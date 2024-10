Paul McCartney llega a Latinoamérica: los covers latinos de “The Beatles” que quizás no conocías

Artistas como Celia Cruz, Fito Páez, Alejandra Guzmán y Richie Zellon han rendido homenaje a la famosa banda británica mediante su música (composición: Infobae)

Paul McCartney está de regreso en Latinoamérica con su esperada gira “Got Back”, la cual comenzó este 1 de octubre en Uruguay y se extenderá a países como Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica y México a lo largo de octubre y noviembre. Este regreso promete ofrecer a los fans un viaje nostálgico a través de sus más grandes éxitos, combinando el legado musical de McCartney con la energía de los públicos latinos.

Así, mientras el músico de 82 años prepara sus shows, es un buen momento para explorar el impacto de The Beatles en la música en español. A lo largo de los años, diversas bandas latinoamericanas han rendido homenaje a los clásicos de la agrupación británica, creando versiones únicas que al día de hoy siguen siendo bastante curiosas. ¿Cuáles son y quiénes las cantan?

Celia Cruz - “Ob-La-Di, Ob-La-Da”

La canción fue adaptada por Celia Cruz en 1996 como parte de un tributo tropical a los Beatles, incluyendo referencias personales a su vida y su esposo

“Ob-La-Di, Ob-La-Da” fue compuesta por McCartney en un estilo que imita el ska jamaicano y toma su título y coro de una frase popularizada por Jimmy Scott, un músico nigeriano radicado en Londres. Tras el lanzamiento del álbum, la canción se publicó como sencillo en varios países, alcanzando el primer lugar en las listas de Australia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Alemania Occidental.

La icónica cantante cubana, participó en 1996 en un “tributo tropical a los Beatles” en Estados Unidos, junto a figuras de la salsa como Tito Nieves, Oscar D’León, Tito Puente y Cheo Feliciano. Este homenaje incluyó una adaptación de la canción escrita por Paul McCartney y lanzada originalmente en 1968 como parte del famoso álbum doble de los Beatles conocido como “The White Album”.

Celia, conocida como la “guarachera de Cuba”, desarrolló su fama internacional en Estados Unidos tras haber dejado su país natal a principios de la década de 1960 debido a su oposición al régimen de Fidel Castro. En el tributo a los Beatles, Cruz adaptó la letra de “Ob-La-Di, Ob-La-Da” para hacer referencia a ella y a su esposo, Pedro Knight.

Los DuraBeat ft. Fito Paez - “She Came In Through the Bathroom Window”

“She Came In Through the Bathroom Window” es una de las joyas del álbum Abbey Road de The Beatles, lanzado en 1969. Escrita por Paul McCartney y acreditada a la famosa dupla Lennon-McCartney, esta canción destaca por su melodía pegajosa y su peculiar narrativa. Inspirada en una anécdota real, McCartney se basó en la historia de una fan que entró a su casa a través de la ventana del baño.

En 2005, la banda argentina Los Durabeat rindió homenaje al cuarteto con su álbum “Homenaje a los Beatles”, en el que incluyeron una versión del tema cantada junto a Fito Páez. El disco, que también contó con la participación de destacados músicos argentinos como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, es de las pocas producciones que juntó a varios artistas conocidos para dar tributo a los Fab Four en el rock en español.

Páez, aclamado por su estilo único y su lirismo profundo, ha reconocido en múltiples ocasiones la importancia de Lennon y McCartney en su formación como artista. Tanto es su amor por el cuarteto que en una ocasión reveló cómo lo afectó la muerte de John: “Acababan de matar a John Lennon. Fui hasta la puerta de la escuela y allí me quedé fumando unos Pall Mall cortos, sin temor a que me descubriera algún celador. Fue una mañana triste. A mis 17 ya me conocía su obra casi de memoria”.

Richie Zellon - “Tomorrow Never Knows”

Richie Zellon fusionó el jazz con ritmos afroperuanos en su versión de "Tomorrow Never Knows" en 2005, destacando su creatividad en el álbum "Beatles Afro Peruvian Jazz Tribute"

En 2005, Richie Zellon dio un giro innovador a la música de los Beatles al fusionar el jazz con ritmos afroperuanos en su álbum “Beatles Afro Peruvian Jazz Tribute”. En este trabajo, Zellon reinterpretó la canción “Tomorrow Never Knows” utilizando la marinera, un ritmo tradicional peruano bastante característico en la costa del país sudamericano.

Zellon, nacido en Perú, de padre estadounidense y madre brasileña, comenzó su carrera como guitarrista de rock antes de ser cautivado por el jazz, lo que lo llevó a fusionarlo con ritmos afroperuanos a principios de la década de 1980. A lo largo de su carrera, ha adaptado temas de artistas como Jimi Hendrix y Deep Purple.

El tema, lanzado en 1966 como la pista final del álbum “Revolver”, marcó un cambio radical en la música de la banda. La canción, escrita principalmente por Lennon, fue inspirada por sus experiencias con el LSD y el libro The Psychedelic Experience de Timothy Leary, Richard Alpert y Ralph Metzner. Esta composición se destacó por su uso pionero de técnicas de grabación como el muestreo y la manipulación de cintas, elementos que eran inusuales en la música pop de la época.

“Here Comes El Son: Songs of the Beatles with a Cuban Twist”

El álbum "Here Comes El Son" fue grabado en La Habana en el año 2000, mezclando música de los Beatles con géneros tradicionales cubanos como son, cha cha cha y bolero

“Here Comes El Son: Songs of the Beatles with a Cuban Twist” es un álbum fascinante que fusiona la icónica música de The Beatles con la rica tradición musical cubana. Grabado en La Habana en el año 2000, este disco destaca la diversidad de estilos de la isla, incluyendo son, cha cha cha, bolero, guagancó, danzón y, en un caso particular, el son güajiro en la reinterpretación de “Here Comes The Sun” de George Harrison.

La relación de Cuba con la música de los Beatles ha sido compleja. En los primeros años de la revolución cubana, las canciones de la banda británica fueron oficialmente prohibidas y se escuchaban en secreto, un reflejo de las tensiones culturales de la época. Sin embargo, el tiempo ha traído un cambio significativo: hoy en día, la música del cuarteto es celebrada en la isla, donde incluso se erigió una estatua de John Lennon, simbolizando el reconocimiento de su legado.

El álbum incluye contribuciones de talentosos artistas cubanos que aportan su estilo único a los clásicos de la banda británica. Al reinterpretar temas como “We Can Work It Out”, que se transforma en un vibrante son, y “Hey Jude”, que se convierte en un son-guajira irresistiblemente bailable, los músicos logran capturar la esencia tanto de la música cubana como de la británica.

Menciones honrosas

Laredo llamó "Mirlo" a esta versión de "Blackbird" de The Beatles y está incluida en su LP "Laredo", editado en 1978.

La obra de The Beatles es bastante extensa, por lo que la lista de covers de sus canciones más famosas queda bastante corta. Y es que a lo largo de los años, la agrupación británica no solo ha inspirado a diversas estrellas musicales, sino que han recibido diferentes versiones de sus temas de todas partes del mundo. Por ello, aquí una lista con otros tracks que valen la pena escuchar y que tienen sus letras cambiadas al español:

Alejandra Guzmán - “Twist y gritos” (“Twist and Shout”)

Los Shippy’s - “Señor Cartero” (“Mr. Postman”)

Los Mustang - “Please Please Me”

Los Buitres - “Love Me Do”

Laredo - “Mirlo” (“Blackbird”)

La cantante mexicana Alejandra Guzmán lanzó "Twist y gritos" como parte de su segundo álbum titulado "Dame tu amor" en 1989

Tin Tan (Germán Valdés) - “Quiero rascarme aquí” (“I Want to Hold Your Hand”)

Los Ángeles - “La ayuda de la amistad” (“With a Little Help from My Friends”)

The Sandpipers - “Ayer” (“Yesterday”)

El Príncipe Gitano - “Obladi Oblada”

Los Ángeles Azules - “La vi allá” (“I Saw Her Standing There”)

Los Ángeles Azules reinterpretaron "I Saw Her Standing There" en español como "La vi allá", contribuyendo a la rica tradición de versiones latinas de clásicos de The Beatles

Carmen Sevilla - “Yellow Submarine”

Juan y los Matemáticos - “Cuando tenga 64″ (”When I’m 64″)

Cuatro Apriori - “La verdad” (“No Reply”)

Los Temerarios - “Voy a perder a esa chica” (“You’re Gonna Lose That Girl”)