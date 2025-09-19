Entretenimiento

¿Es realmente el final de “Downton Abbey”? Esto es lo que dice el elenco y su creador

Tras cinco temporadas en televisión y tres películas, “Downton Abbey” cierra un ciclo.

Virginia García

Por Virginia García

"Downton Abbey" podría continuar su
"Downton Abbey" podría continuar su historia. (Focus Feature via AP)

El estreno en cines de Downton Abbey: The Grand Finale el pasado 12 de septiembre marcó lo que muchos consideran el cierre definitivo de una de las franquicias más queridas de la televisión británica.

Sin embargo, entre las declaraciones del elenco y las pistas dejadas por su creador, Julian Fellowes, la pregunta sigue abierta: ¿realmente hemos visto lo último de la familia Crawley?

Aunque la película se presentó como la conclusión de la historia iniciada en 2010, varios actores han señalado que no todo es tan definitivo.

Michelle Dockery, quien interpretó durante 15 años a Lady Mary Crawley, recalcó en una entrevista con The Hollywood Reporter que esta entrega funciona tanto como despedida como puente hacia lo que podría venir.

Michelle Dockery aseguró que la
Michelle Dockery aseguró que la última cinta de "Downton Abbey" podría ser el puente para otra historia. (NBC)

“En última instancia, la película trata de pasar la batuta de una generación a otra. Mary queda al frente de la casa, soltera y feliz, lista para un nuevo capítulo. Es el final, pero también parece un comienzo”, afirmó.

El propio final de The Grand Finale lo subraya: Mary recorriendo Highclere Castle y recordando los años junto a su familia.

La escena, que originalmente tuvo otras versiones, fue elegida como homenaje a Maggie Smith, cuya muerte en 2024 cerró un ciclo tanto en la ficción como en la vida real.

Incluso, Hugh Bonneville, que interpretó al conde de Grantham, consideró que la muerte de Maggie marcó un punto natural para terminar la franquicia.

Hugh Bonneville aseguró que la
Hugh Bonneville aseguró que la muerte de Maggie Smith fue un punto natural para el fin de la saga. (Carnival Films/NBC)

“Es un buen momento para decir adiós. Con el fallecimiento de Dame Maggie, todo encaja de manera natural. Estamos orgullosos de cerrar este viaje 15 años después”, declaró a HELLO!.

Elizabeth McGovern, en cambio, fue tajante: “Para mí se acabó. Amé hacer esta película, pero estoy lista para seguir adelante”, dijo a Tatler, descartando cualquier participación futura.

Por su parte, el creador de la saga, Julian Fellowes, es consciente del peso cultural de Downton Abbey. Aunque aseguró que siempre supo cómo quería concluir esta etapa —con Mary a cargo y sus padres instalados en la Dower House—, no descarta regresar más adelante.

“Para continuar tendríamos que trasladarnos a otra época de la historia, con problemas y personajes diferentes. En ese sentido, no veo por qué no, pero habrá que esperar”, dijo a Entertainment Weekly.

Julian Fellowes admitió que
Julian Fellowes admitió que le gustaría revivir la historia, pero en otra época. (Captura de video)

Asimismo, Fellowes también confesó que no le interesa llevar la trama hasta la Segunda Guerra Mundial.

No soy fan de los bastones tambaleantes ni de las pelucas con talco”, comentó con humor, dejando claro que, si hay un renacimiento, sería en un periodo muy distinto.

Los productores tampoco cierran la puerta

Gareth Neame, productor de la franquicia, compartió una visión similar en entrevista con Variety. Si bien definió la película como “el último adiós” al elenco original, reconoció que un reboot o una secuela futura es una posibilidad real.

Gareth Neame dejó abierta la
Gareth Neame dejó abierta la posibilidad de un reebot de "Downton Abbey". (Captura de video)

“No lo descartaría en algún momento. El título lo dice: es el final. Pero me reservo el derecho de cambiar de opinión”, señaló.

Con más de una década de historia, seis temporadas televisivas y tres películas, Downton Abbey ha consolidado un legado difícil de replicar.

