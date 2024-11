El inesperado pedido de Cher a Meryl Streep que podría cambiar el destino de “Mamma Mia!”

Cher dijo que quiere ser parte de una cinta de Mamma Mia, pero, con Meryl Streep (REUTERS/Andrew Kelly)

La película Mamma Mia!, estrenada en 2008, fue un éxito rotundo en taquilla, alcanzando una recaudación de 600 millones de dólares a nivel mundial. Protagonizada por Meryl Streep, el personaje de Donna conquistó a los fanáticos, quienes esperaban ver a la actriz de regreso en la secuela de 2018, Mamma Mia! Here We Go Again. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que la producción fue una precuela y, además, se sabe que la icónica actriz, ahora de 75 años, evita repetir sus papeles.

A pesar de ello, Cher, quien interpretó a Ruby Sheridan, la madre de Donna, en la secuela, está convencida de que todavía hay espacio para el regreso de Streep en la franquicia. En una entrevista con Entertainment Weekly, la legendaria cantante expresó su entusiasmo por la posibilidad de una tercera entrega y confesó que le ha “suplicado” a Meryl que vuelva a interpretar su icónico papel.

La amistad entre ambas artistas se remonta a 1983, cuando trabajaron juntas en el filme Silkwood. Su estrecha relación ha llevado a Cher a pedirle, cariñosamente, a “Mary Louise” —el apodo con el que llama a Streep— que se unan en una futura entrega de Mamma Mia! para deleitar nuevamente al público.

Cher quiere volver a interpretar a la madre de Donna en Mamma Mia! pero con Mery Streep (Bei/Shutterstock)

“Sigo diciéndome: ‘Meryl, tienes que volver. Será divertido. Te lo pasarás bien. Podrás cantar’”, comentó Cher al hablar de su deseo de que Meryl Streep regrese a la franquicia de Mamma Mia!.

Además, la cantante destacó que participar en este proyecto fue una experiencia inolvidable para ella: “Fue increíblemente divertido y lo tomé como una broma, porque Mary Louise estaba allí y la amo. La idea de que yo fuera su madre era divertidísima”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de que Mamma Mia! 3 llegue algún día a los cines, Cher reveló que hay conversaciones en curso: “Yo y los que están en el poder estamos hablando de ello. No sé cuándo lo harán, pero sé que están discutiéndolo”, comentó, manteniendo viva la esperanza de un nuevo capítulo en la historia.

Por su parte, Christine Baranski, quien interpreta a Tanya, compartió en una entrevista con The Hollywood Reporter en agosto que recientemente tuvo una cena con Judy Craymer, la creadora de la franquicia.

Baranski reveló que ya hay ideas en marcha, incluso una propuesta de historia: “Todos estaremos en alguna fabulosa isla griega o croata pasándola genial”, adelantó, dejando entrever que el espíritu festivo de la saga podría regresar pronto.

Mamma Mia! 3 podría ser una realidad en los próximos años y tendría a Mery Streep de vuelta (Créditos: Universal Pictures)

En mayo, Meryl Streep le contó a Deadline que una reunión sobre el regreso de su personaje para una posible tercera parte de Mamma Mia! era “inminente”: “No sé cómo lo van a hacer. Tienen una idea. Aún no la he oído, pero está en mi agenda y me enteraré muy pronto. Por supuesto que quiero hacerlo. Creo que a la gente le encanta”, expresó la actriz.

Por su parte, Judy Craymer, la creadora de la franquicia, confirmó a Deadline que una tercera película musical ya se encuentra en “etapas iniciales”, y por supuesto, desean que Streep regrese en su rol de Donna: “No quiero exagerar, pero sé que hay una trilogía allí. Hay una historia, y creo que Meryl debería regresar. Si el guion es el adecuado, lo haría, porque realmente le encantó interpretar a Donna”, señaló Craymer.

Sin embargo, no todos comparten la misma certeza sobre el futuro musical de la franquicia. Amanda Seyfried, quien interpreta a Sophie, expresó en una entrevista con Collider que uno de los desafíos podría ser la falta de suficientes canciones de ABBA para construir una nueva película: “No hay tantas canciones de ABBA como para crear una nueva película”, indicó.

Amanda Seyfried aseguró que no hay tantas canciones de ABBA para crear una nueva película de Mamma Mia

“Me gustaría que hubiera una Mamma Mia 3 , pero te diré algo, lo he dicho antes y lo diré de nuevo y espero volver a equivocarme. No creo que haya suficientes canciones de ABBA para hacer una tercera película. Porque tendríamos que volver a utilizar ‘Super Trooper’ y tendríamos que volver a utilizar ‘Mamma Mia’ y tendríamos que utilizarlas de una forma diferente”, comentó.