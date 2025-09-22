Entretenimiento

Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre el bebé de su hijo Jake y Millie Bobby Brown

El ícono del rock celebró con entusiasmo la llegada de su primera nieta y apoyó la decisión de la pareja por casarse jóvenes

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Jon Bon Jovi habló sobre
Jon Bon Jovi habló sobre su experiencia de convertirse en abuelo por primera vez tras la boda de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown. (Créditos: REUTERS. Europa Press)

A sus 63 años, Jon Bon Jovi se ha convertido en abuelo por primera vez, luego de que su hijo Jake Bongiovi y su esposa, la actriz Millie Bobby Brown, adoptaran una niña este verano.

“Es una locura, pero maravilloso. Increíble. Adoptaron una niña, conocimos al bebé, obviamente, y en cuanto la ves, se convierte en tu nieta. Es tu bebé”, dijo Bon Jovi durante una entrevista reciente con Bunnie XO publicada en TikTok.

Asimismo, el cantante de “Livin’ on a Prayer” no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa como abuelo. “Quiero ver fotos casi todos los días. Ya soy ese tipo molesto que siempre está pidiendo actualizaciones, pero sí, es genial”, confesó.

Jon Bon Jovi aseveró que
Jon Bon Jovi aseveró que seimpre estpá pidiendo fotos de su nieta. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Durante la entrevista, también habló sobre el matrimonio de Jake y Millie, defendiendo su decisión de casarse jóvenes. La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2024 en una ceremonia íntima y posteriormente celebraron una boda más lujosa en Italia cinco meses después.

“Ellos son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Así que les dimos nuestra bendición. Millie viene de una familia cuyos padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes también. Ellos dos se enamoraron y pensamos: ‘Está bien, los apoyamos’. Y está funcionando”, explicó.

Para Jon Bon Jovi, todo esto no solo es motivo de orgullo, sino también una nueva oportunidad de disfrutar la vida familiar desde otra perspectiva. “Es hermoso. Ser abuelo te cambia”, aseguró.

Jon Bon Jovi aseguró que
Jon Bon Jovi aseguró que siempre apoyó que su hijo y Millie Bobby Brown se casaran jóvenes. (Créditos: Drew Gurian/Invision/AP/Instagram)

La pareja, que ha mantenido en gran parte su vida familiar fuera del ojo público, sorprendió a sus seguidores el pasado mes al anunciar la llegada de su primera hija a través de la adopción.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, compartieron en una publicación conjunta en Instagram.

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel de Eleven en Stranger Things, cumplió 21 años recientemente. Pese a su juventud, ha dejado claro que siempre soñó con formar una familia a temprana edad.

Una fuente cercana comentó a Page Six que la actriz está completamente segura de sus decisiones: “Es demasiado segura de sí misma como para dejarse afectar. No le importa lo que digan. ¿Por qué debería?”, expresó el informante.

Millie Bobby Brown nunca se
Millie Bobby Brown nunca se preocupó por las críticas hacia su matrimonio con Jake Bongiovi. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

La pareja también celebró su primer aniversario de bodas este 21 de septiembre. La actriz compartió una emotiva fotografía en blanco y negro abrazando a su esposo en su gran día, junto al mensaje: “1 año casados. Amo ser tu esposa”.

Por su parte, Jake Bongiovi también publicó una imagen conmemorativa del evento y escribió: “Un año en los libros, muchos más por venir. Te amo tanto, mi hermosa esposa. Feliz aniversario”.

Temas Relacionados

Jon Bon JoviMillie Bobby BrownJake Bongiovi

Últimas Noticias

“El refugio atómico”: los tres actores argentinos que brillan en la serie que lidera el ranking de Netflix

Con interpretaciones intensas y personajes marcados por las heridas del pasado, estos intérpretes destacan en la producción global dirigida por Álex Pina y Esther Martínez Lobato

“El refugio atómico”: los tres

La vez que Elvis Presley llamó a Priscilla Presley mientras ella estaba en la cama con Robert Kardashian

En su nuevo libro, Priscilla Presley revive momentos íntimos de su vida tras separarse de “El rey del rock and roll”.

La vez que Elvis Presley

A 28 años de su estreno, “La boda de mi mejor amigo” podría tener secuela con Julia Roberts

La estrella de Hollywood habló sobre continuación de esta cinta que protagonizó en 1997

A 28 años de su

Harris Dickinson y el desafío de encarnar a John Lennon en la saga de The Beatles: “Sentí miedo por la envergadura del personaje”

En entrevista con The Times, el actor confesó el impacto que supone representar al mítico artista en el proyecto de Sam Mendes, que promete renovar la visión de la banda en el cine

Harris Dickinson y el desafío

El secreto de los Beckham: el verdadero motivo por el que su relación perdura tras 26 años

Victoria y David compartieron su receta para el éxito en pareja mientras celebran un nuevo aniversario

El secreto de los Beckham:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen del jubilado en Zárate:

Crimen del jubilado en Zárate: la ruta de su asesinato, las deudas de la policía que fue detenida y cómo la atraparon

Javier Milei batalla contra el peor enemigo de la política y la economía: la incertidumbre

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en el AMBA

Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

INFOBAE AMÉRICA
El Pelón, un peligroso delincuente

El Pelón, un peligroso delincuente buscado en todo Uruguay, apareció en un video y dice que se entregará

El incendio más mortífero de la historia: cómo fue la tragedia de Wisconsin que arrasó pueblos enteros y dejó más de mil muertos

El impacto de las redes sociales en el cerebro: ¿perdimos la capacidad de concentración?

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”