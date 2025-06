“Nunca dejará de darme vergüenza”: el incómodo momento que Ana de Armas vivió con Keanu Reeves

Tráiler de "Ballerina". protagonizada por Ana de Armas (Corazón Films)

‘Ballerina’ llegó el pasado 6 de junio a las salas como el primer spin-off cinematográfico de la exitosa saga John Wick, continuando el universo de acción construido en torno al enigmático asesino interpretado por Keanu Reeves. Bajo la dirección de Len Wiseman, la película expande el mundo criminal presentado en las entregas centrales de la franquicia y proporciona un nuevo enfoque: el de Eve Macarro, encarnada por Ana de Armas, una implacable asesina formada por la organización Ruska Roma y movida por la sed de venganza por la muerte de su padre.

Este largometraje no solo suma una protagonista femenina de peso, sino que retorna a los temas de venganza, redención y violencia coreografiada que han hecho de John Wick uno de los fenómenos recientes más influyentes del cine de acción.

Aunque Keanu Reeves no ocupa el papel central en esta producción, su emblemático John Wick vuelve a formar parte del relato, contribuyendo a la solidez y coherencia del universo creado por Chad Stahelski y el equipo de guionistas. ‘Ballerina’ ha generado gran expectativa tanto por su vínculo con la saga principal como por el desafío de sostener una historia innovadora dentro del mismo marco narrativo.

Además del protagonismo de De Armas y la presencia de Reeves, comparten créditos figuras reconocidas como Anjelica Huston y Gabriel Byrne, lo que refuerza la apuesta de la franquicia por el reparto internacional y la producción de alta factura. El estreno representa también una apuesta significativa para el futuro del universo John Wick, ya que abre la puerta a nuevas historias independientes y personajes derivados.

Colaboraciones anteriores entre Ana de Armas y Keanu Reeves

El rodaje de ‘Ballerina’ supone el tercer encuentro profesional en la gran pantalla entre Ana de Armas y Keanu Reeves. La relación laboral entre ambos actores se remonta a 2015, cuando protagonizaron juntos ‘Toc Toc’, un thriller de Eli Roth rodado en Santiago de Chile que sirvió como primera experiencia de la actriz cubano-española en Hollywood. Un año después, volvieron a coincidir en ‘La hija de Dios’, una cinta de corte dramático y místico donde compartieron escenas nuevamente bajo la dirección de Gee Malik Linton. Estas experiencias permitieron a De Armas dar sus primeros pasos en el mercado norteamericano y contribuyeron a establecer un lazo profesional y de amistad con Reeves, quien ya era por entonces un referente del cine de acción internacional.

El reencuentro para ‘Ballerina’ se da en un contexto distinto. Ana de Armas llega convertida en una estrella internacional, reconocida por su versatilidad y talento, mientras que Reeves mantiene su estatus como uno de los héroes de acción más icónicos de la industria. La continuidad en sus colaboraciones ha permitido que la química entre ambos trascienda la pantalla y refuerce la naturalidad de sus interpretaciones conjuntas.

Anécdota sobre Matrix y el origen de la confusión

En este sentido, la actriz recuerda lo que ocurrió como si todo hubiera pasado hace poco, pero lo cierto es que han pasado más de diez años y ese momento ha quedado grabado en su memoria.

El momento incomodo ocurrió en 2015 en Santiago de Chile durante la filmación de la película “Knock Knock” que protagonizaron juntos Ana de Armas y Keanu Reeves donde se organizó un almuerzo para que ambos se conocieran. En ese momento, la actriz reconoce que se puso muy nerviosa por conocer a Reeves y porque todavía no manejaba el inglés de la mejor manera: “Estábamos sentados uno frente al otro en la mesa, y yo estaba muy nerviosa, como cuando estás frente a Keanu Reeves. No pude hablar mucho con él porque me sentía muy cohibida por mi inglés y me costaba mucho seguir la conversación” relató al medio The Hollywood Reporter.

Luego, mientras todo el equipo compartía el almuerzo, Ana de Armas se encontró en una situación inesperada: la mesa estaba animada, todos hablaban entusiasmados sobre cine y sobre la emblemática cinta “Matrix” de 1999, cuando de pronto, Keanu Reeves notó que ella no opinaba sobre el tema y le preguntó en inglés directamente a Ana si había visto la famosa película protagonizada por el propio Keanu Reeves quien interpretó a Neo. A lo que ella, nerviosa y consciente de su inglés limitado, respondió sin entender del todo la pregunta: “No”.

Fue entonces cuando hubo un silencio inmediato. El equipo, sorprendido, no podía creer que alguien que aspiraba a una carrera en el cine no hubiese visto esa obra clave, y menos aún que lo admitiera delante de su propio protagonista.

Keanu Reeves, lejos de ofenderse, tomó la situación con naturalidad y aprovechó para narrar detalles de la película, incluso recreando algunos movimientos de kung fu que había aprendido durante el rodaje. Ana, aún avergonzada y sintiéndose fuera de lugar, recibió entonces una aclaración en español sobre el título: “¿No has visto ‘La Matrix’?” Fue entonces cuando cayó en cuenta y respondió que sí la conocía, aunque la confusión inicial la dejó marcada. Más tarde, la propia actriz reconoció que fue un episodio vergonzoso que no ha logrado olvidar.

Trayectoria de Ana de Armas en Hollywood y su relación profesional con Reeves

La carrera de Ana de Armas ha experimentado un ascenso meteórico en la última década. Desde su llegada a Los Ángeles hace diez años, su evolución ha sido constante. Tras sus primeras oportunidades con actores de la talla de Keanu Reeves, De Armas ha cosechado papeles en producciones de alto perfil como ‘Blade Runner 2049’, ‘Puñales por la espalda’ y ‘Sin tiempo para morir’. El reconocimiento de la crítica y del público le ha valido premios y nominaciones, posicionándola como una de las actrices más solicitadas de su generación en Hollywood.

La relación profesional con Keanu Reeves ha desempeñado un papel relevante en este viaje. De Armas lo destaca como una figura clave y un referente de generosidad en el set. La conexión entre ambos actores, forjada en los primeros pasos de su carrera internacional, ha permitido que compartan proyectos con confianza y camaradería.

Repercusión y elogios mutuos

A día de hoy, Ana de Armas y Keanu Reeves solo tienen palabras de respeto y admiración mutua. En sus discursos y declaraciones públicas, la actriz ha subrayado la fortuna de haber trabajado repetidas veces junto a Reeves, considerando un privilegio haber aprendido de él. Por su parte, Reeves se ha referido a De Armas como una colaboradora excepcional, valorando su profesionalismo y entrega. Los elogios mutuos han contribuido a fortalecer la imagen de ambos dentro de la industria, y su participación en ‘Ballerina’ refuerza una dupla artística que ha sabido evolucionar y afianzarse con el paso de los años.