Suspendieron el concierto de Shakira en Chile por problemas técnicos en el montaje del escenario

Shakira canceló otro concierto de su gira internacional, esta vez en Chile (crédito @sahkira/Instagram)

Shakira canceló a última hora el concierto que tenía previsto ofrecer este domingo 2 de marzo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La productora Fenix Entertainment anunció la suspensión del evento debido a inconvenientes técnicos en la instalación del escenario y aseguró que el espectáculo será reprogramado, aunque sin precisar una nueva fecha.

En un comunicado de prensa, la productora explicó que, durante el montaje del show, se detectaron fallos estructurales en la base del escenario, lo que impide el correcto desarrollo del concierto: “El suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado. La seguridad de todos -público, equipo técnico y la propia artista- es nuestra máxima prioridad”, indicó la empresa, subrayando que la situación está fuera del control de la artista y su equipo.

Ante esta situación, Fenix Entertainment afirmó que tomó la “difícil decisión” de reprogramar el evento hasta que se garanticen las condiciones óptimas para un “espectáculo perfecto al 100%” con un montaje seguro y adecuado. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la nueva fecha del concierto, ya que Shakira tampoco se ha pronunciado acerca de este inconveniente.

Productora del concierto de Shakira en Chile anuncia suspensión obligada de su show por problemas técnicos de desnivel en el escenario. (Instagram/fenixchile)

Cabe destacar que la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, con el que la cantante colombiana ha regresado a los escenarios, se caracteriza por ser una producción de gran envergadura, que cuenta con un equipo técnico altamente especializado.

Curiosamente, la cancelación de este show se produjo un día después de que Shakira arribara a Santiago de Chile, donde fue recibida por cientos de fanáticos en el aeropuerto. La multitud generó un pequeño caos mientras intentaba acercarse a la cantante para entregarle regalos y darle la bienvenida. Posteriormente, la artista se dirigió al hotel Mandarín Oriental, en la Región Metropolitana, donde numerosos seguidores han permanecido en las afueras con la esperanza de verla.

Es por ello que los seguidores de la famosa en Chile expresaron su inconformidad en las redes sociales y exigieron se les dé más certeza acerca de la nueva fecha para el espectáculo, aunque hubo quienes prefirieron que se inicie el proceso de reembolso porque algunos solo podrían asistir domingo.

Cabe destacar que no es la primera vez que Shakira pospone un concierto en lo que va de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, pues recientemente, su presentación en Medellín, Colombia, fue cancelado por problemas estructurales en el escenario. Además, días antes la cantante también suspendió un show en Lima, Perú, por complicaciones de salud. Incluso, en octubre de 2024 se anunció la reprogramación de fechas en Estados Unidos debido a la alta demanda de entradas.

Mientras Fenix Entertainment anuncia cuando se reprogramará el concierto de la artista en la capital chilena, la estrella tiene programada la siguiente parada de su tour en Argentina para el 7 de marzo de 2025 en el Campo de Polo, en Palermo.

Shakira es la artista en español con más canciones de distintas décadas en el top de Spotify

Durante la última semana, su canción “Antología”, uno de los sencillos más recordados de su álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998) superó los 500 millones de reproducciones en Spotify. Es la cuarta vez que Shakira alcanza esta cifra en la plataforma, y la primera vez que lo consigue con una composición de su repertorio de los años 90.

Por si fuera poco, la colombiana se transformó en la primera artista de habla hispana que consigue que cuatro canciones de cuatro décadas distintas superen los 500 millones de reproducciones en plataforma. Y es que a Antología se suman Hips Don’t Lie, su colaboración con Wiclef Jean incluida en Oral Fixation vol. 2 (2005), Chantaje con Maluma de El Dorado (2017), y TQG con Karol G de Las mujeres ya no lloran (2024).

El tema “Antología” de Shakira superó las 500 reproducciones en Spotify (crédito @shakira/Instagram)

Otras mujeres que han alcanzado un logro similar al de Shakira son Julieta Venegas y Jennifer Lopez, aunque solo tienen una o dos canciones que superan los 500 millones de reproducciones en la plataforma. Mientras la mexicana alcanzó esta meta con Me voy, la cantante de ascendencia puertorriqueña llegó a esa meta con On The Floor y Ain’t Your Mama.