Uno de los protagonistas de Monsters habló sobre su preocupación por Erik Menéndez después de conocerlo en prisión

Cooper Koch explicó cómo conocer a Erik Menéndez fue una experiencia significativa después de interpretarlo en Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (AP Foto/Nick Ut)

Cooper Koch, uno de los protagonistas de la serie de Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ha compartido su profunda conexión emocional con Erik Menéndez, uno de los hermanos que, junto a Lyle, fue condenado por el asesinato de sus padres en 1989. Koch, quien lo interpreta en la serie, habló sobre el impacto que tuvo en él conocer al hombre que representaba en la pantalla, destacando que este encuentro en la prisión fue uno de los momentos más significativos de su vida.

“Prepararme para interpretarlo fue, de alguna manera, prepararme para conocerlo”, afirmó Koch en una entrevista con Deadline durante la gala del Museo de la Academia. A través de su trabajo, Koch desarrolló una fuerte empatía hacia Erik Menéndez, una figura que ha sido objeto de fascinación y controversia desde su juicio a principios de los años noventa. Monsters, la serie producida por Ryan Murphy, revive el caso de los hermanos Menéndez, quienes han cumplido una condena de cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty.

La serie se adentra en los aspectos más oscuros de la vida familiar de los Menéndez, incluyendo las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico que los hermanos han alegado haber sufrido a manos de su padre. Para Cooper Koch, este relato no solo le sirvió como preparación actoral, sino que también lo llevó a desarrollar un vínculo profundo con la historia de Erik Menéndez.

La serie Monsters revisita el juicio de los noventa de los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Desarrollé una profunda preocupación por él. Le creo. Creo que es una persona increíble. Y luego de interpretarlo, conocerlo fue una de las experiencias más gratificantes y especiales que creo que jamás tendré en mi vida”, expresó el actor.

El encuentro en la prisión

El actor de 28 años tuvo la oportunidad de conocer a Erik Menéndez en persona, en la Institución Correccional Richard J. Donovan en San Diego, California, después de que la serie se estrenara en Netflix. Este encuentro no solo fue un evento emocional para Koch, sino también un momento de conexión con alguien cuya historia había llegado a conocer de forma íntima a través de su interpretación.

Junto a Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kris Jenner, Koch visitó a los hermanos Menéndez y a otros reclusos en un círculo en el que los internos compartían sus historias de vida. Según el actor, la reunión fue “nerviosa al principio”, pero pronto se sintió cómodo al encontrarse con Erik Menéndez, con quien ya había mantenido contacto previo a través de llamadas telefónicas.

Koch desarrolló fuerte empatía por Erik Menéndez y compartió su experiencia de visitarlo en la prisión de San Diego (REUTERS/Mario Anzuoni/ Evan Agostini/Invision/AP)

“Sabía que ya teníamos una camaradería, ellos sabían dónde me posicionaba. Les dije que los apoyaba y que les creía”, dijo Koch en una entrevista para People.

Al llegar, fue recibido calurosamente por Erik y Lyle, y pudo abrazar a ambos. Durante la reunión, Koch se sentó junto a Erik, escuchando las historias de los demás internos. El actor describió el encuentro como un momento de conexión inmediata, en el que Erik Menéndez mostró su lado más humano, lejos de la imagen oscura que ha sido proyectada en los medios y en los tribunales.

Un episodio emocional

Uno de los momentos más impactantes para Koch durante el rodaje de Monsters fue la filmación del quinto episodio, que consiste en una sola toma de 35 minutos donde Erik Menéndez relata los abusos que él y su hermano Lyle sufrieron a manos de sus padres. El actor recordó cómo rompió en lágrimas al leer el guion por primera vez, emocionado por la profundidad de la escena y el peso emocional que conllevaba.

Ryan Murphy produce la serie que revive el caso Menéndez, explorando aspectos oscuros de su vida familiar (Cortesía de Netflix © 2024)

“Ryan me dijo que había conseguido el papel, y ese mismo día me contó que iba a tener ese episodio. Siempre estuvo planeado así, una sola escena y una sola toma, y no cambió en absoluto desde la primera vez que lo leí”, dijo Koch.

La serie, que ha sido uno de los títulos más comentados en Netflix desde su estreno, ofrece una mirada crítica sobre el caso que acaparó la atención pública en los años noventa. Según la descripción oficial de Netflix, Monsters “se sumerge en el caso histórico que sacudió al mundo y pavimentó el camino para la fascinación moderna por el crimen verdadero, cuestionando a las audiencias: ¿Quiénes son los verdaderos monstruos?”.

El caso Menéndez, nuevamente abierto

A pesar de que los hermanos Menéndez han estado cumpliendo sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional desde 1996, su caso ha sido reexaminado en los últimos años, con nuevas pruebas que sugieren un patrón de abusos que podría cambiar la percepción de sus acciones.

Las nuevas evidencias presentadas sobre abuso podrían impactar en el futuro legal de los hermanos Menéndez (Crédito: AP)

En mayo de 2023, se presentó una moción legal que pedía la revisión de las condenas de los hermanos tras la aparición de un antiguo miembro de la banda Menudo, quien afirmó haber sido abusado sexualmente por José Menéndez, el padre de Lyle y Erik, lo que daría credibilidad a las afirmaciones de los hermanos sobre los abusos.

Incluso el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, ha declarado que no cree que los hermanos deban pasar el resto de sus vidas en prisión. Una nueva audiencia para los Menéndez está programada para el 26 de noviembre, lo que podría significar un giro en el destino de estos dos hombres que, durante más de tres décadas, han vivido tras las rejas por un crimen que, según ellos, cometieron para salvar sus propias vidas.