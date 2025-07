La boda ‘Brat’ de Charli XCX y George Daniel, baterista de The 1975

La cantante mostró su vestido de bodas en un TikTok al ritmo de "Girl, so confusing"

Charli XCX y George Daniel, baterista de la banda británica The 1975, se casaron el sábado 19 de julio en una ceremonia íntima y poco convencional que reflejó perfectamente la estética transgresora de la pareja.

El enlace tuvo lugar en el histórico Hackney Town Hall de Londres, frente a un reducido grupo de unos 20 invitados cercanos, incluidos los padres de Charli y varios miembros de la banda de George, aunque el vocalista Matty Healy estuvo ausente.

La ceremonia fue discreta pero con personalidad. Tras intercambiar votos, la pareja salió del recinto tomados de la mano y compartiendo un beso frente a los fotógrafos y amigos presentes.

Luego, caminaron juntos por las calles de Londres hacia el lugar de la recepción, según reportó Brides.

Charli XCX y George Daniel se casaron en Londres frente a un reducido grupo de amigos (Instagram/Captura de video)

Un vestido ‘Brat’ para una novia sin reglas

Fiel a su estilo, Charli XCX —cuyo nombre real es Charlotte Emma Aitchison— descartó un atuendo de novia tradicional.

Para el gran día, prefirió un vestido mini tipo corset con escote caído estilo barco y drapeado, muy similar al diseño de Vivienne Westwood que usó Demi Lovato en una boda anterior, según Brides.

Completó el look con tacones blancos de Jimmy Choo, un velo de tul clásico, un ramo de flores blancas y su infaltable par de gafas de sol negras.

“El anillo de bodas de Charli es donde realmente ha puesto su sello personal”, explicó Laura Taylor, experta de Lorel Diamonds, a Daily Mail.

La cantante llevó el cabello suelto a su boda, estilo que ya es su marca personal.(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“En lugar de elegir una banda tradicional para acompañar el solitario, o incluso una banda de eternidad como muchas celebridades, ha optado por algo mucho más audaz”.

Se trata de un anillo grueso, de diseño torcido y superpuesto, elaborado en platino, cuyo valor estimado oscila entre £8,000 y £10,000. Su anillo de compromiso, por su parte, está valorado en £15,000.

Por otro lado, el músico George Daniel vistió un traje cruzado oscuro con una camisa clara sin corbata, rematado con una flor blanca en la solapa que hacía juego con el ramo de Charli.

Entre los asistentes estuvieron los compañeros de banda de George, Adam Hann y Ross MacDonald. Aunque Matty Healy no estuvo presente en la ceremonia, Daily Mail informó que había asistido a la despedida de soltero de George días antes en Ibiza.

George Daniel en un video de TikTok publicado por Charli XCX (Captura de video)

La relación entre Charli XCX y George Daniel

Charli y George comenzaron su vínculo sentimental en 2022, luego de colaborar profesionalmente en la canción “Spinning” junto a No Rome y The 1975 en 2021.

Aunque los rumores surgieron en marzo de 2022, fue en mayo de ese año cuando Charli confirmó el romance al compartir una foto de ambos tras una presentación suya en Saturday Night Live.

La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2023 con una publicación en Instagram que luego fue eliminada. En ella, Charli escribió: “charli xcx and george daniel f---ing for life!!!”, según Page Six.

La imagen mostraba el anillo de compromiso dentro de una caja colocada sobre una bandeja de té.

Charli XCX se comprometió en noviembre de 2023 (Instagram)

La química entre la pareja también trascendió a su arte. George colaboró en varias canciones del más reciente álbum de Charli, Brat, lanzado el 7 de junio de 2025.

En una entrevista en el Spout Podcast, Charli dijo que era la primera vez que trabajaba con una pareja sentimental por lo que la experiencia fue “nueva” y “genial”.

En otra conversación con Rolling Stone U.K. en agosto de 2024, Charli habló sobre la gran confianza que sintió al colaborar con él.

“En el estudio soy una perra con George. Como estamos tan unidos, se pierden todas las barreras normales de un entorno de grabación”, recordó. “Fluimos muy bien, y él deja mucho espacio para que la gente respire y haga su proceso”.