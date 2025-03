Murió Kimberly Burch, prometida de la estrella de rock Taime Downe, tras caer por la borda de un crucero

Pese a las movilizaciones, la mujer fue hallada en sin vida. (Instagram/Kimberly Burch)

Kimberly Burch, prometida del vocalista de Faster Pussycat, Taime Downe, falleció en el mar luego de caer por la borda de un crucero. Burch, de 56 años, cayó desde el balcón de su habitación en el Explorer of the Seas, un barco de la compañía Royal Caribbean, la noche del 2 de marzo, durante la primera jornada del The 80s Cruise.

“Nuestra tripulación lanzó inmediatamente un esfuerzo de búsqueda y rescate, está trabajando con las autoridades locales y estamos brindando apoyo y asistencia a la familia de nuestro huésped durante este difícil momento. Para respetar la privacidad de la familia de nuestro huésped, no tenemos detalles adicionales para compartir”, expresó un portavoz de Royal Caribbean en un comunicado de prensa.

Se tiene conocimiento de que la mujer había abordado el crucero de siete días junto a Taime Downe, quien iba a presentarse con su banda de glam metal en el evento musical, el cual tenía escalas programadas en Nassau, San Juan y Labadee. Horas antes de su muerte, Kimberly compartió en redes sociales una foto junto al cantante con el mensaje: “Lo logramos, @the80scruise”.

Kimberly Burch escribió en redes sociales momentos antes de su trágico accidente. (Instagram/Kimberly Burch)

Algunos testigos aseguraron que poco antes de la tragedia, la víctima y el músico de 60 años habían protagonizado una acalorada discusión. Un portavoz de Royal Caribbean confirmó el incidente a Daily Mail, señalando que la tripulación inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades locales.

Por otra parte, la madre de la víctima, Carnell Burch, declaró a TMZ que fue el propio Taime Downe quien la llamó el lunes para informarle del fallecimiento de su hija. Además, afirmó que aún no está claro si ella saltó voluntariamente o cayó por accidente, aunque dijo estar segura de que ella “nunca se haría daño intencionalmente”.

Asimismo, comentó que su hija no tenía antecedentes de problemas emocionales ni depresión y que estaba entusiasmada con el viaje. Sin embargo, señaló que había estado bebiendo durante el crucero, algo que describió como “fuera de su carácter”.

La madre de Kimberly Burch aseguro que su comportamiento en el crucero no era normal. (Instagram/Kimberly Burch)

Según testigos a bordo, el incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas (hora del Pacífico), aproximadamente a 80 millas náuticas de Miami. Varios pasajeros reportaron en redes sociales que el barco se detuvo y desplegó botes de rescate con reflectores para buscar a Kimberly Burch.

Por si fuera poco, un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos informó que el suceso ocurrió a unas 20 millas de Freeport, Bahamas, y que se desplegó un helicóptero para apoyar la búsqueda, en colaboración con la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas. No obstante, la operación fue suspendida sin éxito en la recuperación del cuerpo.

Cabe destacar que Kimberly Burch y Taime Downe mantenían una relación desde hacía al menos seis años. Hasta el momento, el músico y los organizadores del The 80s Cruise no han emitido declaraciones oficiales sobre el suceso.

Kimberly Burch y Taime Downe tenían seis años de relación y estaban comprometidos. (Instagram/Kimberly Burch)

Faster Pussycat, la banda liderada por Downe, alcanzó la fama en la década de 1980 con éxitos en la escena del glam metal. Tras separarse en 1993, se reunieron en 2001 y han continuado con presentaciones esporádicas en giras de rock nostálgico.

El álbum debut homónimo de la banda fue lanzado en 1987, pero alcanzaron el pico de su éxito dos años después con su sencillo “House of Pain”, que llegó al número 28 en la lista Billboard Hot 100. Su álbum de estudio más reciente, The Power and the Glory Hole, fue lanzado en 2006.

Taime Downe se presentará próximamente con Faster Pussycat en el Monsters of Rock Cruise, que zarpa desde Miami, Florida, hasta Nassau, Bahamas, del 10 al 15 de marzo. No hay confirmación todavía sobre si el concierto de Faster Pussycat se llevará a cabo como estaba previsto.