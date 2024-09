El día que Ashton Kutcher se enfermó por emular la dieta de Steve Jobs

La imitación literal de la dieta de Jobs, basada principalmente en frutas, nueces y semillas, desencadenó graves problemas de salud en Kutcher (Reuters)

Ashton Kutcher llevó su dedicación actoral al extremo para interpretar a Steve Jobs. Durante la preparación para la película “Jobs” (2013), el actor decidió imitar la vida del cofundador de Apple, incluyendo su controversial dieta frugívora. Esto no fue simplemente un cambio de rutina; Kutcher terminó en el hospital debido a complicaciones de salud graves, producto de una alimentación que lo dejó al borde del colapso.

Jobs mantuvo una estricta dieta frugívora durante gran parte de su vida. Esta consistía en consumir casi exclusivamente frutas, nueces y semillas. A veces, llegaba a alimentarse solo de un tipo de alimento durante semanas. Era común que bebiera tanto jugo de zanahoria que su piel adquiría un tono anaranjado. Kutcher decidió seguir este régimen de manera literal.

La entrega de Kutcher a su papel implicó una transformación física y un riesgo significativo para su salud (Captura de video)

Sin embargo, la experiencia resultó en una crisis física. Dos días antes de iniciar el rodaje, Kutcher se encontró incapacitado por un fuerte dolor abdominal que lo obligó a acudir al hospital. Allí, los médicos le diagnosticaron pancreatitis, una inflamación severa del páncreas que lo dejó bajo tratamiento. En retrospectiva, el actor describió esta experiencia como “realmente aterradora”, ya que Jobs murió de cáncer pancreático en 2011. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Kutcher, quien se sintió abrumado al enfrentar una enfermedad vinculada con el papel que interpretaría.

La intensa transformación para el papel

La falta de proteínas y nutrientes esenciales colapsó el sistema pancreático del actor, provocándole una inflamación severa (Captura de video)

Kutcher emprendió una transformación física y emocional para el papel. Bajó entre 6 a 8 kilos para retratar al joven Jobs, un hombre delgado y obsesionado con su salud. Sin embargo, el cambio de peso no fue lo único que definió su preparación. Durante meses, el actor se sumergió en las grabaciones de discursos y entrevistas del empresario, estudiando cada gesto y patrón de movimiento. Incluso, Kutcher llegó a adoptar ciertos hábitos de Jobs, como caminar descalzo, usar sandalias Birkenstock y realizar sus actividades diarias tratando de imitar la particular forma de caminar de Jobs.

El actor encontraba una fuerte conexión con el empresario más allá de la dieta. Kutcher admiraba la capacidad de Jobs para superar fracasos y reinventarse constantemente. Durante una entrevista a Usa Today, expresó su fascinación por la habilidad de Jobs de “caer y levantarse”.

Los riesgos de la dieta frugívora

Steve Jobs falleció en 2011 debido a un cáncer de páncreas (Getty Images)

Jobs descubrió la dieta frugívora en su juventud y la consideraba una forma superior de alimentación. Inspirado por libros como “Mucusless Diet Healing System” de Arnold Ehret, se convenció de que la fruta tenía propiedades curativas. Creía que este régimen purificaba el cuerpo y potenciaba el rendimiento mental y físico. Kutcher, decidido a entender al personaje, emuló estos hábitos de forma estricta, bebiendo grandes cantidades de jugo de zanahoria y alimentándose solo de frutas durante semanas.

Este enfoque llevó al actor a un peligroso desequilibrio nutricional. La falta de grasas, proteínas y vitaminas esenciales afectó sus niveles de insulina y alteró el funcionamiento de su páncreas. Los especialistas advierten que la dieta frugívora puede causar serias deficiencias nutricionales, comprometiendo órganos vitales. Una alimentación basada únicamente en frutas y algunos frutos secos no garantiza la obtención de todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. En el caso de Kutcher, la falta de supervisión médica durante este proceso lo dejó vulnerable a complicaciones como la pancreatitis.

Kutcher subraya la importancia de contar con asesoramiento médico antes de adoptar cambios drásticos en la alimentación (Reuters)

Kutcher fue hospitalizado dos veces debido a la pancreatitis, causada por la dieta extrema que decidió seguir para el papel. En un momento, el actor llegó a comer únicamente uvas, poniendo aún más en riesgo su salud.

La dedicación del actor a su interpretación de Jobs llamó la atención de sus colegas. Joshua Michael Stern, director de la película, destacó a The Guardian el compromiso extremo del actor, quien ajustó cada aspecto de su vida para parecerse a Jobs. La filmación cronológica de la película permitió que Kutcher ganara peso progresivamente, reflejando así la transformación física de Jobs desde sus primeros años hasta su rol de magnate tecnológico. Finalmente luego de este difícil momento, pudo superar su enfermedad y estar completamente sano. Pero aprendió una lección. No emular la extrema dieta de Steve Jobs, o quizás no comprometerse tanto en un personaje.