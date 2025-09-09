Entretenimiento

Gigi Hadid reveló que por poco se convierte en Rapunzel para el live-action de “Enredados”

El live-action iba a estar dirigido por Michael Gracey, pero Disney lo congeló tras el fracaso de otros remakes recientes.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Gigi Hadid reveló que audicionó
Gigi Hadid reveló que audicionó para protagonizar el live action de "Enredados"(Créditos: Reuters. Captura de video)

Gigi Hadid, una de las supermodelos más reconocidas de la última década, sorprendió al revelar en su más reciente entrevista con la revista Vogue que estuvo muy cerca de dar un giro radical en su carrera.

La modelo confesó que audicionó para interpretar a Rapunzel en la versión de acción real de Enredados (Tangled en su idioma original), el exitoso clásico animado de Disney estrenado en 2010.

Hadid compartió detalles del proceso junto a Kendall Jenner, su amiga y compañera de portada en la edición de la revista.

“¿Qué hacemos en este trabajo ahora que todavía nos asuste?”, reflexionó la modelo, antes de expresar lo satisfecha que quedó con su audición.

Gigi Hadid aseguró que
Gigi Hadid aseguró que estaba orgullosa de su audición para "Enredados". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Estaba muy orgullosa de mi escena. El canto… sabía que iban a elegir a una cantante de verdad, pero te mostraré mi prueba después”, le confesó a Jenner entre risas.

De las pasarelas al set de cine

La incursión de Gigi Hadid en la actuación no sería completamente nueva, pues la famosa ha tenido pequeñas participaciones en cine y televisión, con cameos en películas como Ocean’s 8 (2018), además de prestar su voz en proyectos animados.

Para la audición de Rapunzel, la estrella de la moda incluso tomó clases de canto, con el objetivo de estar lo mejor preparada posible para interpretar a la princesa de la larguísima melena dorada.

“Me gustó el reto de hacer algo diferente. Creo que es importante seguir encontrando experiencias que nos incomoden un poco, que nos saquen de lo seguro”, expresó.

Gigi Hadid aseveró que esta
Gigi Hadid aseveró que esta experiencia la sacó de su zona de confort. (REUTERS/Andrew Kelly)

Lo que se sabe del live action de “Enredados”

El desarrollo de Enredados en acción real se conoció en diciembre de 2024, cuando trascendió que Michael Gracey, director de The Greatest Showman, estaba en pláticas para dirigir la cinta a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson, responsable del reboot de I Know What You Did Last Summer. No obstante, los planes se desmoronaron meses después.

En abril de este año, la revista Variety informó que Disney había puesto el proyecto en pausa indefinida.

La decisión llegó tras el fracaso de Blancanieves, el remake encabezado por Rachel Zegler y Gal Gadot, que no logró superar los 90 millones de dólares en la taquilla doméstica, una cifra considerada decepcionante para una producción de gran presupuesto.

En contraste, la compañía sí celebró un triunfo con Lilo & Stitch, que este verano cruzó la marca de los mil millones de dólares globales, convirtiéndose en la película más taquillera del año hasta ahora.

El live action de "Enredados"
El live action de "Enredados" actualmente está en pausa debido al fracaso de Disney con "Blancanieves". (Captura de video)

La película original de Enredados, estrenada en noviembre de 2010, fue un éxito rotundo tanto en crítica como en taquilla. Recaudó 592 millones de dólares a nivel mundial y dio vida a uno de los personajes más queridos de la factoría Disney: Rapunzel, interpretada en voz por Mandy Moore.

Además, la cinta entregó canciones memorables como “When Will My Life Begin”, nominada al Óscar, consolidando a Alan Menken como uno de los compositores más importantes en el universo musical de Disney.

Otros nombres en la contienda para el live action

Gigi Hadid no fue la única en perseguir un papel protagónico en este remake inconcluso.

El actor Corey Mylchreest, conocido por Queen Charlotte y My Oxford Year, confesó durante una entrevista con Seventeen que también audicionó para interpretar a Flynn Rider. Sin embargo, admitió que su audición no fue precisamente memorable.

Corey Mylchreest admitió que
Corey Mylchreest admitió que audicionó para "Enredados", pero no fue tan bueno como pensó. (REUTERS/Toby Melville)

“No creo que esté pasando ya, pero sí, hice una prueba para Enredados. La borré y luego quemé el teléfono, la habitación y casi a mí mismo… no era muy bueno. Me dijeron que buscaban a alguien con experiencia en canto”, relató.

Mientras Tangled queda archivada sin fecha, Disney mantiene activa su maquinaria de remakes. El próximo estreno confirmado es Moana, previsto para el 10 de julio de 2026, que cuenta con la participación de Dwayne Johnson retomando su papel de Maui.

