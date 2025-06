Caroline Rhea tuvo esta revelación sobre sí misma mientras veía “Sabrina, la bruja adolescente”

Caroline Rhea tuvo una revelación al ver nuevamente un episodio de "Sabrina, la bruja adolescente". (Captura de video)

A sus 61 años, Caroline Rhea no solo sigue activa en la industria, sino que también se encuentra en un momento de conexión profunda con su legado televisivo.

En una entrevista reciente con la revista People, la actriz habló sobre una inesperada reflexión que tuvo al volver a ver un capítulo de Sabrina, la bruja adolescente, el clásico de los años 90 que marcó a toda una generación.

De acuerdo con la comediante, mientras viajaba a Hawái, se topó con un episodio de Sabrina y quedó sorprendida por cómo sonaba su voz en aquella época.

“Es extraño cómo envejece tu voz. Estaba viendo Sabrina y pensé: ‘¿Tenía 15 años cuando hice este programa?’ Y luego dije: ‘Ah, ok’. Ahora siento que mi voz es mucho más grave”, explicó.

Caroline Rhea aseguró que su voz se oía diferente en "Sabrina, la bruja adolescente". (Captura de video)

Ese cambio vocal, aunque natural, también la desafía a nivel profesional, especialmente al regresar a papeles de voz como el de Linda Flynn-Fletcher en Phineas y Ferb, que acaba de lanzar su quinta temporada tras más de una década fuera del aire. “Intento hacer que suene igual, solo que más adulta”, aseguró.

Caroline Rhea, quien interpretó a la tía Hilda en Sabrina, la bruja adolescente desde 1996 hasta 2003, reconoce que el show mantiene una vigencia emocional entre el público.

La serie, protagonizada por Melissa Joan Hart, seguía las aventuras mágicas de Sabrina Spellman tras descubrir que era una bruja el día de su cumpleaños número 16. Con la guía de sus tías Hilda y Zelda (Beth Broderick), y la compañía del gato parlante Salem, la serie abordó temas de crecimiento, identidad y humor con un tono familiar.

“Lo que más me conmueve es cuando alguien se me acerca y me dice: ‘Crecí viéndote’. Cuando veo a esas niñas —bueno, ya no son niñas—, como Taylor Swift… ella amaba Sabrina”, confesó.

Caroline Rhea se siente conmovida cuando las fans de "Sabrina, la bruja adolescente" le expresan su admiración. (Captura de video)

De hecho, Rhea también compartió una anécdota que evidencia el impacto de la serie en la cultura pop.

“Me encontré con Pink y estaba completamente emocionada, y ella me dijo: ‘Tú no entiendes lo que significó tu programa para mí’. Realmente creo que estas artistas tan impresionantes de hoy crecieron viendo Sabrina”, contó.

Aunque Caroline Rhea se mantiene activa también en la televisión actual, participando en programas como Sydney to the Max, es evidente que su paso por Sabrina sigue siendo uno de los momentos más entrañables de su carrera, tanto para ella como para el público. “Es muy lindo saber que formamos parte del crecimiento de alguien”, señaló.

Caroline Rhea confesó que se siente afortunada de ser parte de "Sabrina, la bruja adolescente". (Captura de video)

¿“Sabrina” sería bien recibida en la actualidad?

Durante otra entrevista con People realizada en 90s Con, Melissa Joan Hart reflexionó sobre cómo la serie sería recibida si se transmitiera hoy.

“Podría salir al aire ahora, pero algunas líneas de Salem tendrían que cambiar”, dijo entre risas, en referencia al gato sarcástico y políticamente incorrecto que robaba escenas con sus comentarios.

“Había cosas que pasaban desapercibidas para los niños, pero que eran claramente para los adultos”, agregó.

Melissa Joan Hart admitió que los chistes de Sabrina no siempre eran para todo público. (Crédito: Escena de 'Sabrina, la bruja adolescente')

Este tipo de contenido doble, tan característico de las series familiares de los 90, forma parte del encanto nostálgico que Sabrina aún conserva, aunque hoy requeriría ajustes en su tono para evitar polémicas.