El increíble patrimonio millonario de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació en el Bronx y comenzó su carrera como bailarina en un programa de televisión en 1991 (Prime Video)

Cuando se nombra a Jennifer Lopez, probablemente la primera imagen que viene a la mente es la de una exitosa cantante o actriz. Sin embargo, detrás de su imponente presencia artística, se encuentra una astuta empresaria que construyó un imperio financiero. Con un patrimonio neto que superaba los 150 millones de dólares en 2020, según Forbes, Lopez ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos, asegurando su lugar no solo en la industria del entretenimiento, sino también en el mundo empresarial. Desde su icónica marca de fragancias hasta inversiones inmobiliarias estratégicas, la cantante de “On the Floor” ha demostrado un olfato certero para los negocios.

Sus primeros éxitos

Uno de sus primeros grandes éxitos comerciales fue el lanzamiento de su fragancia Glow by JLo en 2002, la cual rápidamente se convirtió en la más vendida en Estados Unidos. A esto le siguió una línea de ropa y la expansión de su marca de perfumes, que alcanzó ventas superiores a los 2 mil millones de dólares en 2012.

Además, Lopez ha realizado colaboraciones con reconocidas marcas de moda como Versace, Inglot Cosmetics y Coach, y más recientemente, con la firma de lencería Intimissimi para promocionar su álbum This Is Me... Now. En cuanto a sus propios emprendimientos, fundó JLo Beauty en 2020, un negocio que refleja su enfoque en el cuidado de la piel, inspirado por décadas de preguntas de admiradores sobre su rutina de belleza.

La actriz y cantante se convirtió en la latina con mejores ingresos de Hollywood tras interpretar a Selena Quintanilla

A nivel inmobiliario, Jennifer Lopez ha sido propietaria de varias propiedades de lujo a lo largo de su carrera. Entre las más notables, se destaca una mansión en Bel Air, que vendió por 34 millones de dólares en 2023, y su penthouse en la ciudad de Nueva York, vendido en abril de 2024. La cantante también adquirió junto a Ben Affleck una residencia en Beverly Hills en 2023, valuada en 60 millones de dólares, aunque la propiedad fue puesta en venta poco después. Este historial de compras y ventas muestra una astuta administración de sus inversiones, siempre eligiendo ubicaciones prime y propiedades de alto valor.

Los comienzos de una estrella: desde el Bronx hasta Hollywood

La historia de Jennifer Lopez comienza en el barrio del Bronx en Nueva York, donde fue criada por una familia trabajadora de origen puertorriqueño. Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio como bailarina en el programa de televisión In Living Color en 1991, pero su gran salto a la fama llegó cuando interpretó a la icónica Selena Quintanilla en la película Selena (1997). Esta actuación le valió no solo el reconocimiento del público y la crítica, sino también un lugar destacado en Hollywood, convirtiéndose en la actriz latina mejor pagada de la época luego de ganar 1 millón de dólares por este papel.

Desde 2002, las fragancias de Jennifer Lopez han generado ingresos superiores a 2 mil millones de dólares (Getty)

Lopez no solo brilló en la gran pantalla, sino que también conquistó la industria musical. En 1999, lanzó su primer álbum de estudio, On the 6, que incluyó éxitos como “If You Had My Love” y “Waiting for Tonight”. Este álbum marcó el inicio de su exitosa carrera en la música pop, que posteriormente la llevaría a vender más de 80 millones de discos en todo el mundo.

Diversificación en cine, televisión y colaboraciones

A medida que su carrera avanzaba, Jennifer Lopez siguió diversificándose, no solo protagonizando comedias románticas exitosas como Maid in Manhattan y The Wedding Planner a principios de los 2000, sino también como jurado en programas de gran audiencia: American Idol y World of Dance. Estas participaciones en televisión la mantuvieron vigente en la cultura popular y le generaron importantes ingresos adicionales.

Además de su carrera artística, Lopez ha trabajado en colaboraciones estratégicas con marcas globales. Su larga relación con Versace ha sido notable, especialmente después de usar su famoso vestido verde en los Grammy de 2000, que se convirtió en un fenómeno cultural. Otras colaboraciones incluyen una línea de zapatos con DSW y su más reciente emprendimiento, Delola, una marca de spritz que lanzó en 2023.

Jennifer Lopez ha colaborado con marcas de renombre como Versace, Coach e Inglot Cosmetics (EFE)

Los números detrás del éxito

Hasta 2022, Lopez había acumulado alrededor de 15 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y protagonizado más de 40 películas, que juntas superaron los 3 mil millones de dólares en recaudación de taquilla. Entre sus proyectos más recientes se destacan la película The Mother de 2023, que fue la más vista en Netflix, y Marry Me de 2022, que recaudó 50 millones de dólares y se convirtió en la película más transmitida en la plataforma Peacock.

Más allá de sus éxitos comerciales, también ha demostrado un fuerte compromiso con causas benéficas. En 2021, fundó Limitless Labs, una organización dedicada a apoyar a las empresarias latinas. También se asoció con la organización sin fines de lucro Grameen America, con el objetivo de otorgar 14 mil millones de dólares en préstamos a pequeñas empresas propiedad de latinas para 2030. Lopez ha donado en repetidas ocasiones las ganancias de sus conciertos a causas benéficas, como cuando donó 1 millón de dólares a Puerto Rico tras el huracán María en 2017.

Lopez ha pasado de ser “Jenny from the Block” a una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo, utilizando su plataforma para generar cambios y dejar una huella significativa, tanto en la industria como en la filantropía.