Chris Martin se burló del escándalo con el CEO de Astronomer durante una propuesta de matrimonio en un show de Coldplay

Chris Martin hizo una sutil referencia al escándalo de la "kiss cam" mientras ayudaba a un joven a pedirle matrimonio a su novia. Créditos: Tik Tok / @manoolfd

En un emotivo y divertido momento que quedará grabado en la memoria de miles de asistentes, Coldplay demostró que todavía cree en el amor, tras estar inmiscuidos en el escándalo de la infidelidad del ex CEO Andy Byron y Kristin Cabot

Durante su concierto en el emblemático Wembley Stadium, la banda británica no solo deleitó a los fans con sus grandes éxitos, sino que también fue cómplice de una propuesta de matrimonio que desató aplausos.

Todo comenzó cuando un fan logró captar la atención de Chris Martin, el vocalista del grupo, al aparecer en la pantalla gigante del estadio sosteniendo un cartel que decía: “I want to propose her” (“Quiero proponérselo a ella”), con una flecha señalando a la mujer que lo acompañaba.

Un joven le propuso matrimonio a su novia en un concierto de Coldplay. (Captura de video)

El cantante de 48 años detuvo el espectáculo para interactuar con la pareja. Siempre con su característico sentido del humor, inició una serie de “chequeos de seguridad” antes de dar luz verde al romántico gesto.

“Está bien, ahora escucha, hermano mío, necesito que asientas mientras hago algunas comprobaciones de seguridad básicas, ¿de acuerdo?”, dijo.

El interrogatorio continuó con un tono cómico: “¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos o algo raro así? ¿Eres inteligencia artificial? ¿Son personas reales? Bien, entonces creo que podemos continuar”.

Chris Martin cuestionó a la pareja si no eran infieles. (REUTERS/Kent J. Edwards)

Una vez superadas las “preguntas de seguridad”, Chris Martin improvisó una canción con su guitarra, dirigiéndose al futuro prometido: “Mi hermoso hermano, aquí va un consejo gratuito. Como todos miramos y te vemos bajar, te aconsejo que te pongas de rodillas”.

El joven obedeció, se arrodilló frente a su pareja y le pidió matrimonio ante una multitud de más de 80,000 personas. Ella, visiblemente emocionada, se cubrió el rostro con las manos y finalmente aceptó la propuesta, culminando el mágico momento con un beso que arrancó vítores de los asistentes.

Desde el escenario, Martin concluyó el gesto cantando: “Felicidades, mi hermano y mi hermana. Qué chica tan hermosa. Qué tipo tan maravilloso. En un día como este, les animo a besarse. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.

Chris Martin improvisó una canción para que el joven le pidiera matrimonio a su novia. (Captura de video)

Este episodio ocurre justo un mes después del viral “escándalo del beso” protagonizado por Andy Byron, ex CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos.

En aquel concierto de julio, ambos aparecieron en la “kiss cam” y, al notar las cámaras, escondieron sus rostros, lo que llevó a Martin a bromear que tal vez estaban teniendo una aventura. El momento generó revuelo, y poco después ambos renunciaron a sus cargos en la empresa.

Como medida inmediata, Astronomer designó a Pete DeJoy como director ejecutivo interino. En un comunicado breve, la compañía aseguró que sus operaciones continúan con normalidad y que se enfocarán en recuperar la estabilidad tras los recientes acontecimientos.

“Nuestros líderes deben ser ejemplo de conducta y responsabilidad, y recientemente no se cumplió con ese estándar”, expresaron.

Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados por la kiss cam en un concierto de Coldplay. (Captura de video)

Desde entonces, Martin ha bromeado sobre el incidente en otros conciertos, incluso advirtiendo en tono humorístico a su audiencia: “Por favor, si no se han maquillado, háganlo ahora. Vamos a usar nuestras cámaras y poner a algunos de ustedes en la pantalla gigante”.

Coldplay continúa su exitosa gira mundial Music of the Spheres, con presentaciones programadas en el Wembley Stadium hasta el 8 de septiembre.