Julia Garner dio señales sobre la cinta biográfica de Madonna: “Se supone que va a suceder”

Julia Garner fue elegida para interpretar a Madonna en su próxima cinta biográfica. (Instagram/Madonna)

Julia Garner no ha renunciado a su sueño de interpretar a Madonna. A pesar de los retrasos y los cambios de planes, la actriz de Inventing Anna y actual estrella de The Fantastic Four: First Steps aseguró que el proyecto biográfico sobre la reina del pop “todavía se supone que va a suceder”.

Durante su participación en el pódcast SmartLess, conducido por Sean Hayes, Will Arnett y Jason Bateman, la artista habló con franqueza sobre su conexión con el largamente gestado biopic y sobre cómo consiguió formar parte del ambicioso proyecto.

“Simplemente surgió... sabía que estaban haciendo un proyecto, una película sobre ella, y entonces fui a audicionar. Simplemente quería ver si podía lograrlo”, relató.

Julia Garner aseveró que audicionó parra cinta de Madonna sin expectativas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz de 31 años, que no cuenta con formación previa en danza, tuvo que aprender a bailar especialmente para la audición. Y no solo eso: tuvo que hacerlo frente a la mismísima Madonna.

Para prepararse, Julia Garner se preguntó a sí misma: "¿Qué haría Madonna?“. Su respuesta fue tan contundente como inspiradora: “Lo que haría es convencerte de que merece estar en esta sala”, dijo.

Y añadió: “Y me adueñé de ese momento. Fue como: ‘Puedes aceptarlo o dejarlo, pero si lo dejas, si yo me voy, entonces es tu pérdida’”.

Julia Garner tuvo que bailar frente a Madonna en su audición. (REUTERS/Danny Moloshok)

Cabe destacar que Garner ha estado vinculada al proyecto desde al menos 2022, cuando venía de protagonizar la exitosa miniserie de Netflix Inventing Anna.

Ese mismo año, una fuente confirmó a la revista People que Madonna la había elegido como su favorita para interpretarla en la cinta que ella misma estaba dirigiendo.

En enero de 2023, Variety dio a conocer que Universal Pictures ya no seguiría desarrollando la película. Aun así, ni Garner ni Madonna abandonaron del todo el proyecto.

En mayo de ese año, ambas posaron juntas en la fiesta de cumpleaños del fotógrafo Steven Klein, y en diciembre Garner subió al escenario durante una parada del Celebration Tour de la cantante en Brooklyn.

Julia Garner y Madonna han forjado una amistad desde que la actriz fue elegida para interpretar a la cantante. (Instagram/Julia Garner)

Lejos de rendirse, Madonna retomó la escritura del guion en 2024 y reveló un título provisional: Who’s That Girl, en homenaje a su película y canción de 1987.

En mayo de 2025, Deadline informó que la artista se había asociado con Shawn Levy, director de Deadpool & Wolverine, para convertir la historia en una miniserie limitada para Netflix.

Por si fuera poco, Madonna ha mostrado interés en formatos más experimentales, y una miniserie podría ofrecer la libertad creativa que no encontró en el formato cinematográfico tradicional.

Madonna podría convertir su película biográfica en una miniserie. (Instagram/Madonna)

Durante la entrevista, Julia Garner también reflexionó sobre los tiempos de producción de proyectos ambiciosos como este: “He aprendido que todo lo bueno tarda en hornearse”, dijo.

Mientras tanto, la actriz continúa expandiendo su repertorio. Actualmente se la puede ver en cines como la Surfista Plateada en The Fantastic Four: First Steps, una nueva entrega del universo Marvel. Su próximo proyecto, Weapons, llegará a las salas el 8 de agosto.