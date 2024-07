A la espera de su primer bebé, Justin y Hailey Bieber compartieron románticas imágenes en Instagram

Hailey y Justin Bieber cuentan los días para la llegada de su primer hijo (Instagram/Justin Bieber)

Justin Bieber y su esposa Hailey sacaron a relucir su lado más tierno y familiar en una serie de fotografías compartidas en Instagram. La pareja se revela más feliz y unida que nunca mientras esperan en el nacimiento de su primer hijo.

El 26 de julio, el cantante canadiense mostró varias instantáneas junto a la modelo. En una de las fotos, se le ve recostado en el regazo de Hailey, con la cabeza al lado del vientre de su esposa. Ella viste un top corto negro y pantalones grises.

En otra imagen, la pareja aparece sentada en un sofá, mostrando el dedo medio a la cámara en un gesto burlón.

Justin Bieber se mostró cariñoso con Hailey en una serie de fotografías (Instagram/Justin Bieber)

Una toma más cariñosa muestra a Justin y Hailey a punto de besarse mientras se aprecia la vista de una piscina y palmeras en el fondo; mientras otra imagen captura las sonrisas de los enamorados en medio de su descanso.

La dupla cuenta los días para el momento de recibir a su bebé y vivir la aventura de ser padres primerizos.

La dupla resaltó su felicidad y unidad como pareja antes de la llegada de su bebé (Instagram/Justin Bieber)

Confesiones sobre el embarazo

Hailey Bieber ha hablado abiertamente sobre sus emociones y experiencias durante este periodo especial. En una entrevista con W Magazine, la modelo de 27 años reveló que al inicio de su embarazo estuvo “muy sensible”. Además, expresó su profundo amor por Justin y la emoción de asimilar que pronto compartirían su vida con otro ser humano.

En cuanto a los síntomas físicos, no estuvo exenta de las típicas molestias de la gestación y sufrió náuseas matutinas durante el primer trimestre. “No sé por qué lo llaman así, cuando realmente dura todo el día; necesitamos cambiar el nombre”, bromeó en diálogo con la revista.

Durante este tiempo, la heredera Baldwin también ajustó su dieta para atender los deseos y antojos del “bebé”, según sus propias palabras, incluyendo muchos huevos, pollo y carne. “Aunque si el bebé quiere pizza, vamos a comer pizza”, indicó.

Justin Bieber y Hailey Bieber lidiaron constantemente con rumores sobre la estabilidad de su relación (Instagram/JustinBieber)

Ella además habló sobre cómo logró ocultar su embarazo durante un semestre, hasta mayo. “Honestamente pude mantenerlo en secreto porque me mantuve delgada durante mucho tiempo”, explicó. “Realmente no tuve este vientre hasta los seis meses de embarazo, que fue cuando lo anuncié. Pude usar chaquetas grandes y esas cosas”.

“Probablemente podría haberlo ocultado hasta el final. Pero no amaba el estrés de no poder disfrutar mi embarazo abiertamente. Sentí que estaba escondiendo este gran secreto, y no se sentía bien. Quería la libertad de salir y vivir mi vida”, agregó sobre la decisión de compartir la noticia con el público.

La relación entre Justin y Hailey no ha estado exenta de críticas y rumores desde el inicio de su matrimonio en 2018. La pareja a menudo ha sido objeto de especulaciones sobre su estabilidad, una situación que Hailey abordó en su conversación con W Magazine.

Hailey Bieber admitió que las comentarios sobre su romance con Justin Bieber la llegaron a afectar (Instagram/Justin Bieber)

“La gente me ha hecho sentir muy mal por mi relación desde el primer día”, dijo la modelo. “‘Oh, se están desmoronando. Se odian. Se van a divorciar’. Es como si la gente no quisiera creer que somos felices”.

Sin embargo, con ayuda de su terapeuta, ha encontrado formas de sobrellevar la presión mediática y los pensamientos negativos. Sin embargo, no niega que es un tema complicado que la afectó.

“He intentado pensar que te acostumbras en cierto punto, que esto es lo que se va a decir y así es como va a ser la gente. Pero me doy cuenta de que en realidad nunca duele menos”, explicó.