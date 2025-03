La verdad detrás del salario de Lauren Graham por “Gilmore Girls” que sorprendió a todos

Lauren Graham confiesa la falta de ingresos por transmisiones de "Gilmore Girls" en plataformas como Netflix

Durante una reciente entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Lauren Graham, conocida por interpretar a Lorelai Gilmore en la famosa serie Gilmore Girls, abordó públicamente una cuestión que fue objeto de debate en la industria del entretenimiento: la falta de regalías por retransmisiones en plataformas de streaming como Netflix.

“En realidad no hay regalías en Netflix. Pero me han pagado con cariño y aprecio”, afirmó la actriz, añadiendo con ironía en la entrevista.

La desconexión entre éxito y compensación

Pese a que Gilmore Girls vivió un resurgimiento de popularidad tras su inclusión en el catálogo de Netflix, incluso con una miniserie de cuatro episodios estrenada en 2016, Graham afirmó que no percibe ingresos importantes por estas nuevas visualizaciones.

Esta situación pone de relieve una problemática que también atravesaron otros actores, como Mandy Moore, quien calificó de “muy pequeños” sus pagos residuales por This Is Us, mencionando que recibió cheques por apenas 81 centavos.

El auge de "Gilmore Girls" en Netflix no se tradujo en mejoras económicas para su elenco principal

El fenómeno cultural en torno a Gilmore Girls no solo se mantiene vigente, sino que ha crecido con el paso de los años. “Definitivamente hemos llegado a más gente que en The WB”, dijo Graham, en alusión a la cadena original donde se emitió la serie entre 2000 y 2007.

Esta nueva audiencia incluye “jóvenes, mayores, hombres cuyos hijos o esposas probablemente los han obligado a verlo”. Aunque valora el cariño de los fans, Graham admitió que le resulta desconcertante que muchos espectadores digan “tú me criaste” o que usen la serie “como música de fondo para dormir a su perro”.

Decisiones de casting y secretos del rodaje

Según E! News, existen múltiples anécdotas relacionadas con la producción, empezando por la elección de Graham para el papel principal. Cuando leyó el guion del piloto, estaba a la espera de saber si su serie anterior (MYOB) sería renovada.

Esa incertidumbre terminó siendo decisiva: “Esa sensación es una combinación de ‘Hola, viejo amigo’ y ‘¡Quítense todos de mi camino! Es toda mía’”, escribió Graham en su libro de 2016.

Las relaciones personales y tensiones entre los actores marcaron el desarrollo de la serie (Warner Bros)

Por otro lado, Alexis Bledel, entonces estudiante de la Universidad de Nueva York, fue elegida para interpretar a Rory tras varias audiciones en las que su actitud impaciente, lejos de jugarle en contra, convenció a la creadora Amy Sherman-Palladino.

La química entre ambas protagonistas fue inmediata, aunque Graham recordó que debía tomarla del brazo en las escenas para ayudarla a encontrar su marca.

Cambios, reemplazos y papeles creados a medida

Numerosos actores fueron considerados, reemplazados o seleccionados por caminos poco convencionales. Scott Patterson, por ejemplo, consiguió el papel de Luke sin competencia alguna, mientras que Jared Padalecki fue elegido para interpretar a Dean luego de que se despidiera a dos actores canadienses.

Liza Weil, inicialmente rechazada para el rol de Rory, recibió luego un personaje escrito especialmente para ella: Paris.

En tanto, Melissa McCarthy, que interpretó a Sookie, casi no fue elegida porque su energía no coincidía con la visión inicial del papel. La creadora tuvo que “luchar” para imponerla. Y Alex Borstein, que interpretó a Sookie en el piloto, debió dejar el personaje por compromisos con MADtv, aunque apareció luego en papeles secundarios.

La muerte de Edward Herrmann impactó profundamente a sus compañeros de elenco en "Gilmore Girls"

Tensiones, relaciones personales y despedidas

A lo largo de la serie, los vínculos entre actores también influyeron en la narrativa. Bledel tuvo relaciones sentimentales con varios de sus compañeros de elenco, incluidos Jared Padalecki y Milo Ventimiglia. Y aunque existieron rumores sobre tensiones entre Graham y Scott Patterson, ella desmintió los conflictos, aunque admitió mayor cercanía con David Sutcliffe (Christopher).

El fallecimiento de Edward Herrmann, quien interpretó a Richard Gilmore, marcó al elenco. Su compañera en pantalla, Kelly Bishop, fue la única invitada por la familia a visitarlo antes de su muerte, a lo que ella describió como una experiencia “maravillosa, triste y sorprendente”.

El final que no fue

Alexis Bledel sobresalió en las audiciones de "Gilmore Girls", destacándose como la elección ideal para Rory

Cuando Graham decidió no continuar después de la sexta temporada, los estudios consideraron centrar el guion solo en Rory. Sin embargo, ninguna de las dos protagonistas aceptó seguir sin la otra. A esto se sumó la salida de Sherman-Palladino y Daniel Palladino, quienes no renovaron contrato por desacuerdos con el estudio.

Sherman-Palladino describió ese momento como “una maldita pesadilla” y confesó que nunca vio la séptima temporada. Años después, reveló que había planeado terminar la serie con unas “últimas cuatro palabras”, que finalmente se incluyeron en la versión de Netflix en 2016.