El día que Taylor Swift ofreció un concierto íntimo en casa de una estrella de WWE

Taylor Swift dio un concierto privado a Jeff Jarrett. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP. Instagram/Jeff Jarrett)

Taylor Swift es hoy un fenómeno mundial, capaz de llenar estadios en cualquier rincón del planeta. Sin embargo, mucho antes de convertirse en la superestrella que todos conocen, protagonizó un gesto íntimo y conmovedor que ha quedado grabado en la memoria de una familia de Tennessee.

En una reciente entrevista con TMZ Sports, Jeff Jarrett, miembro del Salón de la Fama de la WWE, recordó la Navidad de 2006, cuando la cantante, entonces una adolescente en pleno despegue de su carrera, dio un concierto privado en su hogar para animar a su esposa, Jill Gregory, que luchaba contra el cáncer de mama, y a sus hijas pequeñas.

“Fue una experiencia increíble”, relató Jarrett, quien todavía se emociona al repasar aquel día.

Taylor Swift dio un pequeño concierto a las hijas de Jeff Jarrett antes de alcanzar la fama mundial. (REUTERS/Daniel Cole)

Por aquel entonces, Taylor Swift ya había lanzado su sencillo “Tim McGraw” y su álbum debut, pero aún era vista en Hendersonville, su ciudad natal, como la chica local que tocaba la guitarra y soñaba con hacerse un lugar en la música.

La visita surgió a través de un amigo de la cantante, quien sugirió que se acercara a la casa de los Jarrett durante las fiestas. Para las hijas del luchador, que eran grandes admiradoras de la famosa, la propuesta fue un regalo anticipado de Navidad.

Taylor Swift llegó inicialmente sin su guitarra, pero al notar la ilusión de las niñas, decidió regresar a su casa a buscarla.

“Se dio cuenta de que lo que realmente querían era escucharla cantar y tocar. Así que corrió de vuelta a su casa y volvió con la guitarra. Habla mucho de quién es Taylor como persona, más allá de la superestrella que es ahora”, recordó Jarrett.

Jeff Jarrett recordó que Taylor Swift estuvo dispuesta a tocar solo con su guitarra para sus hijas. (Instagram/Jeff Jarrett)

Lo que comenzó como una reunión íntima con apenas siete personas presentes se transformó en un evento inesperado. Al poco tiempo, la noticia de que Taylor estaba tocando en la casa de los Jarrett se difundió, y el pequeño grupo creció hasta unas 45 personas.

“Al final de la tarde, Taylor había tocado por unas tres horas”, detalló el luchador. Durante ese improvisado concierto, la joven artista interpretó temas de su primer disco y compartió anécdotas con los presentes, regalando a la familia un respiro en medio de la adversidad.

Las imágenes de aquel día, compartidas años después, muestran a Taylor en la playa con Jeff Jarrett, dentro de la casa junto a las hijas del luchador, sentadas en un teclado.

Jeff Jarrett aseguró que Taylor Swift fueun gran apoyo para sus hijas tras la muerte de su madre. (Instagram/Jeff Jarrett)

El gesto de la prometida de Travis Kelce trascendió lo artístico. Para Jill, que fallecería apenas cinco meses después, la música y compañía de la joven fue un bálsamo en días difíciles.

Para las hijas del luchador, representó algo aún mayor: un lazo con alguien que, más allá de su incipiente fama, se mostró cercana y afectuosa.

“Taylor fue como una hermana mayor para ellas. Cuando mi esposa falleció, ella seguía viniendo a casa y fue muy buena con las niñas. Mis hijas la adoraban, aunque nunca estuvo oficialmente en mi nómina de niñeras. Pero lo que se formó fue una relación muy especial”, contó.

Taylor Swift creo un gran vínculo con las hijas de Jeff Jarrett. (AP Foto/Lewis Joly)

Con el paso del tiempo, la familia pudo ver cómo aquella chica que cantó en su sala de estar se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.