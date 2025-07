¿Michael Douglas no volverá a la actuación? Esto dijo el actor de 80 años

Michael Douglas abordó los rumores de un retiro definitivo. (REUTERS/Eric Gaillard)

Michael Douglas, una de las leyendas vivas del cine estadounidense, ha decidido poner una pausa —posiblemente definitiva— a su carrera como actor. Así lo reveló este sábado 5 de julio durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa.

El protagonista de Instinto básico y Wall Street explicó abiertamente que desde 2022 no ha aceptado ningún trabajo actoral y que la decisión ha sido completamente intencional.

“No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar. He trabajado bastante duro durante casi 60 años, y no quería ser una de esas personas que muere en el set”, dijo.

Aunque el artista de 80 años dejó claro que no se considera oficialmente retirado, sus palabras sí apuntan a que la probabilidad de verlo nuevamente en la pantalla grande es poco probable.

Michael Douglas afirmó que no tiene intenciones de volver a actuar. (Richard Shotwell/Invision/AP)

“No tengo intenciones reales de volver. Digo que no estoy retirado porque si apareciera algo especial, regresaría, pero si no, no”, afirmó con franqueza.

El actor comentó que actualmente está trabajando en una pequeña película independiente, aunque aclaró que aún se encuentra en la fase de desarrollo del guion. Más allá de ese proyecto, su foco está en lo personal.

“Estoy feliz de hacer el papel de la esposa en el espíritu de mantener un buen matrimonio”, bromeó, en referencia a su rol como compañero de vida de Catherine Zeta-Jones, su esposa desde hace casi 25 años.

Michael Douglas está enfocado en cuidar su matrimonio con Catherine Zeta-Jones. (REUTERS/Mike Blake)

Douglas asistió al festival para presentar la proyección de una versión restaurada del clásico de Miloš Forman, Atrapado sin salida (1975), protagonizado por Jack Nicholson.

Durante el evento, el actor fue sorprendido con una estatuilla honorífica Globo de Cristal por parte de los organizadores del festival, en reconocimiento a su trayectoria.

En una entrevista previa con Deadline en mayo, la estrella de Hollywood ya había adelantado que se encontraba disfrutando de su descanso lejos de los reflectores, dedicando más tiempo a su vida personal y a la producción de cine a través de su compañía Further Films, que fundó en 1997.

“Era abrumador dirigir la productora y actuar al mismo tiempo”, confesó en esa ocasión. Y sobre una posible vuelta a las cámaras, reiteró: “Solo si surge algo bueno que realmente me guste. Pero no siento un deseo ardiente. Sigo produciendo. Me sigue encantando reunir a la gente”.

Michael Douglas aseguró que prefiere producir antes que volver al cine. (REUTERS/Eric Gaillard)

Aunque Michael Douglas se aleja del mundo actoral, el legado artístico de su familia continúa. Su hijo de 24 años, Dylan Douglas, debutará como actor en el thriller I Will Come to You, donde interpretará a Julian Marks.

“Me atrajo este papel por su complejidad y profundidad. Estoy deseando dar vida a este personaje y formar parte de un proyecto que empuja los límites”, expresó Dylan en un comunicado tras anunciarse su participación en la cinta.

Además de Dylan, Michael y Catherine comparten una hija, Carys, de 22 años. Douglas también es padre de Cameron Douglas, de 46 años, fruto de su anterior matrimonio con Diandra Luker.

El hijo de Michael Douglas, Dylan, se prepara para ser parte de la cinta "I Will Come to You". (REUTERS/Anna Voitenko)

Con una carrera que abarca más de seis décadas, dos premios Oscar en su haber y una lista interminable de títulos icónicos, Michael Douglas parece haber elegido cerrar su ciclo actoral con dignidad.