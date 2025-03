Brian May y el secreto de los hits de Queen: “La gente no entendía cómo podíamos mezclar tantos géneros, pero eso nos hacía únicos”

Queen en plena gloria: Brian May (guitarra), Freddie Mercury (voz), John Deacon (bajo) y Roger Taylor (batería) (REUTERS)

Brian May, el guitarrista de Queen, no es solo reconocido por su virtuosismo musical, sino también por ser uno de los compositores más intrigantes de la historia del rock.

Si bien su presencia en el escenario refleja una actitud audaz y confiada, detrás de su guitarra se esconde un escritor que, como él mismo admite, enfrenta inseguridades similares a las de cualquier artista.

La última edición de la revista británica Mojo dedicada a Queen

A través de una entrevista reveladora con MOJO, May desvela su proceso creativo, sus influencias inesperadas y las complejidades emocionales que dan vida a sus canciones, algunas de las más emblemáticas de Queen.

“En los primeros días -recuerda May-, pensaba: ¿cómo podría estar a la altura de aquellos cuyos temas de los 60 escuchaba, como los de Otis Redding o The Beatles?” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un compositor inseguro

May revela que, a pesar de su éxito, nunca ha dejado de dudar de su habilidad como compositor. “En los primeros días, pensaba: ¿cómo podría estar a la altura de aquellos cuyos temas de los 60 escuchaba, como los de Otis Redding o The Beatles?”, recordó.

Aunque en sus primeros años, el guitarrista de Queen no se consideraba un “escritor”, la presión de crear material propio, influenciado por artistas como Buddy Holly, Jimi Hendrix y hasta Rodgers y Hammerstein, fue una constante en su carrera.

Un ejemplo revelador de la vulnerabilidad detrás de su música es el origen de una de las canciones más potentes de Queen: Tie Your Mother Down. May recuerda cómo, durante un viaje en 1970 a Tenerife, en las alturas del Teide, comenzó a componer un riff que luego se convertiría en un himno de la banda.

"Tie Your Mother Down": Canción creada por Brian May, inspirada en su viaje a Tenerife en 1970, y que se convirtió en uno de los himnos más enérgicos de Queen. Inicialmente titulado de manera dubitativa, el tema se consolidó tras la insistencia de Freddie Mercury, quien convenció a May de usar ese nombre, transformándose en un clásico del rock

Sin embargo, el título inicial de la canción, Tie your mother down, lo hacía dudar. Fue Freddie Mercury quien, con su habitual entusiasmo y sin reparos, le dio la confianza para seguir adelante con el título, una decisión que, con el tiempo, definiría uno de los clásicos más memorables de Queen.

La química creativa en Queen

La historia de Queen está llena de anécdotas que ilustran su peculiar química. A pesar de ser cuatro compositores con estilos marcadamente diferentes, la banda supo fusionar sus talentos, lo que les permitió crear algunas de las canciones más innovadoras del rock.

May, Mercury, Taylor y Deacon, aunque en ocasiones discutían hasta el último acorde, se apoyaban mutuamente en sus respectivas composiciones. “A veces llegábamos a pelear por una sola nota”, dice May, “pero al final, siempre nos uníamos como banda”.

"Another One Bites the Dust": Éxito de Queen lanzado en 1980, escrito por John Deacon. Con su icónico bajo y ritmo funky, la canción se convirtió en un hit mundial, destacando por su estilo único y su influencia en el rock y el funk

La colaboración y la independencia de cada miembro fueron cruciales para su éxito. Por ejemplo, mientras que May se inclinaba hacia el hard rock y el rock’n’roll, canciones como Another One Bites The Dust de John Deacon o Killer Queen de Freddie Mercury mostraban las otras facetas del grupo, que oscilaban entre el funk, el pop y la balada.

“La gente no entendía cómo podíamos mezclar tantos géneros, pero eso era lo que nos hacía únicos”, afirmó May.

La influencia de la inseguridad y las relaciones

A lo largo de su carrera, May ha explicado que muchas de sus canciones están inspiradas en sus experiencias personales y emocionales. Para él, “las canciones siempre han tratado sobre relaciones, ya sean propias o de otras personas”.

Sin embargo, a pesar de la exposición emocional que sus letras pueden conllevar, May es reacio a profundizar demasiado en su significado, ya que siente que puede “revelar demasiado” y dejar al descubierto una vulnerabilidad que prefiera mantener en privado.

"Who Wants to Live Forever": Balada de Queen escrita por Brian May en 1986, que reflexiona sobre la mortalidad y el paso del tiempo. Con la emotiva voz de Freddie Mercury, se ha convertido en un himno atemporal del grupo

De esta forma, el tema de las relaciones personales y las emociones complejas, como el amor, el desamor y la lucha interna, se ha convertido en el núcleo de muchas de sus composiciones. Who Wants to Live Forever, por ejemplo, es una reflexión sobre la mortalidad, influenciada por su propio sentido de la impermanencia.

May admite que no siempre es fácil escribir sobre sus emociones, pero lo hace porque siente que es un proceso necesario: “Es una forma de ser honesto conmigo mismo”, dijo.

La evolución musical de Queen

Si bien los primeros años de Queen estuvieron marcados por la lucha y la crítica de la prensa, la banda finalmente alcanzó el éxito masivo gracias a su habilidad para reinventarse constantemente.

A medida que el grupo se adentraba en la década de los 80, Queen comenzó a incorporar más sintetizadores y sonidos electrónicos, como se escucha en su álbum Hot Space, pero sin perder su esencia rockera.

“Fue una evolución natural”, explicó May. “Siempre tuvimos que mantener el equilibrio entre la innovación y la tradición del rock”.

Las relaciones personales y emociones complejas influyen profundamente en las canciones de Brian May (Photo by Phil Dent/Redferns)

Este proceso creativo continuó a lo largo de su carrera, desde Bohemian Rhapsody hasta Radio Ga Ga, cada canción representaba una nueva etapa, un desafío para superarse a sí mismos.

“Lo que nos unía como banda era el deseo de experimentar, de probar cosas nuevas, pero también de seguir siendo nosotros mismos”, recordó May.

La colaboración con David Bowie

Uno de los momentos más icónicos de la historia de Queen fue su colaboración con David Bowie en Under Pressure. Esta colaboración, que surgió de forma casi espontánea en los estudios de Montreux, se convirtió en un hito para la banda.

"Under Pressure": Colaboración entre Queen y David Bowie lanzada en 1981. Esta poderosa canción fusiona el estilo único de ambos artistas, abordando temas de presión social y emocional, y se ha convertido en uno de los mayores clásicos de la banda

May recuerda la atmósfera creativa que rodeaba la grabación: “Había mucha energía en el aire. Bowie era increíblemente creativo y aportó algo muy especial a la canción”, dijo.

Sin embargo, como en todo proceso creativo en Queen, no estuvo exento de desacuerdos. May, al igual que el resto de la banda, no estaba completamente satisfecho con el resultado final y, con el tiempo, expresó su deseo de remezclar la canción para que reflejara mejor su contribución.

A pesar de todo, Under Pressure sigue siendo una de las canciones más queridas y representativas de Queen, y su impacto en la música es innegable.

La perfección y el futuro

Brian May, a sus 77 años, sigue siendo una figura activa tanto en el escenario como en el estudio. Aunque ha reconocido ser un perfeccionista, admite que la clave para crear la mejor música es encontrar un equilibrio entre el control y la improvisación.

“La música es un arte y una ciencia. Es el equilibrio entre lo planeado y lo instintivo lo que da lugar a las mejores canciones”, concluyó May.

La magia de Queen sigue viva, no solo en sus discos, sino también en la forma en que su música sigue siendo relevante para nuevas generaciones. Hoy, más que nunca, sus canciones siguen resonando en los corazones de millones, un testamento de su legado atemporal.

Si bien no hay certeza sobre si habrá más canciones de Queen en el futuro, May deja claro que siempre hay espacio para nuevas ideas. “Podría pasar, las ideas siguen surgiendo, pero todo depende de si esas ideas crecen y maduran”, concluyó el guitarrista, dejando abierta la puerta a un posible retorno musical.