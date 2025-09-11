El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

Nicolas Cage y Charlie Sheen causaron terror en los pasajeros de un vuelo. (Créditos: Reuters/AP)

La vida de Charlie Sheen ha estado marcada por excesos, escándalos y anécdotas que parecen salidas de un guion de Hollywood.

Ahora, el propio actor desempolvó una de las historias más surrealistas de su juventud durante el documental de Netflix aka Charlie Sheen, donde habló de la ocasión en que él y Nicolas Cage protagonizaron un episodio de caos a bordo de un avión comercial.

El relato, que mezcla drogas, bromas de pésimo gusto y la intervención de la policía, ocurrió hace más de dos décadas, en un vuelo de apenas 90 minutos entre Los Ángeles y San Francisco.

Nicolas Cage pensó que era buena idea fingir que era el piloto del avión. (Reuters)

Charlie Sheen recuerda que viajaba acompañado por Nicolas Cage, con quien había trabajado en Deadfall (1993), quien tomó el micrófono del sistema de megafonía y decidió improvisar un anuncio que heló la sangre de todos los pasajeros.

“Todos estábamos muy drogados y entonces pasó. Nick fue a tomar el intercomunicador, no hubo calentamiento y él comenzó a decir: ‘Les está hablando su capitán, no me siento bien. Estoy perdiendo el control de la nave’”, relató.

Sin embargo, el artista afirmó que en ese momento supo que ambos se meterían en problemas con las autoridades. De hecho, al llegar al aeropuerto, más de seis policías ya los esperaban para arrestarlos.

“Escuchamos esto y supe que estábamos al instante en problemas, él lo había llevado a un lugar totalmente inapropiado. Lo que Nick no sabía es que yo tenía más de 30 gramos de cocaína pegados en mi pierna y estaba ahí sudando, muy preocupado por lo que iba a pasar”, contó.

Charlie Sheen recordó que tenía 30 gramos de cocaína consigo mismo cuando estaba con Nicolas Cage. (Netflix)

Afortunadamente para las estrellas de Hollywood, uno de los agentes era gran admirador de ambos y les permitió irse sin enfrentar cargo. “Dijo: ‘asegúrense de que esto no vuelva a suceder, jovencito’”, recordó.

Cabe recordar que Nicolas Cage ya había hablado de esta situación en el pasado. Durante una entrevista, el artista afirmó que luego de realizar su broma el piloto real, furioso, se enfrentó a Cage apenas salieron de la cabina.

“Me dijo: ‘No estuvo bien, nada bien’, y me apuntó con el dedo en la cara”, recordó. Fue entonces cuando se abrió la puerta del avión y aparecieron seis agentes armados, preparados para arrestar a los alborotadores.

Sin embargo, el actor decidió hacerse responsable y evitó que su compañero fuera expuesto.

Nicolas Cage evitó que Charlie Sheen fuera registrado al asumir toda la culpa de la broma. (Reuters)

“Hablé con mucho cuidado, muy delicadamente, para evitar ir a la cárcel del aeropuerto Además me aseguré de librar a Charlie de cualquier culpa para que no lo revisaran”, explicó.

Por si fuera poco, Charlie Sheen declaró en su documental de Netflix que sentía una gran conexión con Nicolas Cage: “Admiraba que no estaba interesado en la opinión de nadie, no buscaba la aprobación de nadie” dijo.

Pero, Charlie reconoció que su amistad con Nicolas lo llevó a perderse más en las drogas y el alcohol, ya que ambos compartían la misma afición por las fiestas.

“Nuestra amistad es el trampolín simbólico al siguiente capítulo de caos absoluto y total. Nos relacionamos en un modo en el que se trataba de las fiestas, de la emoción, pero también sobre el respeto por el otro, pero más de las fiestas”, confesó.

Charlie Sheen cofesó que su amistad con Nicolas Cage se debía a su afición por las fiestas.(Instagram)

Y añadió: “Inhalábamos cocaína y mucho alcohol, popers, éxtasis. El menú estaba lleno de opciones. Éramos unidos, nos tatuamos. Estábamos desviados. Éramos como un tren desenfrenado, como si nos faltara algo, pero al estar juntos, ya no”.

El documental aka Charlie Sheen actualmente se encuentra disponible en Netflix, donde en dos capítulos se revelarán los momentos más oscuros de Charlie Sheen durante sus problemas de adicción.