Jennifer Lopez: la historia de sus cuatro divorcios y la vida actual de los hombres que marcaron su vida

Una historia de amor no se parece a nada que hayas visto antes, impregnada de historias mitológicas y sanación personal. (Prime Video)

“El amor ha sido mi tema favorito desde que me convertí en artista y comencé a hacer música”, dijo Jennifer López a inicios del 2024, mientras presentaba su proyecto más ambicioso. En su película This Is Me Now... A Love Story, la cantante exploraba el romance y el desamor que la han acompañado a lo largo de su vida.

Aunque J.Lo evita describir la pieza como una autobiografía —prefiere presentarla como una ficción “meta” inspirada en sus experiencias—, el material de 45 minutos de duración sí tiene muchas coincidencias con su vida personal.

Una de las secuencias muestra a La Artista (nombre que tiene el personaje de López en la ficción) totalmente entusiasmada mientras camina de blanco hacia el altar. Sin embargo, hay tres novios distintos en la narrativa que es musicalizada con “Can’t Get Enough” en la voz de López.

En su película "This Is Me Now... A Love Story", López explora el romance y el desamor de su vida personal (Prime Video)

El segmento de baile y música es acompañado por mordaces comentarios de sus amigos. Algunos de ellos, escépticos por el futuro del enlace, murmuran, “la tercera es la vencida”, mientras otros aplauden el optimismo de la protagonista. Sin embargo, el desenlace de las tres uniones es la sala de consejería matrimonial con un veredicto final: divorcio.

Y, como retrata la ficción, esos fracasos románticos no detienen el impulso de La Artista por la búsqueda de su “verdadero amor”.

Una romántica empedernida, así se calificaba la solista, quien al momento de estrenar dicha película disfrutaba de su reencuentro con Ben Affleck, un idilio que había dejado en 2004 y que volvió a su vida dos décadas después.

Ahora, en agosto, López vive un nuevo giro dramático en su historia. Tras un rumoreado distanciamiento y coincidiendo con el aniversario de su ceremonia de bodas en Georgia, la actriz presentó una solicitud de divorcio para ponerle fin a su enlace con el actor de Pearl Harbor.

¿Qué pasó con los matrimonios anteriores de López? Estos son los personajes que fueron parte de su agitada vida romántica

Ojani Noa: 1997-1998

Su primera unión fue con el actor y productor cubano Ojani Noa, pero duró solo 11 meses (AP Photo)

El primer matrimonio de Jennifer López fue con el actor y productor cubano Ojani Noa, quien en ese momento trabajaba como mesero y estaba explorando opciones en el modelaje. La pareja se casó en 1997, pero su unión duró apenas 11 meses, culminando en un divorcio en enero de 1998.

J.Lo ha mencionado antes que “no cuenta” sus dos primeros matrimonios, pues fueron muy cortos y ella era muy joven. En un video para su gira “It’s My Party”, atribuyó esos votos iniciales al deseo de evitar la soledad.

“No es como funciona. Es una mala razón [para casarse]. La razón correcta es cuando encuentras a a alguien que te haga crecer”, aseguró.

La cantante tuvo otros problemas legales con su expareja por la publicación de libros sobre su relación (Archivo)

Las asperezas entre Noa y López no concluyeron tras su divorcio. En 2006, López tomó acciones legales contra su exmarido cuando este intentó publicar un libro sobre su matrimonio. Además, en 2009, López envió una carta de cese y desista para detener la producción de un mockumentary titulado How I Married Jennifer López: The J.Lo and Ojani Noa Story, que también estaba basado en su breve relación.

Actualmente, Ojani Noa se dedica a la actuación y trabaja como entrenador personal, según se describe en su perfil de Instagram.

Hoy en día, Ojani Noa se desempeña en varias actividades, destacando su trabajo como entrenador personal y modelo (Créditos: Instagram/Ojani Noa

Cris Judd: 2001-2003

Para el año 2000, la carrera de J.Lo había despegado y era una de las actrices mejor pagadas. En esas circunstancias, López conoció al bailarín Chris Judd, con quien grababa el video musical de la canción Love Don’t Cost a Thing. La conexión entre ambos fue inmediata, y en septiembre de 2001 se casaron en una ceremonia que rápidamente atrajo la atención mediática.

En 2001, Lopez se casó con el bailarín Chris Judd, pero se divorciaron en 2003 debido a la excesiva atención mediática (Wintersteller/BEI/Shutterstock)

No obstante, la relación no prosperó. En julio de 2002, López presentó la solicitud de divorcio, alegando “diferencias irreconciliables”, y la separación se hizo oficial en 2003.

Cris Judd, quien se enamoró a primera vista de López, recordó en una entrevista con Oprah Winfrey cómo fue el primer encuentro. “Cuando Jennifer entró, le di la mano y nos miramos. Y en mi cabeza pensé, ‘Oh, Dios mío, me voy a casar con esta mujer’”.

A pesar de ese chispazo inicial, Judd atribuyó el desgaste de la relación a lo expuesto que se sentía por la mirada del público. En una entrevista con Us Weekly, el hombre describió a su boda como “un circo”, ya que la pareja incluso tuvo que alquilar el espacio aéreo para mantener la privacidad durante el evento.

En diálogo con Vibe, López también se refirió a estas segundas nupcias. “Amaba a Cris, todavía lo amo, es una de las mejores personas. Esto no fue fácil de dejar, pero no teníamos lo necesario para que un matrimonio funcionara”, confesó.

Actualmente, el bailarín está casado con Kelly A. Wolfe y tienen una hija.

Marc Anthony 2004 - 2014

La relación más larga de Jennifer fue con el cantante Marc Anthony, con quien se casó en 2004 y tuvieron dos hijos antes de separarse en 2011 (Shutterstock)

Jennifer López y Marc Anthony se conocieron en 1998 mientras él participaba en el musical de Broadway The Capeman. Lo que comenzó como una amistad cercana, y una colaboración musical en la canción “No me Ames”, eventualmente llevó a una relación romántica.

En junio de 2004, la pareja sorprendió al público al casarse en una ceremonia privada, poco después de que la ruptura definitiva de López con Ben Affleck.

Cuatro años después de su boda, en 2008, López y Anthony se convirtieron en padres de los mellizos, Max y Emme. Este hito marcó un momento importante en su relación, pero también coincidió con el comienzo de tensiones entre los cónyuges.

En julio de 2011, los vocalistas anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, describiéndola como “una decisión muy difícil” y asegurando que habían llegado a una “conclusión amistosa en todos los aspectos”.

La cantante ha vuelto a colaborar con su exmarido en presentaciones musicales especiales (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

En una entrevista con W Magazine en 2016, López reflexionó sobre el fin de su matrimonio, admitiendo que “no fue el sueño que esperaba” y que encontrar el perdón tras el divorcio no fue fácil. “Marc es el padre de mis hijos, y eso nunca desaparecerá. Así que tengo que trabajar para hacer las cosas bien. Y ese es, de lejos, el trabajo más difícil”, expresó la cantante.

Marc Anthony, ahora casado con Nadia Ferreira, también ha mantenido una postura cordial con su exesposa. “Siempre nos hemos llevado bien desde el primer día, sabes. Nos conocimos trabajando. Ella es mi chica por toda la vida”, dijo el artista a EXTRA.

Jennifer volvió a hablar de su amistad y colaboración en 2017. “Hay una razón por la que no estamos juntos. Pero somos grandes amigos, y somos padres juntos. Eso ha sido aún mejor para nosotros. Nos conocimos trabajando, y ahí es donde somos realmente mágicos: cuando estamos juntos en el escenario, y así debemos dejarlo. Eso es todo”.

Ben Affleck 2022 - 2024

Jennifer López y Ben Affleck se conocieron en el set de la película Gigli en 2002, y fue un flechazo instantáneo. La pareja rápidamente se comprometió en noviembre de ese mismo año, pero decidieron posponer la boda prevista para 2003 tras enfrentar una agobiante “presión mediática”, según los representantes de la pareja.

Affleck y Lopez se comprometieron en 2002 pero cancelaron la boda por sensación de agobio mediático. (Getty)

“Éramos tan jóvenes y estábamos tan enamorados, tan despreocupados, sin hijos, sin ataduras. Vivíamos nuestras vidas, éramos felices y estábamos ahí fuera. No parecía que tuviéramos que escondernos de nadie ni ser muy discretos. Simplemente vivíamos así y resultó que realmente nos afectó. Había muchas cosas bajo la superficie, gente que no quería que estuviéramos juntos, gente que pensaba que yo no era la persona adecuada para él”, recordó López en una entrevista con Vogue.

Finalmente, en enero de 2004, Affleck y López anunciaron su separación y su relación llegó a su fin ese mismo año.

Tras su ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus vidas. Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Mientras tanto, López se casó con el cantante Marc Anthony y tuvo dos gemelos.

Dos décadas después, los dos volvieron a reencontrarse y dieron una segunda oportunidad a su relación. La popular pareja ‘Bennifer’ anunció su compromiso nuevamente en 2022 y se casaron en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia.

Años después, en 2021, Affleck y Lopez se reencontraron y volvieron a comprometerse, casándose en 2022 (2022 Backgrid/The Grosby Group)

En su boletín “On the JLo”, López compartió detalles emotivos, como las palabras de Affleck en sus votos nupciales. “Esto es el cielo. Justo aquí. Estamos en él ahora”.

Sin embargo, la alegría duró poco. Las señales de la crisis comenzaron a aparecer una tras otra. Affleck no acompañó a López en la Met Gala, el actor se mudó a Los Angeles y J.Lo seguía apareciendo sola en otros importantes eventos. Luego, la casa que ambos habían comprado en Beverly Hills fue puesta a la venta.

Después de meses de especulaciones, en agosto de 2024, López presentó los papeles del divorcio sin un abogado y sin un acuerdo prenupcial, poniendo fin a su segunda unión.