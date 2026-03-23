Economía

Preocupación de vecinos de la Avenida Alvear por la demolición de una fachada clásica y la pérdida de identidad de la zona

Residentes y expertos advierten sobre el impacto que generará la construcción de una torre moderna en un entorno histórico frecuentado por visitantes internacionales

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La demolición de una propiedad tradicional en Avenida Alvear 1628 encendió el malestar de vecinos y especialistas en patrimonio urbano. El edificio, que albergó durante años la tienda de la marca italiana Ermenegildo Zegna, comenzó a ser derribado tras la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su reemplazo será un complejo de nueve pisos de alta gama que incluirá un local comercial de lujo, según confirmaron desarrolladores y fuentes oficiales.

El caso concentra la atención porque la cuadra reúne algunos de los inmuebles más reconocidos de la arquitectura porteña. Allí se encuentran el Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica; el Palacio Duhau, hoy Park Hyatt Buenos Aires; y el Palacio Casey, actual sede del Ministerio de Cultura. El inmueble en cuestión integra un Área de Protección Histórica, pero no cuenta con protección individual. De acuerdo con información recogida por Infobae, la Agencia Gubernamental de Control otorgó el permiso de demolición en 2024 y la desarrolladora Pride Developers inició las obras, que se extenderán durante aproximadamente 30 meses.

La polémica escaló cuando el director inmobiliario Iuri Izrastzoff expresó en redes sociales: “Acabamos de ver que el GCBA autorizó la demolición total de un edificio patrimonial en la avenida más emblemática de Buenos Aires. Escándalo es poco”. En diálogo con este medio, sostuvo: “Todo lo que se pueda hacer para frenar este permiso debe hacerse rápido, porque el riesgo de que demuelan entre gallos y medianoche es real. No estamos en contra del desarrollo ni somos los fanáticos de La Ciudad Museo pero este edificio puede mantenerse y desarrollar arriba otro volumen como se ha hecho en Aberg Cobo y en muchos otros edificios como el club francés, etc. etc.”. Izrastzoff agregó que “la Ciudad tendría que hacer un catálogo renovado con lo que se puede tocar y lo que no. La ley habla de protección de propiedades hasta el año 1942, pero hay que cambiarla de manera urgente. Hay que proteger a la avenida Alvear y muchos otros trazados porteños”.

Render del nuevo edificio que
Render del nuevo edificio que se proyecta construir

Según el CEO de Pride Developers, Maximiliano Mustafá, la obra se encuentra en regla y la propiedad no está protegida: “Se hizo en los 90 y la protección es para los anteriores a 1942. No hay cuestiones patrimoniales... la obra ya arrancó, ya se está demoliendo. En 24 meses estará lista”.

El debate sobre la preservación patrimonial también atraviesa a asociaciones civiles y expertos. Alejandro Machado, investigador del patrimonio construido entre 1880 y 1930, participó en Basta de Demoler y aportó su mirada sobre el caso. Destacó que el edificio se encuentra entre dos torres más altas y que el sistema actual de protección patrimonial resulta insuficiente. “Cuando vos querés demoler algo, lleva a un consejo asesor de asuntos patrimoniales con 13 votos posibles. Ocho, normalmente apoyan a la posición demoledora. Consejo de Interpretación Urbanística siempre va a querer obras nuevas”, explicó Machado. El especialista detalló que existen tres tipos de protección —cautelar, estructural e integral—, y opinó: “Lo que creo que sí tendría que haber es una suerte de ente patrimonial porteño, que es un ente que proteja”. Machado remarcó la importancia del edificio por ser parte de la obra de Laspe, arquitecto vinculado a la Basílica de Luján, y señaló que el entorno perdería un “bastión afrancesado”.

Vecinos y representantes barriales también manifestaron su rechazo. Germán Carvajal, arquitecto y ex miembro de la Asociación de Vecinos de la Avenida Alvear, afirmó: “Toda la gente está horrorizada de lo que van a hacer”. Carvajal planteó que “no tiene sentido que en la Avenida Alvear se esté tirando una linda fachada de un Área de Protección Histórico. Pierde identidad, pierde carácter y pierde una de las piezas”. Desde su perspectiva, la normativa vigente orienta a eliminar la protección y la fachada aún se conserva, aunque con modificaciones.

El impacto de la demolición trasciende los aspectos arquitectónicos y afecta la vida cotidiana de quienes residen en la zona. Jasmine Rossi, fotógrafa y referente inmobiliaria en la cuadra, subrayó: “Esa es la última cuadra que está bien del todo, ¿no? Cuando la gente sale del Palacio Duhau o los que están en las suites arriba en el Palacio Duhau, en Alvear, miran para el otro lado, me parece que si miran una casa linda en el estilo anterior o una casa moderna, es otra sensación”. Rossi relató que muchos de sus clientes provienen del exterior y prefieren el entorno clásico. “A mí personalmente me va a afectar porque yo estoy en el contrafrente y en este momento tengo una divina vista a la cúpula de la Nunciatura, que esto, por supuesto, me lo va a tapar”, agregó. La vecina cuestionó que la nueva construcción supere en altura a los edificios linderos y reclamó: “Lo mínimo que pueden hacer es mantener esa fachada o si no, devolver la fachada antigua, que era más grande y más impresionante todavía antes de que cambiaron las ventanas cuando era de Bustillo”.

Durante 2022, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos frenó la demolición cuando el inmueble pertenecía a la firma Cross Capital. Aunque el gobierno porteño indicó que nunca existió impedimento legal, la intervención de la Nación generó una demora en el avance del proyecto. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano señalaron que la inclusión de la propiedad en un Área de Protección Histórica no implica resguardo individual si no cuenta con su propia catalogación.

Mientras continúan los trabajos para levantar el nuevo complejo, grupos de vecinos impulsan la recolección de firmas y analizan alternativas legales, aunque reconocen que el margen de acción es acotado. Carvajal resumió el sentimiento en la zona: “Todos los que estamos preocupados por el patrimonio queremos que se conserve, pero desde el punto de vista legal y de la Ciudad están orientados a eliminar la protección”.

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