Back to the Beginning: dónde ver el último concierto de Black Sabbath vía streaming

El último concierto de Black Sabbath llegará a todo el mundo a través de una plataforma de streaming. (Chris Walter/WireImage)

El mundo entero está a punto de presenciar uno de los eventos de rock más esperados del siglo.

Tras su separación en 2005, los miembros originales de la legendaria banda de heavy metal Black Sabbath se reunirán en unas cuantas horas, lo que significa que compartirán escenario juntos por primera vez en 20 años en un evento que promete revivir la esencia única del grupo.

Por si fuera poco, el concierto también supone la despedida definitiva del vocalista de la agrupación británica Ozzy Osbourne, quien tocará por última vez con sus antiguos compañeros Tony Iommi, el guitarrista principal, Geezer Butler, a cargo del bajo, junto con el baterista Bill Ward.

El vocalista Ozzy Osbourne se reunirá con los otros fundadores de la banda Black Sabbath. (REUTERS/Hannah Mckay)

El prometedor evento musical ha sido llamado “Back to the Beginning” (Regreso al Comienzo) en referencia tanto al icónico retorno de la agrupación musical como al hecho de que se llevará a cabo en el Villa Park, recinto ubicado en la ciudad inglesa Birmingham, lugar en que se creó Black Sabbath.

Por otro lado, los boletos para acceder al espectáculo se agotaron a menos de 10 minutos de que saliera la preventa en febrero de 2025, según información de Live Nation, lo que dejó una fila de 60 mil personas en espera de adquirir sus entradas.

Sin embargo, recientemente se reveló que los fans de todo el mundo podrán ver el esperado concierto mediante una transmisión vía streaming.

Ozzy Osbourne se retirará de la música después de su presentación con 'Black Sabbath'. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

¿Dónde y cómo ver el último concierto de Black Sabbath?

“Back to the Beginning” promete reunir a los fans de Black Sabbath de cualquier parte del mundo este sábado 5 de julio de 2025 a través de su dinámica vía streaming.

Se espera que el evento de rock comience puntual a las 3 pm, hora de Reino Unido. Sin embargo, Louder Sound ha publicado que probablemente la transmisión vía virtual tenga un retardo de 2 horas para todo el mundo.

Por su parte, la agrupación británica ha puesto a disposición de los fans el sitio web específico, que lleva el mismo nombre del evento, en donde se podrá ver de manera remota el concierto, cuyo acceso tiene un costo de $29.99 dólares, aunque también hay un pase extra en el que se agrega una playera oficial de Black Sabbath, cuyo precio es de $64.98 dólares.

La página web de 'Black Sabbath' pone a disposición de sus fans 2 maneras de acceder al concierto vía streaming.

Además, la página web de los intérpretes de “Paranoid” cuenta con espacios dedicados a la venta de sus álbumes más exitosos, así como renta de conciertos tanto del grupo como de Ozzy Osbourne en su carrera como solista.

Estos son los horarios oficiales para el último show de Black Sabbath en Latinoamérica:

México : 7:30 a.m.

Colombia : 8:30 a.m.

Ecuador : 8:30 a.m.

Perú : 8:30 a.m.

Venezuela : 9:30 a.m.

Bolivia : 9:30 a.m.

Chile : 10:30 a.m.

Argentina : 10:30 a.m.

Paraguay : 10:30 a.m.

Uruguay: 10:30 a.m.

El gran show de despedida de Black Sabbath

Además de Black Sabbath y Ozzy Osbourne, el cartel promocional de “Back to the Beginning” revela que también aparecerán grandes artistas del mundo del rock y el heavy metal, como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm, Mastodon y Rival Sons.

Los miembros originales de Black Sabbath estarán acompañados de numerosas estrellas del mundo del rock. (Instagram/Black Sabbath)

Sin embargo, no son los únicos, puesto que también se compartió que Billy Corgan, líder de la reconocida banda The Smashing Pumpkins, estará presente junto con Tom Morello de Rage Against The Machine, David Ellefson, ex miembro de Megadeth, más la participación de Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit.

De hecho, el guitarrista de Rage Against The Machine llegó a publicar a inicios de febrero de 2025 que estaría presente en “el mayor espectáculo de heavy metal de la historia”.

Black Sabbath marcó historia en el mundo del heavy metal desde su fundación en 1968. (Balazs Mohai/MTI vía AP, archivo)

“Back to the Beginning” supone el cierre definitivo de Black Sabbath y Ozzy Osbourne, quienes son considerados unas de las leyendas más importantes de la historia del rock.

Para poder acceder a la página de streaming oficial en donde se transmitirá el concierto, acceder al siguiente enlace: https://backtothebeginning.com/