasta Benny Safdie.

“Me dijo: ‘D.J., no sé cómo decirte esto… vas a tener que hacerte más grande’”, recordó Johnson sobre la conversación con Safdie. “Y yo pensé: ‘Bueno, allá vamos’”.

Dwayne Johnson recordó que el director de "The Smashing Machine" le advirtió que tendría que subir de peso. (Captura de video)

Pero la ganancia de peso no fue un proceso sencillo ni improvisado. El artista explicó que no podía limitarse a engordar con comida rápida, como han hecho algunos actores en el pasado.

Su objetivo era emular la musculatura densa y rápida de Kerr, producto de años de lucha y entrenamiento.

“Mark Kerr tenía un tipo de músculo muy particular, rápido, porque era un luchador. Yo tenía que aumentar de peso y al mismo tiempo moverme como un peleador de MMA. Fueron unas 30 libras de músculo”, detalló.

Dwayne Johnson tuvo que entrenar como un verdadero luchador para "The Smashing Machine". (Captura de video)

La transformación de Dwayne Johnson no se limitó al cuerpo. Para lograr una semejanza aún más exacta con Kerr, el actor utilizó alrededor de 22 prótesis aplicadas por el artista Kazu Hiro.

Además, el artista también realizó ajustes en su voz y en su expresión emocional. “Tuvimos una transformación física, emocional y vocal”, explicó en The Tonight Show.

La preparación incluyó entrenamientos muy específicos para desarrollar los músculos de acción rápida que Kerr usaba constantemente en sus movimientos de lucha, desde derribos hasta levantar a otros competidores.

“Si piensas en Mark como luchador amateur, hay movimientos que él repetía todo el día que construyen ciertos músculos de manera muy particular”, agregó el actor en otra entrevista para E! News.

Dwayne Johnson admitió que su entrenamiento fue muy exigente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta no es la primera vez que Johnson se somete a un régimen extremo para un papel.

En 2022, para interpretar al antihéroe Black Adam, buscó alcanzar el mejor físico de su carrera, señalando que “cada detalle se nota cuando llevas el traje puesto”. ”Fue trabajo constante, ajustes constantes durante meses”, según declaró a Men’s Health.

La preparación para The Smashing Machine también marca la segunda colaboración del actor con Benny Safdie, tras el proyecto Lizard Music, en el cual el actor también experimentó una transformación corporal significativa.

"The Smashing Machine" es la segunda colaboración entre Dwayne Johnson y Benny Safdie. (REUTERS/Carlos Osorio)

En el Festival de Cine de Venecia 2025, Johnson mostró una versión más delgada de su físico antes de iniciar el proceso de aumento de masa para Kerr, explicando que aún le faltaba camino por recorrer para alcanzar el objetivo del papel.

En la película, Johnson comparte pantalla con Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples, la exesposa de Mark Kerr. La biopic promete retratar con detalle la intensidad del mundo de la lucha profesional y las complejidades del personaje central.