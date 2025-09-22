Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre el bebé de su hijo Jake y Millie Bobby Brown

Jon Bon Jovi habló sobre su experiencia de convertirse en abuelo por primera vez tras la boda de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown. (Créditos: REUTERS. Europa Press)

A sus 63 años, Jon Bon Jovi se ha convertido en abuelo por primera vez, luego de que su hijo Jake Bongiovi y su esposa, la actriz Millie Bobby Brown, adoptaran una niña este verano.

“Es una locura, pero maravilloso. Increíble. Adoptaron una niña, conocimos al bebé, obviamente, y en cuanto la ves, se convierte en tu nieta. Es tu bebé”, dijo Bon Jovi durante una entrevista reciente con Bunnie XO publicada en TikTok.

Asimismo, el cantante de “Livin’ on a Prayer” no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa como abuelo. “Quiero ver fotos casi todos los días. Ya soy ese tipo molesto que siempre está pidiendo actualizaciones, pero sí, es genial”, confesó.

Jon Bon Jovi aseveró que seimpre estpá pidiendo fotos de su nieta. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Durante la entrevista, también habló sobre el matrimonio de Jake y Millie, defendiendo su decisión de casarse jóvenes. La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2024 en una ceremonia íntima y posteriormente celebraron una boda más lujosa en Italia cinco meses después.

“Ellos son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Así que les dimos nuestra bendición. Millie viene de una familia cuyos padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes también. Ellos dos se enamoraron y pensamos: ‘Está bien, los apoyamos’. Y está funcionando”, explicó.

Para Jon Bon Jovi, todo esto no solo es motivo de orgullo, sino también una nueva oportunidad de disfrutar la vida familiar desde otra perspectiva. “Es hermoso. Ser abuelo te cambia”, aseguró.

Jon Bon Jovi aseguró que siempre apoyó que su hijo y Millie Bobby Brown se casaran jóvenes. (Créditos: Drew Gurian/Invision/AP/Instagram)

La pareja, que ha mantenido en gran parte su vida familiar fuera del ojo público, sorprendió a sus seguidores el pasado mes al anunciar la llegada de su primera hija a través de la adopción.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, compartieron en una publicación conjunta en Instagram.

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel de Eleven en Stranger Things, cumplió 21 años recientemente. Pese a su juventud, ha dejado claro que siempre soñó con formar una familia a temprana edad.

Una fuente cercana comentó a Page Six que la actriz está completamente segura de sus decisiones: “Es demasiado segura de sí misma como para dejarse afectar. No le importa lo que digan. ¿Por qué debería?”, expresó el informante.

Millie Bobby Brown nunca se preocupó por las críticas hacia su matrimonio con Jake Bongiovi. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

La pareja también celebró su primer aniversario de bodas este 21 de septiembre. La actriz compartió una emotiva fotografía en blanco y negro abrazando a su esposo en su gran día, junto al mensaje: “1 año casados. Amo ser tu esposa”.

Por su parte, Jake Bongiovi también publicó una imagen conmemorativa del evento y escribió: “Un año en los libros, muchos más por venir. Te amo tanto, mi hermosa esposa. Feliz aniversario”.