Entretenimiento

Dwayne Johnson se sinceró sobre su sorprendente transformación para “The Smashing Machine”

La transformación del actor para este papel incluyó entrenamiento especializado, 22 prótesis y un intenso trabajo vocal y emocional.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
La transformación de Dwayne Johnson no se limitó al cuerpo. Para lograr una semejanza aún más exacta con Kerr, el actor utilizó alrededor de 22 prótesis aplicadas por el artista Kazu Hiro.

Dwayne Johnson llevó su transformación corporal a otro nivel para encarnar al luchador Mark Kerr en la película biográfica The Smashing Machine, que llegará a los cines este viernes 3 de octubre.

El actor de 53 años reveló en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que la preparación para el papel implicó ganar aproximadamente 30 libras (14 kilos) de músculo bajo la dirección y guía del cineasta Benny Safdie.

“Me dijo: ‘D.J., no sé cómo decirte esto… vas a tener que hacerte más grande’”, recordó Johnson sobre la conversación con Safdie. “Y yo pensé: ‘Bueno, allá vamos’”.

Dwayne Johnson recordó que el
Dwayne Johnson recordó que el director de "The Smashing Machine" le advirtió que tendría que subir de peso. (Captura de video)

Pero la ganancia de peso no fue un proceso sencillo ni improvisado. El artista explicó que no podía limitarse a engordar con comida rápida, como han hecho algunos actores en el pasado.

Su objetivo era emular la musculatura densa y rápida de Kerr, producto de años de lucha y entrenamiento.

“Mark Kerr tenía un tipo de músculo muy particular, rápido, porque era un luchador. Yo tenía que aumentar de peso y al mismo tiempo moverme como un peleador de MMA. Fueron unas 30 libras de músculo”, detalló.

Dwayne Johnson tuvo que entrenar
Dwayne Johnson tuvo que entrenar como un verdadero luchador para "The Smashing Machine". (Captura de video)

La transformación de Dwayne Johnson no se limitó al cuerpo. Para lograr una semejanza aún más exacta con Kerr, el actor utilizó alrededor de 22 prótesis aplicadas por el artista Kazu Hiro.

Además, el artista también realizó ajustes en su voz y en su expresión emocional. “Tuvimos una transformación física, emocional y vocal”, explicó en The Tonight Show.

La preparación incluyó entrenamientos muy específicos para desarrollar los músculos de acción rápida que Kerr usaba constantemente en sus movimientos de lucha, desde derribos hasta levantar a otros competidores.

“Si piensas en Mark como luchador amateur, hay movimientos que él repetía todo el día que construyen ciertos músculos de manera muy particular”, agregó el actor en otra entrevista para E! News.

Dwayne Johnson admitió que su
Dwayne Johnson admitió que su entrenamiento fue muy exigente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta no es la primera vez que Johnson se somete a un régimen extremo para un papel.

En 2022, para interpretar al antihéroe Black Adam, buscó alcanzar el mejor físico de su carrera, señalando que “cada detalle se nota cuando llevas el traje puesto”. ”Fue trabajo constante, ajustes constantes durante meses”, según declaró a Men’s Health.

La preparación para The Smashing Machine también marca la segunda colaboración del actor con Benny Safdie, tras el proyecto Lizard Music, en el cual el actor también experimentó una transformación corporal significativa.

"The Smashing Machine" es la
"The Smashing Machine" es la segunda colaboración entre Dwayne Johnson y Benny Safdie. (REUTERS/Carlos Osorio)

En el Festival de Cine de Venecia 2025, Johnson mostró una versión más delgada de su físico antes de iniciar el proceso de aumento de masa para Kerr, explicando que aún le faltaba camino por recorrer para alcanzar el objetivo del papel.

En la película, Johnson comparte pantalla con Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples, la exesposa de Mark Kerr. La biopic promete retratar con detalle la intensidad del mundo de la lucha profesional y las complejidades del personaje central.

Temas Relacionados

Dwayne JohnsonMark KerrThe Smashing Machineestrellas de HollywoodPodcast IA

Últimas Noticias

“Soy poeta, filósofo, artista y estoy vendiendo creencias”, Matthew McConaughey desafía los prejuicios de Hollywood en su nuevo libro

En su obra, el actor recopila versos, reflexiones y anécdotas. Cómo los valores, la fe y el autoconocimiento son claves en su mirada, de acuerdo con una entrevista con Vanity Fair

“Soy poeta, filósofo, artista y

A qué hora se lanza “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: datos clave sobre el esperado estreno musical

La nueva era llega a streaming tras el éxito de The Eras Tour

A qué hora se lanza

‘Peaky Blinders’ volverá con dos nuevas temporadas en Netflix y Cillian Murphy como productor ejecutivo

Ambientada en la Gran Bretaña de 1953, la nueva producción mostrará cómo una ciudad devastada por la guerra se convierte en escenario de luchas por el poder, con la familia Shelby en el centro de la acción

‘Peaky Blinders’ volverá con dos

Todo sobre el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: las claves sobre la inminente sentencia en Nueva York

El productor musical espera la decisión final del juez Arun Subramanian

Todo sobre el juicio de

Kelly Rutherford reveló que su vínculo con la moda se forjó en la infancia, influida por su madre y el entorno artístico

En The goop podcast, la actriz relató cómo la honestidad emocional, la maternidad y la moda han marcado su vida, inspirando con su experiencia y su visión sobre la autenticidad personal en el mundo del espectáculo

Kelly Rutherford reveló que su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

Analizarán los protocolos de la policía por la muerte del hermano del famoso bailarín en Vicente López: buscan establecer si hubo excesos

Sólo 14 unidades los separan y es feroz la pelea por el podio: qué auto se quedará con el primer puesto en ventas en 2025

El consumo de huevo alcanzó un nivel récord y se posiciona como sustituto de la carne

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu condenó el atentado en

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

Paro Nacional en Ecuador: manifestantes liberaron a 17 soldados en pésimas condiciones

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

TELESHOW
Javier Belgeri, el actor de

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid