Gorillaz: así fue el íntimo concierto donde la banda virtual debutó su nuevo álbum

La banda cerró su residencia de cuatro días en Copper Box Arena de Londres

Por Marco Antonio González Aguilera

Gorillaz cerró la celebración del
Gorillaz cerró la celebración del aniversario del lanzamiento de su primer álbum (Foto: Instagram/@damonalbarn)

La residencia de Gorillaz en House Of Kong cerró sus puertas esta semana con un “show misterioso” en el Copper Box Arena de Londres y la sorpresa de que la banda lanzó en vivo su nuevo álbum junto a un grupo de invitados especiales.

La banda liderada por Damon Albarn tocó en vivo por más de una hora en un evento en el cual se prohibió el uso de teléfonos celulares dentro del recinto. Según el medio Stereogum, la agrupación ofreció un set de diez canciones inéditas, acompañadas por una sección de cuerdas y un ensamble de metales que dio un toque “espectacular” a una de las bandas virtuales más influyentes del siglo XXI.

Otra sorpresa fue la lista de invitados que acudió al concierto, entre los que destaca la presencia de Anoushka Shankar, cantante británica e interprete de sitar hija del legendario maestro de la sitar Ravi Shankar. También se presentó el icónico Joe Talbot de IDLES, Jhonny Marr el legendario guitarrista de The Smiths, el rapero argentino Trueno, Gruff Rhys un popular músico, productor y cineasta galés, además del histórico de The Clash, Paul Simonon.

Una cuenta especializada en noticias
Una cuenta especializada en noticias sobre Damon Albarn subió la lista completa de músicos invitados (Foto: X/@DamonUnofficial)

Luego del concierto, se reveló en X la lista completa de los artistas invitados en The Mistery Show entre los cuales destacan los integrantes de The London Arab Orchestra y el ensamble de cuerdas Demon Strings.

Entre los títulos que ya circulan como posibles nombres de las canciones que tocaron destacan “The Happy Dictator”, “Fresh Arrivals” y “The Sad God” tema en el que invitaron al escenario a Black Thought y a la poeta y cantante Kara Jackson.

Damon Albarn ya había dado
Damon Albarn ya había dado pistas de que se avecinaba nuevo material musical, pero el público no se esperó que fuera a lanzarse en un concierto en vivo (REUTERS/Dylan Martinez)

Anteriormente Albarn adelantó el lanzamiento de nuevo material en una entrevista con The Times. Dijo que lo nuevo sería “en cuatro idiomas” y el proyecto permaneció como un secreto hasta este 3 de septiembre.

Hasta el momento no se ha anunciado oficialmente el lanzamiento del disco a plataformas.

Resumen de House Of Kong

La residencia de House of Kong se conformó de la interpretación especial de los álbumes Gorillaz del 2001, Demos Days del 2005 y Plastic Beach del 2010. Cerraron su residencia con el lanzamiento en vivo de un álbum enteramente en directo, antes de promocionarlo.

House of Kong fue el
House of Kong fue el evento más esperado por los fanáticos de Gorillaz (Foto: Instagram/@gorillaz)

Según reportó Stereogum, fue un privilegio para los asistentes del cuarto día, quienes agradecieron poder presenciar la primera interpretación de un capítulo inédito en la historia de Gorillaz.

Uno de los asistentes publicó en Instagram que asistió al show de Gorillaz “Libre de celulares”. En seguida describió lo que había escuchado lo cual calificó como un álbum cargado de tonos hindúes y con música de orquesta entre las que destacan instrumentos de cuatro cuerdas.

Finalmente, la banda publicó este jueves la nueva entrega del video oficial del primer concierto de su residencia en el Copper Box Arena de Londres donde tocaron completo su primer álbum, Gorillaz del 2001.

Gorillaz

