Integrantes de Red Hot Chili Peppers protagonizarán primer episodio de la nueva temporada de ‘Love, Death + Robots’

En el nuevo tráiler de la cuarta temporada de la aclamada serie de Netflix se confirma que la banda estadounidense protagonizará el primer episodio.Credito: Netflix Latinoamérica

La reconocida banda de rock Red Hot Chili Peppers será protagonista de un capítulo de Love, Death + Robots, la aclamada serie que está por estrenar nueva temporada en Netflix.

Para asombro de los fans, el tráiler de la cuarta entrega ha revelado que la agrupación estadounidense aparecerá en el primer episodio bajo la dirección del cineasta David Fincher, reconocido por dirigir películas como Los siete pecados capitales (1995), El club de la pelea (1999) o Red social (2010).

David Fincher se encargó de dirigir la recreación animada del famoso concierto de Red Hot Chili Peppers en Slane Castle, del año 2003. (Créditos: YouTube / Netflix Latinoamérica)

“Can’t Stop”, nombre del cortometraje que inaugurará esta temporada, presentará una versión de la actuación que la banda Red Hot Chili Peppers tuvo en Slane Castle, el año 2003. Recreados como marionetas, tendrán su participación los músicos Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante.

La serie revela aparición de varias celebridades

Pero las sorpresas no paran aquí, pues Love, Death + Robots revela en su adelanto temas novedosos que serán explorados a lo largo de 10 episodios, como el rock satanás un gato malvado, el fin del mundo y, por supuesto, robots.

Otra revelación importante es que esta temporada cuenta con la colaboración de numerosas celebridades como MrBeast, quien dará vida al protagonista de “The Screaming of the Tyrannosaur”, un episodio escrito y dirigido por Tim Miller.

La sinopsis de este cortometraje ha sido revelada y promete ser de los capítulos más desquiciados de toda la temporada. La historia cuenta que en una estación espacial que orbita en Júpiter, aristócratas decadentes se reúnen para presenciar una brutal contienda de gladiadores genéticamente modificados: feroces combatientes montados en dinosaurios.

MrBeast, el famoso influencer estadounidense protagonizará un capítulo que promete ser de los más brutales en cuanto a historias y secuencias de acción (Créditos: Netflix Latinoamérica).

Por su parte, el actor Kevin Hart interpreta a un refrigerador parlante durante un episodio que tiene como personajes a electrodomésticos inteligentes, quienes cuentan historias de desconcierto, asombro y desprecio sobre sus dueños humanos.

Además, la estrella de televisión estadounidense, John Oliver, da su voz en la interpretación de un mayordomo robot durante el episodio protagonizado por un gato que desea conquistar el mundo, pero cuyos planes se ven obstaculizados por sus dueños humanos.

Distintas celebridades de Hollywood le darán vida a personajes de la nueva temporada de 'Love, Death + Robots' (Créditos: Netflix)

La serie ganadora del Emmy ahora incursiona en el formato live action mezclado con la animación durante un episodio llamado “Golgotha”, dirigido también por Tim Miller y protagonizado por Rhys Darby. La historia junta a un extraterrestre que cree que su mesías renació en la tierra como un delfín.

Por otro lado, “How Zeke Got Religion” regresa a la Segunda Guerra Mundial para seguir a un piloto encargado de bombardear una iglesia llena de nazis.

Por último, pero no menos importante, “Spider Rose” es otro cortometraje que está ambientado en el mismo universo que “Enjambre”, un episodio de la temporada anterior, pero que ahora sigue a una mecanicista en una misión para vengar el asesinato de su marido.

Esta temporada de la icónica serie hará referencias a universos presentados en temporadas anteriores (Créditos: Netflix)

¿Cuándo llega la nueva temporada de ‘Love, Death & Robots’?

La icónica serie, estrenada por primera vez en 2019, se ha ganado los aplausos del público y es reconocida por combinar distintos géneros como el terror, ciencia ficción, humor negro y fantasía.

Además, la estética visual a la que Love, Death + Robots le apuesta en cada temporada ha sido aclamada por sus fans, pues combina distintos estilos de animación que van desde el hiperrealismo a la experimentación.

La serie se ha caracterizado por tocar temas apocalípticos, filosóficos y distópicos con un estilo particular que la vuelve inconfundible entre los espectadores (Créditos: Netflix).

Asimismo, se han revelado los nombres de todos los episodios y el orden de su estreno en Netflix este 15 de mayo. La lista de títulos es la siguiente:

“Can’t Stop”, “Close Encounters of the Mini Kind”, “Spider Rose”, “400 Boys” , “The Other Large Thing”, “Golgotha”, “The Screaming of the Tyrannosaur”, “How Zeke Got Religion”, “Smart Appliances, Stupid Owners” y “For He Can Creep”.