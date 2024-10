Tom Holland lanzó una línea de cerveza sin alcohol y reveló la sorprendente forma en que Zendaya lo ayudó en el proceso

Tom Holland lanza una línea de cerveza sin alcohol y revela la sorprendente forma en que Zendaya ayudó en el proceso

En enero de 2022, Tom Holland, famoso por su papel en Spider-Man: No Way Home, tomó una decisión crucial para su bienestar: dejar de beber alcohol. Esta elección no fue fácil para el actor, quien desde entonces ha sido abierto acerca de los desafíos que enfrentó en su camino hacia la sobriedad. Holland confesó que se dio cuenta de que su relación con el alcohol se había vuelto problemática. Participó inicialmente en el reto del “enero seco”, una práctica común en la que las personas intentan pasar el mes sin consumir alcohol, con la esperanza de reevaluar sus hábitos de consumo.

Holland relató que los primeros meses fueron difíciles, con la intención inicial de permanecer sobrio hasta su cumpleaños, el 1 de junio. Sin embargo, al alcanzar los seis meses, sintió un cambio profundo en su bienestar. Lo describió como uno de los mayores logros de su vida, y no solo por el tiempo que había pasado sin beber, sino por la sensación de control y satisfacción personal que había recuperado en el proceso. Este logro no solo marcó una transformación en su vida personal, sino que también inspiró la creación de su propia marca de cerveza sin alcohol, un producto que, según él, habría facilitado su viaje hacia la sobriedad.

El éxito personal de Tom Holland al dejar el alcohol lo llevó a explorar el creciente mercado de las bebidas sin alcohol. Así nació Bero, su marca de cervezas sin alcohol, un proyecto que describió como una verdadera pasión. Holland comenzó a investigar y probar diversas opciones en este sector y se dio cuenta de que había espacio para innovar y ofrecer algo diferente. Al asociarse con John Herman, un veterano en la industria de las bebidas, se propuso crear una línea de cervezas que pudiera satisfacer tanto a quienes buscan alternativas sin alcohol como a aquellos que simplemente desean disfrutar de una buena cerveza sin los efectos del alcohol.

Bero fue presentada oficialmente en octubre de 2023, con tres variedades: Kingston Golden Pils, una versión fresca de una pilsner europea; Edge Hill Hazy IPA, con sabores tropicales y lupulados; y Noon Wheat, una cerveza de trigo con un toque cítrico. Cada una de estas cervezas fue diseñada meticulosamente para ofrecer una experiencia de sabor de alta calidad, algo que Holland consideraba esencial para hacer de Bero una opción atractiva.

Holland comentó que, a pesar de ser una celebridad, nunca había encontrado un proyecto de marca que realmente lo apasionara hasta este. El proceso de creación de Bero no fue simplemente un acuerdo comercial para él, sino una oportunidad para ofrecer un producto que, en sus propias palabras, habría hecho su primer año de sobriedad mucho más fácil.

A pesar de que Zendaya, pareja de Tom Holland y compañera de reparto en las películas de Spider-Man, no es una fanática de la cerveza, jugó un papel inesperado en el desarrollo de Bero. Durante las primeras rondas de pruebas de sabor, Zendaya, quien no bebe cerveza en absoluto y de hecho la “odia completamente”, fue una de las primeras personas en probar las versiones iniciales de la bebida.

Lo curioso, como contó Holland en tono de broma, fue que cuando Zendaya probó las cervezas de Bero, su reacción fue sorprendentemente positiva, diciendo que eran realmente sabrosas. Sin embargo, para él, esto fue motivo de risa e incertidumbre, ya que si alguien que no disfruta de la cerveza la encontraba agradable, se preguntó si eso realmente era una buena señal.

A pesar de este comentario, la contribución de Zendaya ayudó en el proceso de perfeccionamiento de las cervezas, confirmando que incluso aquellos que no son aficionados al sabor tradicional de la cerveza podrían encontrar en Bero una opción refrescante y accesible.

Tom Holland no solo puso su esfuerzo en la creación de las cervezas de Bero, sino que también quiso que cada una de las variedades reflejara aspectos personales y significativos de su vida. Las referencias no son casuales, y se extienden tanto a los nombres de las cervezas como a los diseños de las latas, lo que le da al producto una conexión íntima con su historia.

La primera variedad, Kingston Golden Pils, rinde homenaje a su ciudad natal, Kingston Upon Thames, en Inglaterra. Esta pilsner fresca está inspirada en las cervezas europeas clásicas, pero con un toque renovado. La segunda cerveza, Edge Hill Hazy IPA, toma su nombre de la escuela a la que asistió Holland en su juventud, y presenta un perfil tropical y lupulado, lo que la convierte en una IPA brumosa con un sabor más aventurero. Por último, Noon Wheat, una cerveza de trigo con un toque cítrico, fue bautizada en honor a su perro, Noon, un compañero leal en su vida diaria.

Además, las latas de Bero también están diseñadas para destacar. De color dorado y con tonos joya, evitan intencionadamente el uso del típico color azul de muchas cervezas norteamericanas. En su lugar, cada lata presenta un emblema de una trucha, un símbolo que hace referencia directa a la ciudad natal de Holland, que también es conocida por este pez. Estos detalles personales no solo añaden un toque único a las cervezas de Bero, sino que también permiten a los seguidores de Holland conectar con el producto de una manera más profunda.

Bero, la marca de cervezas sin alcohol de Tom Holland, no solo se enfoca en la calidad y los detalles personales, sino también en una estrategia de distribución que promete hacerla accesible a una amplia audiencia. Actualmente, Bero se vende en línea, donde los consumidores pueden elegir entre diferentes opciones de empaques: desde paquetes de seis cervezas individuales a un precio de $16, hasta opciones más grandes, como paquetes de 12 cervezas por $30, 18 por $45 y 24 por $55. Además, la marca ofrece un paquete mixto de 12 cervezas por $33.50, que incluye una variedad de sabores para aquellos que quieran probar las diferentes opciones.

Aunque por el momento las cervezas están disponibles exclusivamente en línea, Bero tiene planes de expansión significativos. Se espera que a principios de 2025, la marca comience a distribuirse en las tiendas Target de todo el país, lo que permitirá a los consumidores encontrar estas cervezas sin alcohol directamente en las tiendas físicas. Esta estrategia refleja la ambición de Holland de hacer que Bero llegue a un público más amplio, tanto para aquellos que buscan una alternativa sin alcohol como para los fanáticos de la cerveza artesanal que deseen probar algo diferente.