Desde fobias a rutinas insólitas: Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey revelan sus rarezas más divertidas

Las estrellas comparten miedos, rutinas de cuidado personal y recuerdos de infancia en un encuentro distendido (Captura de video: Vogue)

En un encuentro organizado por Vogue, tres figuras destacadas del cine compartieron anécdotas personales, preferencias inesperadas y recuerdos de infancia. La dinámica, presentada en formato de preguntas y respuestas, permitió a Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey abordar temas que abarcaron desde miedos irracionales hasta recuerdos de sus primeros papeles.

Desde el inicio, la interacción entre los protagonistas de Jurassic World: Rebirth se desarrolló con complicidad y sentido del humor. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando Jonathan Bailey propuso un intercambio ficticio de vidas y, en tono de broma, afirmó que si fuera Johansson por un día, se pondría una peluca de Black Widow y haría una aparición en Times Square.

Miedos, rutinas y cuidado personal

Mahershala Ali revela su fobia a los ratones y cómo afecta su vida en Nueva York (Captura de video: Vogue)

Uno de los primeros temas abordados fue el de los miedos irracionales. Mahershala Ali confesó su fobia a los ratones, un temor que se intensifica al vivir en Nueva York. Johansson y Bailey sumaron comentarios humorísticos sobre las diferencias entre ratones y ratas.

En cuanto a rutinas cotidianas, Bailey explicó que no puede prescindir del uso del hilo dental y que utiliza un dispositivo eléctrico para facilitarlo. Scarlett Johansson intervino para preguntar si había probado los sistemas de irrigación bucal, generando un intercambio humorístico sobre tecnología y hábitos personales.

En el tema del cuidado de la piel, Johansson indicó que utiliza exclusivamente productos de su propia línea cosmética. “Uso todos mis propios productos de cuidado de la piel”, declaró. Ali mencionó que su elección es el aceite de rosa mosqueta, mientras que Bailey se inclinó por tratamientos con ácido hialurónico, a los que describió como “un vaso de agua para la piel”.

Recuerdos de infancia y televisión favorita

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey comparten rutinas de cuidado personal y hábitos de higiene (Captura de video: Vogue)

Los actores también compartieron memorias de su niñez a través de los programas de televisión que marcaron esa etapa. Scarlett Johansson recordó haber disfrutado de Nick at Night, una franja con series clásicas como Yo Quiero a Lucy, Rhoda y Taxi.

Mahershala Ali mencionó títulos como Diff’rent Strokes, Good Times y Thirtysomething, esta última una serie que, según explicó, veía a escondidas por tratar temas adultos. En el caso de Jonathan Bailey, sus referencias incluyeron This Life, The Simpsons, Robot Wars y Heartbreak High, una serie australiana que, según comentó, abordaba temáticas de inclusión de forma adelantada para su época.

Durante este segmento, los tres intercambiaron impresiones sobre series de sus respectivos países, como El crucero del amor, La isla de la fantasía, The Crystal Maze y Gladiators, reflejando la diversidad cultural que influyó en sus infancias.

Primeros trabajos y personajes entrañables

Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey relatan sus primeros trabajos en el cine (Captura de video: Vogue)

La conversación avanzó hacia los comienzos profesionales. Scarlett Johansson relató que su primer papel fue en Regreso a casa, dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Elijah Wood. La película, basada en un libro, cuenta la historia de un niño que busca una nueva familia tras el divorcio de sus padres.

Mahershala Ali recordó que su debut en cine fue en una producción de Frank Marshall. Jonathan Bailey comentó que su primera participación en la gran pantalla fue en una adaptación de Five Children and It, centrada en una familia que encuentra un hada de arena que concede deseos.

Consultados sobre qué personaje suyo elegirían como amigo, Johansson mencionó a Griet, de La joven con el arete de perla, aunque advirtió que su carácter reservado podría dificultar la amistad. Ali señaló que muchos de sus personajes atraviesan situaciones complejas, lo que le genera dudas sobre esa posibilidad. Bailey eligió a Duncan, uno de sus papeles, como alguien con quien le parecería interesante compartir tiempo.

Johansson repasó su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel y su impacto (Marvel)

En un segmento dedicado al Universo Cinematográfico de Marvel, los actores intentaron identificar las películas en las que participaron Johansson y Ali.

Se mencionaron títulos como Black Widow, Iron Man 2 y distintas entregas de Avengers. Johansson recordó que su personaje fue introducido en Iron Man 2 y que Endgame marcó el cierre de su participación.

Preferencias personales y cultura pop

Al imaginar un intercambio de vidas, Johansson bromeó que, si viviera como Bailey por un día, aprovecharía su estatura para realizar actividades propias de personas altas. Ali expresó que, si pudiera cambiar de perspectiva, le gustaría tocar el clarinete y deslizarse de rodillas por la ciudad.

Los protagonistas reflexionan sobre la autenticidad y la evolución de su estilo en la alfombra roja (REUTERS/Carlos Jasso)

Las referencias a la moda también estuvieron presentes. Los actores comentaron momentos destacados en eventos como los Oscars y la Met Gala. Bailey y Ali debatieron sobre estilos de gafas inspirados en el personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park.

El intercambio incluyó reflexiones sobre la evolución de sus estilos personales y la influencia de la cultura pop en su forma de vestir. Para concluir, los actores destacaron la importancia de sentirse auténticos y cómodos en cada aparición pública.