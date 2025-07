Adam Sandler recordó el icónico cameo de Ozzy Osbourne para “Little Nicky”

El actor agradeció por poder compartir junto a Ozzy (Foto: Reuters, YouTube/@ozzyosbourne)

Adam Sandler rindió tributo en memoria del difunto Ozzy Orbourne. El actor recordó cuando el “Príncipe de las Tinieblas” hizo un cameo épico en la película, Little Nicky del 200, y agradeció a Ozzy por poder compartir a su lado.

Después de que la familia Osbourne informó en redes sociales que Ozzy había muerto el 22 de julio, mediante un comunicado que dice que “estuvo rodeado de amor” en el momento de su muerte. Varios artistas y personalidades se volcaron a expresar sus condolencias y homenajear la vida de Osbourne.

Para despedirse, Adam Sandler compartió en X (antes Twitter) una imagen de la ocasión en la que trabajaron juntos en una película, junto a un conmovedor mensaje.

Adam Sandler compartió un emotivo post en su cuenta de X (Foto: X/@AdamSandler)

“Ya fuera que estuviéramos en nuestros sótanos con nuestros hermanos, en el bosque con nuestros amigos, en el auto, en una fiesta de barril, en un bote, en la práctica de fútbol, en una pijamada... Nadie la rompía más duro para subir el volumen de nuestras bocinas, que el único e inigualable Príncipe de las Tinieblas- Ozzy Osbourne”, escribió Sandler en su cuenta de X.

Adam Sandler agregó que el músico fue muy querido y él los quiso mucho a todos. Finalmente le envió su pésame a la familia del cantante y concluyó expresando la alegría que le provocaba haber compartido momentos y poder trabajar con el legendario músico.

Otras personalidades que expresaron sus condolencias tras la noticia de la muerte de Ozzy, fueron: Alice Cooper, Elton John, Yungblud, Billie Joe Armstrong, Jack White, Coldplay, Gojira incluso la Rana René.

Así fue el cameo de Ozzy Osbourne en “Little Nicky”

El mensaje que compartió Sandler para homenajear la vida de Osbourne, fue acompañado de una foto que pertenece a la película Little Nicky del año 2000, una comedia en la que Adam interpreta al hijo menos capaz de Satán.

Adam Sandler interpreta a Nicky, uno de los hijos menos poderosos de Satán (Foto: YouTube/@OzzyOsbourne)

Ozzy Osbourne aparece al final de la película para ayudar a Nicky (interpretado por Sandler) a vencer a sus enemigos quienes aparecn convertidos en murciélagos gantes.

Ozzy decapita a los murciélagos con los dientes, haciendo referencia a aquella anécdota en la que le mordió la cabeza a un murciélago vivo durante un concierto en 1982.

Little Nicky también cuenta con dos canciones de Ozzy en su sountrack: “Mama, I’m Coming Home” y “No More Tears”, ambas canciones pertenecen a su álbum solista No More Tears de 1991.

Ozzy vence a un demonio arrancándole la cabeza mientras este se encuentra convertido en murciélago (Foto: YouTube/@OzzyOsbourne)

¿Realmente Ozzy le arrancó la cabeza a un murciélago?

El incidente ocurrió el 20 de enero de 1982 en la ciudad de Des Moines, Iowa, durante una presentación en vivo de su gira Diary of a Madman. Según relatan testigos y se ha confirmado en múltiples entrevistas.

Un fan arrojó al escenario lo que parecía ser un murciélago de plástico. Ozzy tomó al animal, sin dudar le arrancó la cabeza de un mordisco.

Ozzy dejó una larga lista de anécdotas, entre las que se encuentra la vez que decapitó a un murciélago de una mordida (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)(Captura de video)

Osbourne aclaró que pensó que el animal era de utilería, hasta que lo sintió moverse en su boca. “En cuanto lo mordí, sentí que algo crujía y me di cuenta de que no era de goma”.

Ozzy tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital local para recibir inyecciones antirrábicas.