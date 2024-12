Laura Pausini sufrió una caída durante su show en Milán

La cantante italiana se tropezó bajando las escaleras durante su más reciente show en Milán (TikTok/@melixxx10)

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó un incómodo momento durante su reciente presentación en el Unipol Forum de Milán, cuando sufrió una caída mientras interpretaba su tema “Zero”.

El incidente, ocurrido frente a miles de espectadores, generó una inmediata preocupación entre su público y rápidamente se viralizó en diversas plataformas de redes sociales.

Ataviada con una túnica de colores y botas altas de tacón, Pausini perdió el equilibrio mientras descendía por las escaleras del escenario, resbalando aproximadamente cinco peldaños.

A pesar del accidente, mostró un profesionalismo extraordinario al continuar cantando mientras permanecía sentada en el suelo, esbozando una sonrisa que rápidamente calmó a los presentes.

Laura Pausini continuó su espectáculo con profesionalismo, pese al incidente sobre el escenario (EFE/TikTok)

Sus bailarines actuaron con inmediatez, formando un círculo protector a su alrededor y ayudándola a levantarse. Entre aplausos y muestras de apoyo, la artista retomó el espectáculo. Según confirmaron posteriormente desde su equipo, la caída no le provocó lesiones considerables.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien”, dijo Laura Pausini a través de sus historias en Instagram. “No me pasó nada, tanto que ayer hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... Además, la gira continúa en Europa ahora. Me resbalé pero no me pasó nada”.

En otra publicación, expresó su gratitud al público milanés sin hacer referencia directa al incidente: “Eres Milán. Eres la fuerza que no tengo cuando tengo miedo de no lograrlo. Seis noches. Más de 60 mil personas. Gracias”.

Tras el accidente en el escenario, Pausini confirma en redes sociales que fue solo un resbalón (Instagram/@laurapausini)

Laura Pausini y su reflexión tras cumplir 50 años

A sus 50 años, Laura Pausini atraviesa un momento profesional excepcional que ratifica su posición como una de las artistas más importantes de la escena internacional.

Recientemente ganó un Globo de Oro por la canción “Io Sì” incluida en la película La vida por delante, protagonizada por Sophia Loren, y fue nominada a los prestigiosos premios Oscar. En 2023 fue reconocida como La Persona del Año en los Latin Grammy celebrados en Sevilla.

Actualmente, se encuentra inmersa en una gira mundial conmemorativa por el 30 aniversario de su carrera, una travesía que parece no tener fin y que ha requerido la ampliación de fechas. Próximamente realizará presentaciones en España: el 5 de diciembre en Málaga y el 7 en Pamplona.

La artista Laura Pausini reflexionó sobre la madurez a sus 50 años, combinando honestidad y humor (EFE/ISAAC)

En una entrevista reciente con Infobae España, Pausini se mostró sincera y vulnerable sobre el proceso de envejecimiento.

“Ahora tengo una madurez que antes no tenía, he aprendido mucho, me siento más segura en muchos aspectos. Pero no te quiero mentir, a nivel exterior, mi cuerpo no me gusta. Me canso mucho, y se me empieza a caer la cara”, confesó con una honestidad poco común entre las celebridades.

Con humor, añadió: “Preferiría cumplir 30 que 50, para qué nos vamos a engañar”. Sin embargo, también reconoció los aspectos positivos de esta etapa.

“Esto de los 50 sirve para hacer balance, para comprender si lo que has vivido hasta ese momento te ha gustado, si te has arrepentido de algo”, sostuvo.

"Me canso mucho, y se me empieza a caer la cara”, admitió la intérprete sobre este momento de su vida (EFE/Raúl Caro)

La maternidad ha sido un capítulo fundamental en su vida. Tras varios tratamientos de fertilidad y un proceso que describió como profundamente complejo, finalmente logró ser madre.

“Me costó mucho ser madre porque cuando empecé a buscarlo, no llegaba. Así que iban pasando los años, me hice varios tratamientos y empecé a obsesionarme. Sufrí mucho”, relató.

Su punto de inflexión llegó durante una gira, precisamente cuando había compuesto una canción dirigida al hijo que deseaba.

“Cuando hago el resumen de mis 50 años y me preguntan si he cumplido mis sueños, pues sí, porque tengo a mi hija al lado”, señaló con emoción.

Laura Pausini se sinceró sobre su lucha para ser madre, revelando la complejidad de los tratamientos de fertilidad y cómo logró cumplir su sueño (EFE/EPA/Chris Pizzello)

La carrera de Laura Pausini comenzó tras presentarse al Festival de Sanremo en la categoría de jóvenes talentos, donde cantó “La solitudine”, tema que marcó un antes y un después en su vida profesional y la proyectó internacionalmente.