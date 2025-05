J.K. Rowling aumenta su fortuna: un imperio en expansión a pesar de las controversias

J.K. Rowling

J.K. Rowling, famosa autora de la saga Harry Potter, ha demostrado ser una figura exitosa en el mundo de los negocios a pesar de las controversias relacionadas con el debate sobre derechos trans. Según Forbes, la escritora ha mantenido una sólida posición financiera, generando más de 80 millones de dólares al año gracias a las ventas de sus libros y diversas extensiones de la marca Potterverse, que incluyen películas, programas de televisión, parques temáticos, videojuegos, teatro y mercancía. Su fortuna actual se estima en 1.200 millones de dólares, reafirmando su estatus de milmillonaria aún después de su contribución filantrópica significativa.

Forbes detalló que, tras haber salido de la lista de multimillonarios en 2012 debido a sus cuantiosas donaciones filantrópicas, Rowling ha reconstruido su fortuna.

La autora, de 59 años, ha mantenido una presencia activa y polémica en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde cuenta con más de 14 millones de seguidores. Desde 2020, Rowling ha sido una figura central en el debate sobre los derechos de las personas transgénero, lo que ha provocado tensiones públicas, incluso con los actores principales de las películas de Harry Potter: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. A pesar de los llamados a boicotear sus obras y de la presión mediática, la escritora ha continuado defendiendo sus posturas y celebrando sus logros personales y profesionales en línea.

J.K Rowling celebró el fallo antitransgénero (Captura: Twitter)

En abril, tras un fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que definió legalmente a la mujer en función del sexo biológico, Rowling compartió una imagen en la que aparecía a bordo de su superyate, valorado en 150 millones de dólares, sosteniendo un cóctel y un cigarro, acompañada de la frase: “Me encanta cuando un plan sale bien”, en alusión a la serie The A-Team. Este tipo de publicaciones han reforzado su imagen de empresaria exitosa y desafiante ante la controversia.

El crecimiento del imperio de Rowling no muestra señales de desaceleración. Forbes reportó que una nueva serie de Harry Potter para HBO Max comenzará su producción este verano boreal, con un estreno previsto para finales de 2026 y una duración estimada de una década. Se espera que la autora reciba alrededor de 20 millones de dólares anuales por su participación en este proyecto, que forma parte de un acuerdo más amplio con Warner Bros.. El CEO de HBO Max, Casey Bloys, afirmó en noviembre que Rowling estuvo “muy, muy involucrada en el proceso de selección del guionista y el director” y que probablemente también participó en la elección del nuevo elenco infantil, anunciado recientemente.

Una de las primeras copias de «Harry Potter y la piedra filosofal», de J.K. Rowling, es sostenida por un miembro del personal de la casa de subastas Bonhams, antes de la venta Fine Books, Manuscripts, Atlases and Historical Photographs en Londres, Gran Bretaña 27 de marzo de 2019. REUTERS/Peter Nicholls

Desde la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal en 1997, Rowling ha expandido el universo de la saga hasta convertirlo en una franquicia comparable en longevidad y popularidad a otras como Sherlock Holmes y James Bond. Según la consultora Habo Studio, que clasifica las marcas de propiedad intelectual más fuertes en Estados Unidos, Harry Potter ocupa el sexto lugar en el sector del entretenimiento y es la número uno entre los millennials.

Warner Bros. identificó el potencial de la obra de Rowling antes incluso de la publicación del primer libro, adquiriendo los derechos cinematográficos cuando la autora aún vivía de la asistencia social en el Reino Unido. En una entrevista con The London Times, Rowling recordó que en ese momento era “tan pobre como se puede ser en la Gran Bretaña moderna sin estar sin hogar”. Para finales de 2001, con el estreno de la primera película, ya había vendido más de 100 millones de ejemplares de sus libros y había alcanzado la fama internacional. Dos años después, su entonces agente, Chris Little, informó a Forbes que la serie había superado los 250 millones de copias vendidas.

Libros de la serie Harry Potter de la autora J.K. Rowling se ven en un estante dentro de la Biblioteca Widnes en Widnes, Gran Bretaña 12 de septiembre de 2018. REUTERS/Phil Noble/File Photo

La saga cinematográfica de Harry Potter recaudó cerca de 7.700 millones de dólares en taquilla mundial hasta 2011, convirtiéndose en la franquicia más exitosa de la historia del cine en ese momento. Durante este periodo, Rowling renegoció varias veces su contrato con Warner Bros., asegurando su participación en los beneficios, un crédito como productora ejecutiva en las dos últimas películas y, lo más relevante, el control sobre la creación de secuelas no escritas por ella, lo que le otorga la última palabra sobre cualquier nuevo material relacionado con el universo de Harry Potter.

Esta cláusula contractual permitió a Rowling negociar el control del guion en la saga derivada Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y sus dos secuelas. El tercer filme, estrenado en 2022, fue el primero en enfrentar un boicot significativo debido a las posturas públicas de la autora sobre los derechos trans. Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore recaudó 400 millones de dólares en taquilla global, frente a un presupuesto superior a 250 millones, y fue considerado un fracaso comercial. A pesar de ello, Rowling mantuvo su posición en la industria, con la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child generando más de 1.000 millones de dólares desde su estreno en 2016, con funciones en Broadway, el West End de Londres y otras cinco ciudades. Además, HBO Max produjo la quinta temporada de C.B. Strike, basada en las novelas de detectives para adultos que Rowling firma como Robert Galbraith. En 2023, el videojuego Hogwarts Legacy vendió 24 millones de copias y recaudó 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en el juego más vendido del año.

J. K. Rowling llega al estreno mundial de la película 'Fantastic Beasts: Los secretos de Dumbledore' en Londres, Gran Bretaña, el 29 de marzo de 2022. REUTERS/Peter Nicholls

El éxito sostenido de la marca motivó a Warner Bros. a buscar nuevas oportunidades. En 2022, el CEO David Zaslav viajó a Escocia para reunirse con Rowling y explorar la creación de nuevos contenidos del mundo mágico. Aunque la autora conservaba los derechos sobre precuelas y derivados, el estudio mantenía el control sobre los materiales de las siete novelas originales, lo que llevó a la propuesta de una nueva adaptación televisiva. El proyecto recibió la aprobación de Rowling en 2023. En un comunicado emitido en abril, la autora expresó: “El compromiso de Max con preservar la integridad de mis libros es importante para mí”.

Analistas citados por Forbes consideran que el control estricto de Rowling sobre su obra y su autoría casi exclusiva han protegido la franquicia de la sobreexplotación y la pérdida de calidad que han afectado a otras propiedades intelectuales populares, como los universos de Marvel y Star Wars de Disney.

La influencia de Harry Potter se extiende a los parques temáticos. Cuando Universal’s Islands of Adventure inauguró su primera atracción del mundo mágico en 2010, la asistencia aumentó un 36% y los ingresos un 40%. El informe anual de Comcast calificó este impacto como “transformador para la compañía”. Desde entonces, se han abierto atracciones en Orlando, Hollywood, Tokio y Beijing, todas con incrementos notables en la afluencia de visitantes.

Varias personas caminan cerca de la Puerta Phoenix en el mundo de «The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic» en el parque temático Universal Epic Universe antes de la celebración de la gran inauguración en Orlando, Florida, EE.UU. 21 de mayo de 2025. REUTERS/Marco Bello

A unos 100 kilómetros al norte de Londres, el tour de estudio de Warner Bros. “The Making of Harry Potter” reportó ingresos superiores a 300 millones de dólares y 120 millones en beneficios operativos en 2023. Dennis Spiegel, fundador y CEO de International Theme Park Services, declaró: “Nada ha dado nunca un aumento del 36% en la asistencia a los parques, ni Disney ni Six Flags ni nadie. El acuerdo de licencia de Harry Potter, en mi opinión, es probablemente el mejor que se ha hecho en parques temáticos en los últimos 40 años”.

Universal licencia la propiedad de Warner Bros., lo que permite que Rowling reciba un porcentaje de cada compra realizada en las áreas temáticas, desde varitas hasta bufandas y cerveza de mantequilla. Según estimaciones de Forbes, los parques temáticos representan la segunda mayor fuente de ingresos para la autora en la última década.

La venta de libros sigue siendo el pilar principal del imperio de Rowling. La serie Harry Potter ha superado los 600 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, según la editorial estadounidense Scholastic, y ha permanecido 843 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. La edición en tapa dura del guion de Cursed Child, escrita por Jack Thorne a partir de una historia de Rowling, Thorne y el director John Tiffany, vendió más de cuatro millones de copias en su primer año, y el libro ilustrado Christmas at Hogwarts fue el más vendido en la temporada navideña de 2024. Además, Rowling ha publicado cinco novelas de la serie Comoran Strike bajo el seudónimo de Galbraith desde 2013.

En 2012, Rowling fundó Pottermore Publishing para gestionar los derechos digitales de su obra, una decisión que se reveló especialmente lucrativa durante la pandemia y que actualmente le reporta varios millones de dólares anuales.

J.K. Rowling posa para un retrato mientras publicita su libro de ficción para adultos «The Casual Vacancy» en el Lincoln Center de Nueva York el 16 de octubre de 2012. REUTERS/Carlo Allegri

Un portavoz de The Blair Partnership, la agencia que representa a Rowling, se negó a comentar sobre su fortuna, pero envió a Forbes una declaración en la que destacó: “La pasión global por Harry Potter sigue impulsando el crecimiento y la innovación en la marca, apoyada por nuestros increíbles socios, desde la publicación y los parques temáticos hasta productos de consumo, teatro, videojuegos y televisión. Con numerosos proyectos nuevos en desarrollo, los fans de todas las generaciones podrán disfrutar de nuevas formas de experimentar la magia de las historias de J.K. Rowling. Estamos entusiasmados con esta nueva etapa de la franquicia, que incluye el décimo aniversario de Harry Potter and the Cursed Child, los audiolibros con elenco completo de Pottermore y Audible con más de 100 actores, y, por supuesto, la esperada serie de televisión de HBO Max”.

A pesar de sus ingresos, la fortuna de Rowling sería aún mayor si no fuera por su compromiso con la filantropía. Forbes calcula que ha donado más de 250 millones de dólares en los últimos 20 años, principalmente a tres causas: Lumos, que ha ayudado a más de 280.000 niños abandonados en orfanatos de Rumanía, Haití, Colombia y Ucrania; Volant, que apoya a víctimas de abuso sexual y violencia doméstica, así como a niños en situación de riesgo en Escocia; y la Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic, que trata a pacientes con enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, la misma que afectó a la madre de la autora.

Rowling ha manifestado públicamente su decisión de residir en Edimburgo, Escocia, y pagar la tasa máxima de impuestos sobre la renta del país, que asciende al 45%. En 2010, escribió que deseaba que sus hijos fueran “ciudadanos, con todo lo que eso implica, de un país real, no expatriados flotantes, viviendo en el limbo de algún paraíso fiscal y relacionándose solo con los hijos de otros exiliados fiscales codiciosos”. Considera este pago de impuestos como una forma de retribuir al sistema que la ayudó en sus momentos más difíciles, afirmando: “Estoy en deuda con el estado de bienestar británico” y que para ella es “una forma de patriotismo” contribuir al sistema para beneficio de otros.

En el ámbito digital, Rowling no oculta su riqueza y la utiliza como argumento frente a quienes la critican por sus declaraciones sobre las personas trans. En 2022, un usuario de X le preguntó: “¿Cómo duermes por la noche sabiendo que has perdido a toda una audiencia que ya no compra tus libros?”. La autora respondió: “Leo mis cheques de regalías más recientes y el dolor desaparece bastante rápido”.